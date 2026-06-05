"Играла дурочку" работая на КГБ как на СБУ: белорусские националисты снова оскандалились
© Фото : Политика страны / Telegram
© Фото : Политика страны / Telegram
Очередного агента КГБ Белоруссии выявили в окружении лидера белорусской националистической политэмиграции Светланы Тихановской. Об этом пишет 5 июня тг-канал "Политика Страны"
Аналитик вильнюсского офиса Светланы Тихановской Алина Харисова работала на КГБ Белоруссии думая, что работает на украинскую СБУ.
Бывший редактор варшавского оппозиционного паблика Nexta Роман Протасевич, замеченный также в украинском "Азове"* и осужденный в Белоруссии, ставший после сварщиком и ведущим государственного телеканала Белоруссии, заявил, что Харисова согласилась за деньги сливать данные о своих коллегах СБУ, но на самом деле ее вело белорусское КГБ.
В эфире белорусского государственного телевидения показали ее заявление от 9 октября 2025 года о согласии на работу с СБУ под псевдонимом Алекса, а также переписки, где ее просят сообщить информацию о соратниках. После выхода этого сюжета Харисова подтвердила, что согласилась работать, как она думала, с СБУ, чтобы улучшить отношения Киева и белорусской оппозиции.
Бывший редактор варшавского оппозиционного паблика Nexta Роман Протасевич, замеченный также в украинском "Азове"* и осужденный в Белоруссии, ставший после сварщиком и ведущим государственного телеканала Белоруссии, заявил, что Харисова согласилась за деньги сливать данные о своих коллегах СБУ, но на самом деле ее вело белорусское КГБ.
В эфире белорусского государственного телевидения показали ее заявление от 9 октября 2025 года о согласии на работу с СБУ под псевдонимом Алекса, а также переписки, где ее просят сообщить информацию о соратниках. После выхода этого сюжета Харисова подтвердила, что согласилась работать, как она думала, с СБУ, чтобы улучшить отношения Киева и белорусской оппозиции.
"Но заявила, что "не слила ни одного слова и ни одного факта" и отказывалась отвечать на провокационные вопросы, - отметила "Политика Страны". - Она сказала, что "в большинстве моментов играла дурочку и игнорировала сообщения по несколько суток, потому что я поняла, что ситуация очень странная". Харисова приостановила свою деятельность в оппозиции и предложила пройти проверку".
В 2021 году Евросоюз и США ввели секторальные санкции против Белоруссии из-за вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске и последовавшего за ней задержания бывшего главного редактора белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича вместе с россиянкой Софией Сапегой. Об этом напомнила Татьяна Стоянович в публикации Вашингтон предложит Минску "большую сделку". Намечается ли оттепель в белорусско-американских отношениях
В декабре 2025 года председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель. заявил, что "Протасевич является сотрудником нашей внешней разведки" и работал за рубежом "в боевой обстановке". Об этом же в октябре заявлял Александр Лукашенко. Протасевич подтвердил свою работу на спецслужбы Белоруссии. После этого в белорусской политэмиграции выявили ещё нескольких агентов КГБ.
В мае 2026 года Тихановская снова посетила Киев и провела переговоры с Владимиром Зеленским. От её имени воюющим на стороне ВСУ белорусским наёмникам были вручены медали.
КГБ Белоруссии внёс Тихановскую в "Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности". После помилования Протасевич был исключен и этого перечня.
*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической
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