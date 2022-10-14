Путин назвал срок завершения мобилизации - 14.10.2022 Украина.ру
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Путин назвал срок завершения мобилизации
Путин назвал срок завершения мобилизации - 14.10.2022 Украина.ру
Путин назвал срок завершения мобилизации
Президент России Владимир Путин сообщил о скором выполнении плана по частичной мобилизации граждан в ВС РФ. Об этом он сообщил на пресс-конференции 14 октября в Астане
2022-10-14T16:04
2022-10-14T16:04
новости
владимир путин
мобилизация
вс рф
армия
спецоперация
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В ряды Вооруженных сил России мобилизовали 222 тысячи человек из плановых 300 тысяч. Мобилизационные мероприятия могут завершиться в течение двух недель, сказал Путин. Все мобилизованные должны пройти подготовку. 33 тысячи человек уже находятся в воинских подразделениях, 16 тысяч выполняют боевые задачи, сообщил Путин.
https://ukraina.ru/20221012/1039639782.html
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новости, владимир путин, мобилизация, вс рф, армия, спецоперация
Новости, Владимир Путин, мобилизация, ВС РФ, Армия, Спецоперация

Путин назвал срок завершения мобилизации

16:04 14.10.2022
 
© скриншотВладимир Путин на церемонии подписания договоров о включении в состав России четырех бывших регионов Украины 30 сентября 2022 года
Владимир Путин на церемонии подписания договоров о включении в состав России четырех бывших регионов Украины 30 сентября 2022 года
© скриншот
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Президент России Владимир Путин сообщил о скором выполнении плана по частичной мобилизации граждан в ВС РФ. Об этом он сообщил на пресс-конференции 14 октября в Астане
В ряды Вооруженных сил России мобилизовали 222 тысячи человек из плановых 300 тысяч. Мобилизационные мероприятия могут завершиться в течение двух недель, сказал Путин.
"В войсках-формирователях 222 тысячи человек мобилизованных из 300 тысяч. Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены", - сказал Путин.
Все мобилизованные должны пройти подготовку. 33 тысячи человек уже находятся в воинских подразделениях, 16 тысяч выполняют боевые задачи, сообщил Путин.
Ситуация в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 11:27
"Ложь приносит вред": Краснов призвал говорить вслух о проблемах мобилизацииГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов призвал к честному заявлению о проблемах и их решению. В интервью РИА Новости, опубликованном 12 октября он ответил на вопросы о том, почему при частичной мобилизации произошли сбои с повестками и бронями
 
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