"США больше не реагируют": Петр Акопов объяснил, почему Трамп отдаляется от Украины - 05.06.2026 Украина.ру
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"США больше не реагируют": Петр Акопов объяснил, почему Трамп отдаляется от Украины
"США больше не реагируют": Петр Акопов объяснил, почему Трамп отдаляется от Украины - 05.06.2026 Украина.ру
"США больше не реагируют": Петр Акопов объяснил, почему Трамп отдаляется от Украины
Вашингтон больше не реагирует на украинский конфликт с прежней активностью. Трамп устранился от роли посредника, поэтому США не высказывают своих позиций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
2026-06-05T13:43
2026-06-05T13:43
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В пятницу, 5 июня в Минобороны РФ сообщили, что с 30 мая по 5 июня в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам России Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли один массированный и шесть групповых ударов.В результате были поражены предприятия украинского ВПК, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, военные аэродромы, цеха сборки и места запуска БПЛА, а также пункты дислокации ВСУ и иностранных наемников.Отвечая на вопрос о сдержанной реакции США на удары России, Акопов отметил, что американцы уже давно не реагируют на украинский конфликт так, как раньше. "Пока [президент США Дональд] Трамп пытался показать, что хочет быть посредником, он еще мог высказываться по этой теме. Теперь, когда он устранился от урегулирования, американцы не высказывают своих позиций", — заявил эксперт.Журналист спросил, смогут ли эти удары решительно изменить ситуацию в пользу России. По мнению Акопова, о серьезном воздействии можно будет говорить только в том случае, если такие же мощные удары будут повторяться в течение месяца с высокой интенсивностью. "Тогда мы сможем оценивать их влияние на сговорчивость украинской стороны", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Петр Акопов: Задача России - стратегическое поражение Украины, а не только вывод ВСУ из Донбасса" на сайте Украина.ру.Напряжение между Украиной и Венгрией будет только нарастать. Вероятная концовка у Трампа на Ближнем Востоке — сделка с Израилем и поражение с Ираном. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Выдрин: Трамп запутался с Ираном, а Зеленский просчитался с Венгрией и Румынией" на сайте Украина.ру.
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"США больше не реагируют": Петр Акопов объяснил, почему Трамп отдаляется от Украины

13:43 05.06.2026
 
© ФотоТрамп коварный
Трамп коварный - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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Вашингтон больше не реагирует на украинский конфликт с прежней активностью. Трамп устранился от роли посредника, поэтому США не высказывают своих позиций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
В пятницу, 5 июня в Минобороны РФ сообщили, что с 30 мая по 5 июня в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам России Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли один массированный и шесть групповых ударов.
В результате были поражены предприятия украинского ВПК, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, военные аэродромы, цеха сборки и места запуска БПЛА, а также пункты дислокации ВСУ и иностранных наемников.
Отвечая на вопрос о сдержанной реакции США на удары России, Акопов отметил, что американцы уже давно не реагируют на украинский конфликт так, как раньше.
"Пока [президент США Дональд] Трамп пытался показать, что хочет быть посредником, он еще мог высказываться по этой теме. Теперь, когда он устранился от урегулирования, американцы не высказывают своих позиций", — заявил эксперт.
Журналист спросил, смогут ли эти удары решительно изменить ситуацию в пользу России. По мнению Акопова, о серьезном воздействии можно будет говорить только в том случае, если такие же мощные удары будут повторяться в течение месяца с высокой интенсивностью.
"Тогда мы сможем оценивать их влияние на сговорчивость украинской стороны", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Петр Акопов: Задача России - стратегическое поражение Украины, а не только вывод ВСУ из Донбасса" на сайте Украина.ру.
Напряжение между Украиной и Венгрией будет только нарастать. Вероятная концовка у Трампа на Ближнем Востоке — сделка с Израилем и поражение с Ираном. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Выдрин: Трамп запутался с Ираном, а Зеленский просчитался с Венгрией и Румынией" на сайте Украина.ру.
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