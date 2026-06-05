https://ukraina.ru/20260605/ssha-bolshe-ne-reagiruyut-petr-akopov-obyasnil-pochemu-tramp-otdalyaetsya-ot-ukrainy-1079867374.html

"США больше не реагируют": Петр Акопов объяснил, почему Трамп отдаляется от Украины

"США больше не реагируют": Петр Акопов объяснил, почему Трамп отдаляется от Украины - 05.06.2026 Украина.ру

"США больше не реагируют": Петр Акопов объяснил, почему Трамп отдаляется от Украины

Вашингтон больше не реагирует на украинский конфликт с прежней активностью. Трамп устранился от роли посредника, поэтому США не высказывают своих позиций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов

2026-06-05T13:43

2026-06-05T13:43

2026-06-05T13:43

новости

мир без границ

украина

россия

сша

петр акопов

украина.ру

дональд трамп

главные новости

главное

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0b/1078817822_0:0:976:549_1920x0_80_0_0_5275f2142139cf99f6c064892622d3c9.jpg

В пятницу, 5 июня в Минобороны РФ сообщили, что с 30 мая по 5 июня в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам России Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли один массированный и шесть групповых ударов.В результате были поражены предприятия украинского ВПК, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, военные аэродромы, цеха сборки и места запуска БПЛА, а также пункты дислокации ВСУ и иностранных наемников.Отвечая на вопрос о сдержанной реакции США на удары России, Акопов отметил, что американцы уже давно не реагируют на украинский конфликт так, как раньше. "Пока [президент США Дональд] Трамп пытался показать, что хочет быть посредником, он еще мог высказываться по этой теме. Теперь, когда он устранился от урегулирования, американцы не высказывают своих позиций", — заявил эксперт.Журналист спросил, смогут ли эти удары решительно изменить ситуацию в пользу России. По мнению Акопова, о серьезном воздействии можно будет говорить только в том случае, если такие же мощные удары будут повторяться в течение месяца с высокой интенсивностью. "Тогда мы сможем оценивать их влияние на сговорчивость украинской стороны", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Петр Акопов: Задача России - стратегическое поражение Украины, а не только вывод ВСУ из Донбасса" на сайте Украина.ру.Напряжение между Украиной и Венгрией будет только нарастать. Вероятная концовка у Трампа на Ближнем Востоке — сделка с Израилем и поражение с Ираном. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Выдрин: Трамп запутался с Ираном, а Зеленский просчитался с Венгрией и Румынией" на сайте Украина.ру.

мир без границ

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мир без границ, украина, россия, сша, петр акопов, украина.ру, дональд трамп, главные новости, главное, ракетный удар, удар по киеву, ракетные удары по украине, сво, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас