https://ukraina.ru/20221015/1039731543.html
Автор телеграм-канала "Южный ветер" рассказал, как ВСУ и ВС РФ готовились к конфликту на Украине
Автор телеграм-канала "Южный ветер" рассказал, как ВСУ и ВС РФ готовились к конфликту на Украине - 15.10.2022 Украина.ру
Автор телеграм-канала "Южный ветер" рассказал, как ВСУ и ВС РФ готовились к конфликту на Украине
Генштаб ВСУ готовился к конфликту восемь лет, изучал противника, учился пользоваться ограниченными ресурсами, а в это же время командование ВС РФ активно внедряло "сирийский опыт" в спецоперации на Украине, заявил автор телеграм-канала "Южный ветер" в интервью Украина.ру
2022-10-15T04:15
2022-10-15T04:15
2022-10-15T04:15
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Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.По его мнению, потенциала российских вооруженных сил хватало с достатком для победы в первый месяц СВО.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221014/1039720764.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, вс рф
Автор телеграм-канала "Южный ветер" рассказал, как ВСУ и ВС РФ готовились к конфликту на Украине
Генштаб ВСУ готовился к конфликту восемь лет, изучал противника, учился пользоваться ограниченными ресурсами, а в это же время командование ВС РФ активно внедряло "сирийский опыт" в спецоперации на Украине, заявил автор телеграм-канала "Южный ветер" в интервью Украина.ру