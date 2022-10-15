Автор телеграм-канала "Южный ветер" рассказал, как ВСУ и ВС РФ готовились к конфликту на Украине - 15.10.2022 Украина.ру
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Автор телеграм-канала "Южный ветер" рассказал, как ВСУ и ВС РФ готовились к конфликту на Украине
Автор телеграм-канала "Южный ветер" рассказал, как ВСУ и ВС РФ готовились к конфликту на Украине - 15.10.2022 Украина.ру
Автор телеграм-канала "Южный ветер" рассказал, как ВСУ и ВС РФ готовились к конфликту на Украине
Генштаб ВСУ готовился к конфликту восемь лет, изучал противника, учился пользоваться ограниченными ресурсами, а в это же время командование ВС РФ активно внедряло "сирийский опыт" в спецоперации на Украине, заявил автор телеграм-канала "Южный ветер" в интервью Украина.ру
2022-10-15T04:15
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Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.По его мнению, потенциала российских вооруженных сил хватало с достатком для победы в первый месяц СВО.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221014/1039720764.html
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новости, всу, вс рф
Новости, ВСУ, ВС РФ

Автор телеграм-канала "Южный ветер" рассказал, как ВСУ и ВС РФ готовились к конфликту на Украине

04:15 15.10.2022
 
© Фото : CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військадесантники ВСУ
десантники ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© Фото : CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Читать в
Генштаб ВСУ готовился к конфликту восемь лет, изучал противника, учился пользоваться ограниченными ресурсами, а в это же время командование ВС РФ активно внедряло "сирийский опыт" в спецоперации на Украине, заявил автор телеграм-канала "Южный ветер" в интервью Украина.ру
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
Так или иначе, но генштаб ВСУ готовился к этой войне восемь лет, изучал противника, учился пользоваться ограниченными ресурсами. В это же время командование ВС РФ активно внедряло "сирийский опыт", который местами хоть и позволил обкатать часть подразделений, но касательно применения в бою мотострелковых частей был абсолютно бесполезен.
автор телеграм-канала "Южный ветер"
По его мнению, потенциала российских вооруженных сил хватало с достатком для победы в первый месяц СВО.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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04:15Автор телеграм-канала "Южный ветер" рассказал, как ВСУ и ВС РФ готовились к конфликту на Украине
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