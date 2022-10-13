https://ukraina.ru/20221013/1039704568.html
Репрессии на Харьковщине: СБУ отчиталась о задержании "топ-коллаборантки"
Репрессии на Харьковщине: СБУ отчиталась о задержании "топ-коллаборантки" - 13.10.2022 Украина.ру
Репрессии на Харьковщине: СБУ отчиталась о задержании "топ-коллаборантки"
В Купянске Харьковской области задержали местную жительницу, занимающую должность главного государственного инспектора Купянского отдела налогов и сборов Главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской области. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба СБУ
2022-10-13T15:22
2022-10-13T15:22
2022-10-13T15:22
новости
сбу
коллаборационисты
коллаборационизм
задержание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102566/46/1025664615_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_774426c2727568f4d2d9c0c36cbfdcd6.jpg.webp
В СБУ не уточнили, однако, заверили, что в ходе следствия были найдены неопровержимые доказательства вины задержанной.К подобным репрессивным актам СБУ и Госбюро расследований применяют термин "стабилизационные мероприятия".По статье "коллаборационизм" ей грозит лишение свободы на срок 15 лет или пожизненное заключение, а также конфискация имущества. Сейчас женщина содержится под стражей.Правоохранительные органы Харьковской области регулярно отчитываются о новых задержаниях местных жителей, заподозренных в сотрудничестве с военно-гражданской администрацией и российскими военными. Так, в Волчанске и Купянске были арестованы несколько сотрудников местного лесхоза, а в Изюме – сотрудники полиции.Ранее президент России Владимир Путин сказал, что "после вооруженного переворота 2014 года по всей Украине самым жестким образом был усилен режим репрессий в отношении своих собственных граждан".
https://ukraina.ru/20220930/1039261093.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102566/46/1025664615_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2f413e733e96ecc22d0fe32754fdaaaf.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сбу, коллаборационисты, коллаборационизм, задержание
Новости, СБУ, коллаборационисты, коллаборационизм, задержание
Репрессии на Харьковщине: СБУ отчиталась о задержании "топ-коллаборантки"
В Купянске Харьковской области задержали местную жительницу, занимающую должность главного государственного инспектора Купянского отдела налогов и сборов Главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской области. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба СБУ
По данным следствия, во время оккупации предательница перешла на сторону врага и начала работать в так называемой Налоговой службе Харьковской ВГА в должности руководителя среднего звена.
В СБУ не уточнили, однако, заверили, что в ходе следствия были найдены неопровержимые доказательства вины задержанной.
К подобным репрессивным актам СБУ и Госбюро расследований применяют термин "стабилизационные мероприятия".
По статье "коллаборационизм" ей грозит лишение свободы на срок 15 лет или пожизненное заключение, а также конфискация имущества. Сейчас женщина содержится под стражей.
Правоохранительные органы Харьковской области регулярно отчитываются о новых задержаниях местных жителей, заподозренных в сотрудничестве с военно-гражданской администрацией и российскими военными. Так, в Волчанске и Купянске были арестованы несколько сотрудников местного лесхоза, а в Изюме – сотрудники полиции.
Ранее президент России Владимир Путин сказал, что "после вооруженного переворота 2014 года по всей Украине самым жестким образом был усилен режим репрессий в отношении своих собственных граждан".