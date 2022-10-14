Лукашенко назвал Украину предлогом в гибридной войне Запада против СНГ - 14.10.2022 Украина.ру
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Лукашенко назвал Украину предлогом в гибридной войне Запада против СНГ
Лукашенко назвал Украину предлогом в гибридной войне Запада против СНГ - 14.10.2022 Украина.ру
Лукашенко назвал Украину предлогом в гибридной войне Запада против СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Украину предлогом в гибридной войне против государств-участников СНГ. Об этом он заявил на встрече 14 октября с главами государств СНГ в Астане
2022-10-14T10:50
2022-10-14T10:50
новости
лукашенко
война
снг
украина
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Россия и Белоруссия находятся на острие экономических атак, но цели западных стратегов намного шире. Евразийское пространство хотят расчленить по секторам влияния, а страны использовать в качестве сырьевых и промышленных придатков, заявил Лукашенко. Замыслы отдельных стран по реваншу за проигранные кампании прошлого века вынашивались с первых дней после победы в Великой Отечественной войне, добавил Лукашенко. Глава белорусского государства призвал коллег подготовиться к провокациям на границах СНГ. События в Узбекистане и Казахстане он назвал началом, и заключил: "на прочность будут испытывать всех".
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новости, лукашенко, война, снг, украина
Новости, Лукашенко, война, СНГ, Украина

Лукашенко назвал Украину предлогом в гибридной войне Запада против СНГ

10:50 14.10.2022
 
© president.gov.byАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко
© president.gov.by
Читать в
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Украину предлогом в гибридной войне против государств-участников СНГ. Об этом он заявил на встрече 14 октября с главами государств СНГ в Астане
Россия и Белоруссия находятся на острие экономических атак, но цели западных стратегов намного шире. Евразийское пространство хотят расчленить по секторам влияния, а страны использовать в качестве сырьевых и промышленных придатков, заявил Лукашенко.
"То, о чем мы говорили на протяжении многих лет, свершилось, стало реальностью. Против всех названо развязана настоящая гибридная война. Украина здесь - лишь предлог", - сказал Лукашенко.
Замыслы отдельных стран по реваншу за проигранные кампании прошлого века вынашивались с первых дней после победы в Великой Отечественной войне, добавил Лукашенко. Глава белорусского государства призвал коллег подготовиться к провокациям на границах СНГ. События в Узбекистане и Казахстане он назвал началом, и заключил: "на прочность будут испытывать всех".
Александр Лукашенко
10 октября, 16:07
Лукашенко: мы не должны им позволить втянуть нас в войнуПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам разработать план противодействия возможному втягиванию государства в войну. Об этом он сообщил 10 октября на совещании с военными и силовиками республики
 
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Заголовок открываемого материала
10:50Лукашенко назвал Украину предлогом в гибридной войне Запада против СНГ
10:44Станислав Притчин: кто он
10:39Автор ТГ "Южный Ветер": Если НАТО начнет прямую войну с Россией на Украине, спецоперация была напрасной
10:37Starlink: как Илон Маск ВСУ помогал
10:34"Следуем его рекомендациям": Маск ответил на оскорбления украинского дипломата
10:33В Гонконге рассказали, что ждёт Европу без России
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10:25Илон Маск отказался платить за обслуживание спутников Starlink на Украине
10:18"Подходим ближе": глава МАГАТЭ рассказал о результатах консультаций с РФ и Украиной
10:11Образ войны и актуальная реальность. Об особенностях российской спецоперации на Украине
09:56Режим КТО в Белоруссии, опасения ВСУ, запорожское направление. Главное на Украине на утро 14 октября
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