https://ukraina.ru/20221014/1039753914.html

Путин назвал срок завершения мобилизации

Путин назвал срок завершения мобилизации - 14.10.2022 Украина.ру

Путин назвал срок завершения мобилизации

Президент России Владимир Путин сообщил о скором выполнении плана по частичной мобилизации граждан в ВС РФ. Об этом он сообщил на пресс-конференции 14 октября в Астане

2022-10-14T16:04

2022-10-14T16:04

2022-10-14T16:04

новости

владимир путин

мобилизация

вс рф

армия

спецоперация

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В ряды Вооруженных сил России мобилизовали 222 тысячи человек из плановых 300 тысяч. Мобилизационные мероприятия могут завершиться в течение двух недель, сказал Путин. Все мобилизованные должны пройти подготовку. 33 тысячи человек уже находятся в воинских подразделениях, 16 тысяч выполняют боевые задачи, сообщил Путин.

https://ukraina.ru/20221012/1039639782.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, мобилизация, вс рф, армия, спецоперация