https://ukraina.ru/20221014/1039728392.html

Лукашенко назвал Украину предлогом в гибридной войне Запада против СНГ

Лукашенко назвал Украину предлогом в гибридной войне Запада против СНГ - 14.10.2022 Украина.ру

Лукашенко назвал Украину предлогом в гибридной войне Запада против СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Украину предлогом в гибридной войне против государств-участников СНГ. Об этом он заявил на встрече 14 октября с главами государств СНГ в Астане

2022-10-14T10:50

2022-10-14T10:50

2022-10-14T10:50

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Россия и Белоруссия находятся на острие экономических атак, но цели западных стратегов намного шире. Евразийское пространство хотят расчленить по секторам влияния, а страны использовать в качестве сырьевых и промышленных придатков, заявил Лукашенко. Замыслы отдельных стран по реваншу за проигранные кампании прошлого века вынашивались с первых дней после победы в Великой Отечественной войне, добавил Лукашенко. Глава белорусского государства призвал коллег подготовиться к провокациям на границах СНГ. События в Узбекистане и Казахстане он назвал началом, и заключил: "на прочность будут испытывать всех".

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новости, лукашенко, война, снг, украина