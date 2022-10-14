https://ukraina.ru/20221014/1039736265.html

Лукашенко опроверг введение режима КТО в Белоруссии

Лукашенко опроверг введение режима КТО в Белоруссии - 14.10.2022 Украина.ру

Лукашенко опроверг введение режима КТО в Белоруссии

Президент Белоруссии объяснил, почему в стране ввели режим контртеррористической операции. Он ответил на вопрос журналистов после встречи с главами государств СНГ в Астане 14 октября

2022-10-14T13:17

2022-10-14T13:17

2022-10-14T13:17

новости

лукашенко

белоруссия

кто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103313/33/1033133388_91:89:1030:617_1920x0_80_0_0_5f6de51f4e2b29b0f2eee0b10484b522.jpg

В Белоруссии ввели режим повышенной террористической опасности из-за обострения по периметру границ государства, объяснил Лукашенко. По его словам, порядок ввода такого режима описан в двусторонних документах, подписанных Москвой и Минском. Белоруссии нужны варианты противодействия угрозам, в том числе и военные, добавил Лукашенко. Глава государства ожидает 14 октября отчет от белорусских силовиков и военных о том, как выполняется это поручение. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил ранее о вводе режима контртеррористической операции в стране в интервью российскому изданию "Известия". По его словам, режим КТО в Белоруссии ввели после совещания Александра Лукашенко с представителями силовых структур. Это сообщение было опровергнуто МВД республики.

https://ukraina.ru/20221014/1039724223.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, лукашенко, белоруссия, кто