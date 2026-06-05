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Гавана назвала политику США в ООН актом геноцида, а американского постпреда — лжецом

Гавана назвала политику США в ООН актом геноцида, а американского постпреда — лжецом - 05.06.2026 Украина.ру

Гавана назвала политику США в ООН актом геноцида, а американского постпреда — лжецом

Постпред Кубы при ООН Эрнесто Соберон жестко раскритиковал своего американского коллегу, назвав его "патологическим лжецом" после того, как США попытались представить блокаду острова как меру с "гуманитарными целями". Об этом 4 июня Соберон написал в соцсети Х

2026-06-05T13:34

2026-06-05T13:34

2026-06-05T13:48

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Эрнесто Соберон, постоянный представитель Кубы в Организации Объединенных Наций, опубликовал в социальной сети Х резкий комментарий в адрес делегации США. Поводом для гнева стал брифинг в ООН, на котором американская сторона обсуждала гуманитарные последствия собственной же экономической блокады острова.По словам кубинского дипломата, его американский коллега своим выступлением лишь продемонстрировал всему миру, в какой международной изоляции оказался Вашингтон из-за своей санкционной политики против Гаваны."Миллионы кубинцев страдают не от недостатков своей политической системы, а от жестокой политики геноцида, которую Соединенные Штаты развязали против целого народа", — заявил Соберон. Он также подчеркнул, что жители Кубы прекрасно осознают истинные причины своих трудностей и полны решимости продолжать защищать независимость страны.Обострение риторики произошло на фоне расширения американских санкций. Под новые ограничения попали кубинские руководители, организации и предприятия, включая президента Мигеля Диас-Канеля. Ранее Вашингтон также ввел рестрикции против членов семьи экс-лидера Кубы Рауля Кастро.Президент США Дональд Трамп назвал выдвинутые 20 мая обвинения против бывшего главы Кубы Рауля Кастро "очень важным моментом". При этом Трамп отметил, что у Соединённых Штатов "на уме Куба", и пообещал, что эскалации на острове не будет.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрыв в Констанце, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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