https://ukraina.ru/20221014/1039736265.html
Лукашенко опроверг введение режима КТО в Белоруссии
Лукашенко опроверг введение режима КТО в Белоруссии - 14.10.2022 Украина.ру
Лукашенко опроверг введение режима КТО в Белоруссии
Президент Белоруссии объяснил, почему в стране ввели режим контртеррористической операции. Он ответил на вопрос журналистов после встречи с главами государств СНГ в Астане 14 октября
2022-10-14T13:17
2022-10-14T13:17
2022-10-14T13:17
новости
лукашенко
белоруссия
кто
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В Белоруссии ввели режим повышенной террористической опасности из-за обострения по периметру границ государства, объяснил Лукашенко. По его словам, порядок ввода такого режима описан в двусторонних документах, подписанных Москвой и Минском. Белоруссии нужны варианты противодействия угрозам, в том числе и военные, добавил Лукашенко. Глава государства ожидает 14 октября отчет от белорусских силовиков и военных о том, как выполняется это поручение. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил ранее о вводе режима контртеррористической операции в стране в интервью российскому изданию "Известия". По его словам, режим КТО в Белоруссии ввели после совещания Александра Лукашенко с представителями силовых структур. Это сообщение было опровергнуто МВД республики.
https://ukraina.ru/20221014/1039724223.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, лукашенко, белоруссия, кто
Новости, Лукашенко, Белоруссия, КТО
Лукашенко опроверг введение режима КТО в Белоруссии
Президент Белоруссии объяснил, почему в стране ввели режим контртеррористической операции. Он ответил на вопрос журналистов после встречи с главами государств СНГ в Астане 14 октября
В Белоруссии ввели режим повышенной террористической опасности из-за обострения по периметру границ государства, объяснил Лукашенко. По его словам, порядок ввода такого режима описан в двусторонних документах, подписанных Москвой и Минском.
"Это давно прописано: в связи с обострением введем режим такой повышенной террористической опасности. Поэтому мы начали процедуры с развертывания союзной группировки войск, основу которой составляет, как я уже сказал, армия Беларуси, которая уже дополняется частями Российской Федерации. Все по плану", - сказал Лукашенко.
Белоруссии нужны варианты противодействия угрозам, в том числе и военные, добавил Лукашенко. Глава государства ожидает 14 октября отчет от белорусских силовиков и военных о том, как выполняется это поручение.
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил ранее о вводе режима контртеррористической операции в стране в интервью российскому изданию "Известия". По его словам, режим КТО в Белоруссии ввели после совещания Александра Лукашенко с представителями силовых структур. Это сообщение было опровергнуто МВД республики.