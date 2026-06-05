https://ukraina.ru/20260605/sistemnye-udary-po-kievu-akopov-obyasnil-mogut-li-oni-povliyat-na-sgovorchivost-ukrainy-1079861898.html

Системные удары по Киеву: Акопов объяснил, могут ли они повлиять на сговорчивость Украины

Системные удары по Киеву: Акопов объяснил, могут ли они повлиять на сговорчивость Украины - 05.06.2026 Украина.ру

Системные удары по Киеву: Акопов объяснил, могут ли они повлиять на сговорчивость Украины

Серьезное влияние на позицию Украины окажут только систематические удары высокой интенсивности. Если они будут повторяться в течение месяца, можно будет говорить о реальном воздействии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов

2026-06-05T13:02

2026-06-05T13:02

2026-06-05T13:20

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В пятницу, 5 июня в Минобороны РФ сообщили, что с 30 мая по 5 июня в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам России Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли один массированный и шесть групповых ударов. В результате были поражены предприятия украинского ВПК, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, военные аэродромы, цеха сборки и места запуска БПЛА, а также пункты дислокации ВСУ и иностранных наемников.Отвечая на вопрос о влиянии ударов на переговоры, Акопов подчеркнул: если аналогичные мощные атаки будут наноситься ежедневно на протяжении месяца с высокой интенсивностью, тогда можно будет оценить их реальное воздействие на сговорчивость Украины."Тогда мы сможем оценивать их влияние на сговорчивость украинской стороны", — добавил обозреватель.По словам эксперта, для переговоров нужна готовность Киева к уступкам. "Для переговоров должна быть готовность Украины пойти на уступки, в том числе территориальные, и по отводу войск из Донбасса. Этого пока нет", — пояснил Акопов."Если более сильные удары поменяют позицию Украины, это приведет к тому, что переговоры будут успешными", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Петр Акопов: Задача России - стратегическое поражение Украины, а не только вывод ВСУ из Донбасса" на сайте Украина.ру.Охота за верхушкой киевского режима или удары по заводам по производству БПЛА в Европе? О различных сценариях эскалации на Украине — в материале Кирилла Курбатова "Петр Скоробогатый: Осенью станет понятно, сможет ли Россия разгромить Украину за счет войны на истощение" на сайте Украина.ру.

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