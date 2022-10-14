https://ukraina.ru/20221014/1039727137.html
В Гонконге рассказали, что ждёт Европу без России
В Гонконге рассказали, что ждёт Европу без России - 14.10.2022 Украина.ру
В Гонконге рассказали, что ждёт Европу без России
Европе без России грозят деиндустриализация и потери астрономических сумм денег. Об этом говорится в статье, опубликованной 12 октября в гонконгском издании Asia Times
2022-10-14T10:33
2022-10-14T10:33
2022-10-14T10:33
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спецоперация
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В статье, озаглавленной "Европа, единая на пути к собственному упадку", рассказывается, что, в результате следования в фарватере политики Вашингтона, Европа "теряет" Россию. Потеря взаимовыгодных связей с РФ приведёт страны континента к "неисчислимым" потерям.При этом, когда страны Европы осознают своё положение, они окажутся в одиночестве: Россия повернется на Восток, а США, по все видимости, замкнутся в себе и будут решать собственные проблемы."У Европы не останется иного выбора, кроме как сделать то же самое", - резюмирует Asia Times.
https://ukraina.ru/20221009/1039532594.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, санкции, спецоперация, гонконг, сми, будущее
Новости, санкции, Спецоперация, Гонконг, СМИ, будущее
В Гонконге рассказали, что ждёт Европу без России
Европе без России грозят деиндустриализация и потери астрономических сумм денег. Об этом говорится в статье, опубликованной 12 октября в гонконгском издании Asia Times