https://ukraina.ru/20221013/1039699000.html

Власти Крыма рекомендовали дальнобойщикам сухопутный маршрут через Донбасс

Власти Крыма рекомендовали дальнобойщикам сухопутный маршрут через Донбасс - 13.10.2022 Украина.ру

Власти Крыма рекомендовали дальнобойщикам сухопутный маршрут через Донбасс

Власти Крыма посоветовали водителям грузовых автомобилей доставлять грузы в Таганрог через территории новых регионов России. Об этом 13 октября сообщил мэр Керчи Святослав Брусаков в своем Telegram-канале

2022-10-13T14:02

2022-10-13T14:02

2022-10-13T14:02

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В Крыму временно приостановили работу паромной переправы для грузовых автомобилей. Время ожидания в очереди растянулось до трех суток, поэтому водителям предложили добираться до Таганрога через Херсонскую и Запорожскую области, Донецкую Народную Республику. "В связи с продолжительным временем ожидания на паромных переправах Республики Крым (не менее 3 суток без учета погодных условий) рекомендуется воспользоваться альтернативным сухопутным коридором в соответствии со схемой", - сообщил мэр Керчи Святослав Брусаков. Крымские власти предложили два варианта движения по сухопутному коридору: самостоятельный проезд, и организованный проезд в колонне при сопровождении сотрудников ГИБДД. Расстояние от Керчи до Таганрога через Донбасс составляет 457 километров. По подсчетам крымских властей, время в пути может составить 8 часов.

https://ukraina.ru/20221009/1039534550.html

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новости, керчь, крым, донбасс, паромы, таганрог