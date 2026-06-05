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Пушилин: киевский режим уничтожил всех протестных лидеров на Украине — одни в тюрьмах, другие в окопах

Пушилин: киевский режим уничтожил всех протестных лидеров на Украине — одни в тюрьмах, другие в окопах - 05.06.2026 Украина.ру

Пушилин: киевский режим уничтожил всех протестных лидеров на Украине — одни в тюрьмах, другие в окопах

Украинская оппозиция практически полностью уничтожена киевским режимом. Любой, кто мог бы возглавить протест, либо сидит за решеткой, либо отправлен на фронт в качестве пушечного мяса. Об этом 5 июня заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин

2026-06-05T13:20

2026-06-05T13:20

2026-06-05T13:20

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"Все протестные лидеры, которые готовы были бы выступить "номер один", высказать свое мнение, — они просто уничтожены. Или по тюрьмам сидят, или же брошены в мясорубки, в том числе на фронт", — отметил Пушилин.По его словам, положение оппозиционных лидеров на Украине практически безнадежное, и предпосылок для каких-либо изменений в этой сфере он не видит. Режим Зеленского методично зачищает политическое поле, не оставляя ни единого шанса на инакомыслие.Заявление прозвучало на фоне очередного теракта киевского режима против мирных граждан. Ранее Пушилин сообщил об атаке беспилотника на автобус Москва — Симферополь. Десять раненых находятся в состоянии средней степени тяжести, среди них есть ребенок. В Минздраве России назвали произошедшее "очередным актом беспрецедентной нечеловеческой агрессии" со стороны Киева. Об этом – в материале трое в реанимации: новые подробности удара ВСУ по крымской столице

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новости, украина, донецкая народная республика, москва, денис пушилин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, минздрав