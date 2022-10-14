Лукашенко опроверг введение режима КТО в Белоруссии - 14.10.2022 Украина.ру
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Лукашенко опроверг введение режима КТО в Белоруссии
Лукашенко опроверг введение режима КТО в Белоруссии - 14.10.2022 Украина.ру
Лукашенко опроверг введение режима КТО в Белоруссии
Президент Белоруссии объяснил, почему в стране ввели режим контртеррористической операции. Он ответил на вопрос журналистов после встречи с главами государств СНГ в Астане 14 октября
2022-10-14T13:17
2022-10-14T13:17
новости
лукашенко
белоруссия
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В Белоруссии ввели режим повышенной террористической опасности из-за обострения по периметру границ государства, объяснил Лукашенко. По его словам, порядок ввода такого режима описан в двусторонних документах, подписанных Москвой и Минском. Белоруссии нужны варианты противодействия угрозам, в том числе и военные, добавил Лукашенко. Глава государства ожидает 14 октября отчет от белорусских силовиков и военных о том, как выполняется это поручение. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил ранее о вводе режима контртеррористической операции в стране в интервью российскому изданию "Известия". По его словам, режим КТО в Белоруссии ввели после совещания Александра Лукашенко с представителями силовых структур. Это сообщение было опровергнуто МВД республики.
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Новости, Лукашенко, Белоруссия, КТО

Лукашенко опроверг введение режима КТО в Белоруссии

13:17 14.10.2022
 
© president.gov.byЛукашенко
Лукашенко
© president.gov.by
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Президент Белоруссии объяснил, почему в стране ввели режим контртеррористической операции. Он ответил на вопрос журналистов после встречи с главами государств СНГ в Астане 14 октября
В Белоруссии ввели режим повышенной террористической опасности из-за обострения по периметру границ государства, объяснил Лукашенко. По его словам, порядок ввода такого режима описан в двусторонних документах, подписанных Москвой и Минском.
"Это давно прописано: в связи с обострением введем режим такой повышенной террористической опасности. Поэтому мы начали процедуры с развертывания союзной группировки войск, основу которой составляет, как я уже сказал, армия Беларуси, которая уже дополняется частями Российской Федерации. Все по плану", - сказал Лукашенко.
Белоруссии нужны варианты противодействия угрозам, в том числе и военные, добавил Лукашенко. Глава государства ожидает 14 октября отчет от белорусских силовиков и военных о том, как выполняется это поручение.
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил ранее о вводе режима контртеррористической операции в стране в интервью российскому изданию "Известия". По его словам, режим КТО в Белоруссии ввели после совещания Александра Лукашенко с представителями силовых структур. Это сообщение было опровергнуто МВД республики.
Белоруссия военные
09:56
Режим КТО в Белоруссии, опасения ВСУ, запорожское направление. Главное на Украине на утро 14 октябряВ Белоруссии ввели режим контртеррористической операции. Мобилизация в России вызвала опасения в ВСУ, сообщили западные СМИ. Власти Запорожской области сообщили о напряжённости у границ этого региона РФ
 
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