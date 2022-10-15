https://ukraina.ru/20221015/1039731543.html

Автор телеграм-канала "Южный ветер" рассказал, как ВСУ и ВС РФ готовились к конфликту на Украине

Автор телеграм-канала "Южный ветер" рассказал, как ВСУ и ВС РФ готовились к конфликту на Украине - 15.10.2022 Украина.ру

Автор телеграм-канала "Южный ветер" рассказал, как ВСУ и ВС РФ готовились к конфликту на Украине

Генштаб ВСУ готовился к конфликту восемь лет, изучал противника, учился пользоваться ограниченными ресурсами, а в это же время командование ВС РФ активно внедряло "сирийский опыт" в спецоперации на Украине, заявил автор телеграм-канала "Южный ветер" в интервью Украина.ру

2022-10-15T04:15

2022-10-15T04:15

2022-10-15T04:15

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Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.По его мнению, потенциала российских вооруженных сил хватало с достатком для победы в первый месяц СВО.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221014/1039720764.html

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