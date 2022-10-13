https://ukraina.ru/20221013/1039704568.html

Репрессии на Харьковщине: СБУ отчиталась о задержании "топ-коллаборантки"

Репрессии на Харьковщине: СБУ отчиталась о задержании "топ-коллаборантки" - 13.10.2022 Украина.ру

Репрессии на Харьковщине: СБУ отчиталась о задержании "топ-коллаборантки"

В Купянске Харьковской области задержали местную жительницу, занимающую должность главного государственного инспектора Купянского отдела налогов и сборов Главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской области. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба СБУ

2022-10-13T15:22

2022-10-13T15:22

2022-10-13T15:22

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В СБУ не уточнили, однако, заверили, что в ходе следствия были найдены неопровержимые доказательства вины задержанной.К подобным репрессивным актам СБУ и Госбюро расследований применяют термин "стабилизационные мероприятия".По статье "коллаборационизм" ей грозит лишение свободы на срок 15 лет или пожизненное заключение, а также конфискация имущества. Сейчас женщина содержится под стражей.Правоохранительные органы Харьковской области регулярно отчитываются о новых задержаниях местных жителей, заподозренных в сотрудничестве с военно-гражданской администрацией и российскими военными. Так, в Волчанске и Купянске были арестованы несколько сотрудников местного лесхоза, а в Изюме – сотрудники полиции.Ранее президент России Владимир Путин сказал, что "после вооруженного переворота 2014 года по всей Украине самым жестким образом был усилен режим репрессий в отношении своих собственных граждан".

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новости, сбу, коллаборационисты, коллаборационизм, задержание