https://ukraina.ru/20260605/igrala-durochku-rabotaya-na-kgb-kak-na-sbu-belorusskie-natsionalisty-snova-oskandalilis--1079859294.html

"Играла дурочку" работая на КГБ как на СБУ: белорусские националисты снова оскандалились

"Играла дурочку" работая на КГБ как на СБУ: белорусские националисты снова оскандалились - 05.06.2026 Украина.ру

"Играла дурочку" работая на КГБ как на СБУ: белорусские националисты снова оскандалились

Очередного агента КГБ Белоруссии выявили в окружении лидера белорусской националистической политэмиграции Светланы Тихановской. Об этом пишет 5 июня тг-канал "Политика Страны"

2026-06-05T13:14

2026-06-05T13:14

2026-06-05T13:14

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Аналитик вильнюсского офиса Светланы Тихановской Алина Харисова работала на КГБ Белоруссии думая, что работает на украинскую СБУ.Бывший редактор варшавского оппозиционного паблика Nexta Роман Протасевич, замеченный также в украинском "Азове"* и осужденный в Белоруссии, ставший после сварщиком и ведущим государственного телеканала Белоруссии, заявил, что Харисова согласилась за деньги сливать данные о своих коллегах СБУ, но на самом деле ее вело белорусское КГБ. В эфире белорусского государственного телевидения показали ее заявление от 9 октября 2025 года о согласии на работу с СБУ под псевдонимом Алекса, а также переписки, где ее просят сообщить информацию о соратниках. После выхода этого сюжета Харисова подтвердила, что согласилась работать, как она думала, с СБУ, чтобы улучшить отношения Киева и белорусской оппозиции. "Но заявила, что "не слила ни одного слова и ни одного факта" и отказывалась отвечать на провокационные вопросы, - отметила "Политика Страны". - Она сказала, что "в большинстве моментов играла дурочку и игнорировала сообщения по несколько суток, потому что я поняла, что ситуация очень странная". Харисова приостановила свою деятельность в оппозиции и предложила пройти проверку".В 2021 году Евросоюз и США ввели секторальные санкции против Белоруссии из-за вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске и последовавшего за ней задержания бывшего главного редактора белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича вместе с россиянкой Софией Сапегой. Об этом напомнила Татьяна Стоянович в публикации Вашингтон предложит Минску "большую сделку". Намечается ли оттепель в белорусско-американских отношенияхВ декабре 2025 года председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель. заявил, что "Протасевич является сотрудником нашей внешней разведки" и работал за рубежом "в боевой обстановке". Об этом же в октябре заявлял Александр Лукашенко. Протасевич подтвердил свою работу на спецслужбы Белоруссии. После этого в белорусской политэмиграции выявили ещё нескольких агентов КГБ.В мае 2026 года Тихановская снова посетила Киев и провела переговоры с Владимиром Зеленским. От её имени воюющим на стороне ВСУ белорусским наёмникам были вручены медали. КГБ Белоруссии внёс Тихановскую в "Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности". После помилования Протасевич был исключен и этого перечня.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористическойБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Агония в конверте": Кремль послал письмо Зеленского в долгий ящик. Хроника событий на утро 5 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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