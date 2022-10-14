В Гонконге рассказали, что ждёт Европу без России - 14.10.2022 Украина.ру
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В Гонконге рассказали, что ждёт Европу без России
В Гонконге рассказали, что ждёт Европу без России - 14.10.2022 Украина.ру
В Гонконге рассказали, что ждёт Европу без России
Европе без России грозят деиндустриализация и потери астрономических сумм денег. Об этом говорится в статье, опубликованной 12 октября в гонконгском издании Asia Times
2022-10-14T10:33
2022-10-14T10:33
новости
санкции
спецоперация
гонконг
сми
будущее
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В статье, озаглавленной "Европа, единая на пути к собственному упадку", рассказывается, что, в результате следования в фарватере политики Вашингтона, Европа "теряет" Россию. Потеря взаимовыгодных связей с РФ приведёт страны континента к "неисчислимым" потерям.При этом, когда страны Европы осознают своё положение, они окажутся в одиночестве: Россия повернется на Восток, а США, по все видимости, замкнутся в себе и будут решать собственные проблемы."У Европы не останется иного выбора, кроме как сделать то же самое", - резюмирует Asia Times.
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новости, санкции, спецоперация, гонконг, сми, будущее
Новости, санкции, Спецоперация, Гонконг, СМИ, будущее

В Гонконге рассказали, что ждёт Европу без России

10:33 14.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Читать в
Европе без России грозят деиндустриализация и потери астрономических сумм денег. Об этом говорится в статье, опубликованной 12 октября в гонконгском издании Asia Times
В статье, озаглавленной "Европа, единая на пути к собственному упадку", рассказывается, что, в результате следования в фарватере политики Вашингтона, Европа "теряет" Россию. Потеря взаимовыгодных связей с РФ приведёт страны континента к "неисчислимым" потерям.

В пессимистичных сценариях Европе грозит деиндустриализация, потеря "триллионов инвестиционного капитала" и резкое падениЕ уровня жизни. Добавьте к этому хрупкое финансовое положение многих стран ЕС и необузданную инфляцию — и мрачные сценарии гарантированы

Asia Times
Китайское интернет-издание
При этом, когда страны Европы осознают своё положение, они окажутся в одиночестве: Россия повернется на Восток, а США, по все видимости, замкнутся в себе и будут решать собственные проблемы.
энергетический кризис, энергетика
9 октября, 10:09
Попытки Европы выйти из энергокризиса пока не увенчались успехомСаммит Европейского политического сообщества в Праге ничего не прояснил для Европы в плане решения энергетического кризиса - говорится в сюжете телеканала Das Erste
"У Европы не останется иного выбора, кроме как сделать то же самое", - резюмирует Asia Times.
 
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