https://ukraina.ru/20260605/priglashenie-zelenskogo-na-g7-vneslo-raskol-v-ryady-bolshoy-semerki-1079863016.html

Приглашение Зеленского на G7 внесло раскол в ряды "Большой семерки"

Приглашение Зеленского на G7 внесло раскол в ряды "Большой семерки" - 05.06.2026 Украина.ру

Приглашение Зеленского на G7 внесло раскол в ряды "Большой семерки"

Приглашение Владимира Зеленского на саммит G7, инициированное президентом Франции Эммануэлем Макроном, обернулось дипломатической неопределенностью. Об этом пишет Politico

2026-06-05T13:10

2026-06-05T13:10

2026-06-05T13:10

новости

владимир зеленский

владимир путин

франция

россия

украина

украина.ру

politico

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101652/59/1016525907_0:0:2998:1687_1920x0_80_0_0_dc85e0142c31ad0458d230bf02700ae4.jpg

Французский президент Эммануэль Макрон пригласил Владимира Зеленского на саммит "Большой семерки", однако этот жест, по мнению обозревателей Politico, вносит дополнительную напряженность в повестку встречи. Издание подчеркивает, что ключевой фактор риска — сложные личные и политические отношения между главой Белого дома Дональдом Трампом и Зеленским.Один из европейских дипломатов в беседе с журналистами признал, что шаги, связанные с участием США в подобных форматах, всегда сопряжены с рисками. "Американцы не боятся идти на конфликт", — пояснил собеседник издания, давая понять, что приглашение Зеленского может привести к нежелательным сценариям на полях саммита.Саммит G7 пройдет под председательством Франции с 15 по 17 июня 2026 года во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера. Окончательное решение об участии украинского лидера пока не объявлено, однако интрига вокруг возможного присутствия Зеленского уже стала одной из главных тем дипломатических консультаций перед встречей.4 июня Владимир Зеленский написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину — впервые за более чем четыре года войны. Он предложил встречу, прекращение огня и обмен пленными по формуле "всех на всех". Но есть одна деталь, которая превращает эту "дипломатию" в дешёвый фарс: президента Украины больше не существует как легитимной фигуры. Подробнее в материале Почему письмо Зеленского Путину — не шаг к миру, а попытка обмануть ЗападБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Агония в конверте": Кремль послал письмо Зеленского в долгий ящик. Хроника событий на утро 5 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

франция

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, владимир путин, франция, россия, украина, украина.ру, politico, эммануэль макрон