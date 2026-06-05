https://ukraina.ru/20260605/vypad-s-popytkoy-pozitsionirovaniya-pyatibratov-o-pisme-zelenskogo-putinu-i-igre-v-krutogo-parnya--1079862714.html
Выпад с попыткой позиционирования: Пятибратов о письме Зеленского Путину и игре в "крутого парня".
Выпад с попыткой позиционирования: Пятибратов о письме Зеленского Путину и игре в "крутого парня". - 05.06.2026 Украина.ру
Выпад с попыткой позиционирования: Пятибратов о письме Зеленского Путину и игре в "крутого парня".
Владимир Путин лично виноват в том, что Украина в огне, сегодня Россия полностью зависит от Китая, сами жители страны не поддерживают политику в отношении... Украина.ру, 05.06.2026
2026-06-05T13:05
2026-06-05T13:05
2026-06-05T13:05
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китай
владимир зеленский
владимир путин
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Владимир Путин лично виноват в том, что Украина в огне, сегодня Россия полностью зависит от Китая, сами жители страны не поддерживают политику в отношении Киева, а ВС РФ не смогут освободить Донецкую Народную Республику в этом году. Эти и другие абсурдные заявления содержатся в открытом письме, которое глава киевского нацистского режима Владимир Зеленский адресовал лично президенту России Владимиру Путину.Используя сомнительные аргументы, Зеленский попытался призвать Россию к миру, однако общеизвестно, что Москва никогда не отказывалась от переговоров и во все периоды конфликта была открыта к диалогу. Зеленский считает, что повлиять на ситуацию могут лидеры Европы, те самые, что всегда были настроены враждебно по отношению к России.Об абсурдности жеста Зеленского и грубых лживых инсинуациях главы нацистского режима корреспонденту Анастасии Градинаровой рассказал доцент Финансового университета, ведущий аналитик центра политической информации, кандидат политических наук Иван Пятибратов.
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Владимир Путин лично виноват в том, что Украина в огне, сегодня Россия полностью зависит от Китая, сами жители страны не поддерживают политику в отношении Киева, а ВС РФ не смогут освободить Донецкую Народную Республику в этом году. Эти и другие абсурдные заявления содержатся в открытом письме, которое глава киевского нацистского режима Владимир Зеленский адресовал лично президенту России Владимиру Путину.
Используя сомнительные аргументы, Зеленский попытался призвать Россию к миру, однако общеизвестно, что Москва никогда не отказывалась от переговоров и во все периоды конфликта была открыта к диалогу. Зеленский считает, что повлиять на ситуацию могут лидеры Европы, те самые, что всегда были настроены враждебно по отношению к России.
Об абсурдности жеста Зеленского и грубых лживых инсинуациях главы нацистского режима корреспонденту Анастасии Градинаровой рассказал доцент Финансового университета, ведущий аналитик центра политической информации, кандидат политических наук Иван Пятибратов.