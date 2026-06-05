Euroclear попросил московский суд остановить взыскание 200 миллиардов евро в пользу ЦБ - 05.06.2026 Украина.ру
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Euroclear попросил московский суд остановить взыскание 200 миллиардов евро в пользу ЦБ
Euroclear попросил московский суд остановить взыскание 200 миллиардов евро в пользу ЦБ - 05.06.2026 Украина.ру
Euroclear попросил московский суд остановить взыскание 200 миллиардов евро в пользу ЦБ
Бельгийский депозитарий Euroclear предпринял попытку приостановить исполнительное производство по иску Банка России на сумму порядка 200 миллиардов евро. Об этом 5 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда
2026-06-05T13:16
2026-06-05T13:18
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4 июня Euroclear подал ходатайство "о приостановлении исполнительного производства" одновременно с заявлением "о разъяснении положений исполнительного документа, способа и порядка его исполнения". На данный момент обращения ответчика еще не рассмотрены.Напомним, что 15 мая Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Центробанка, постановив взыскать с Euroclear убытки в семи валютах на общую сумму около 200 миллиардов евро. Уже 26 мая суд удовлетворил заявление Банка России об обращении решения к немедленному исполнению, а 2 июня выдал истцу исполнительный лист.Активы Банка России оказались заблокированы в 2022 году после начала военной операции на Украине. Большая часть этих средств — около 200 миллиардов евро, включая неполученные доходы — хранится в Euroclear, крупнейшем депозитарии Европы.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв в Констанце, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, Украина, Euroclear, Украина.ру, Москва, Европа

Euroclear попросил московский суд остановить взыскание 200 миллиардов евро в пользу ЦБ

13:16 05.06.2026 (обновлено: 13:18 05.06.2026)
 
© REUTERS / Yves Herman
- РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© REUTERS / Yves Herman
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Бельгийский депозитарий Euroclear предпринял попытку приостановить исполнительное производство по иску Банка России на сумму порядка 200 миллиардов евро. Об этом 5 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда
4 июня Euroclear подал ходатайство "о приостановлении исполнительного производства" одновременно с заявлением "о разъяснении положений исполнительного документа, способа и порядка его исполнения". На данный момент обращения ответчика еще не рассмотрены.
Напомним, что 15 мая Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Центробанка, постановив взыскать с Euroclear убытки в семи валютах на общую сумму около 200 миллиардов евро. Уже 26 мая суд удовлетворил заявление Банка России об обращении решения к немедленному исполнению, а 2 июня выдал истцу исполнительный лист.
Активы Банка России оказались заблокированы в 2022 году после начала военной операции на Украине. Большая часть этих средств — около 200 миллиардов евро, включая неполученные доходы — хранится в Euroclear, крупнейшем депозитарии Европы.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв в Констанце, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июня
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