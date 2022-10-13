Власти Крыма рекомендовали дальнобойщикам сухопутный маршрут через Донбасс - 13.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221013/1039699000.html
Власти Крыма рекомендовали дальнобойщикам сухопутный маршрут через Донбасс
Власти Крыма рекомендовали дальнобойщикам сухопутный маршрут через Донбасс - 13.10.2022 Украина.ру
Власти Крыма рекомендовали дальнобойщикам сухопутный маршрут через Донбасс
Власти Крыма посоветовали водителям грузовых автомобилей доставлять грузы в Таганрог через территории новых регионов России. Об этом 13 октября сообщил мэр Керчи Святослав Брусаков в своем Telegram-канале
2022-10-13T14:02
2022-10-13T14:02
новости
керчь
крым
донбасс
паромы
таганрог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101519/64/1015196451_0:458:2828:2048_1920x0_80_0_0_044dc00b96318bb5ecea68969a6fb478.jpg
В Крыму временно приостановили работу паромной переправы для грузовых автомобилей. Время ожидания в очереди растянулось до трех суток, поэтому водителям предложили добираться до Таганрога через Херсонскую и Запорожскую области, Донецкую Народную Республику. "В связи с продолжительным временем ожидания на паромных переправах Республики Крым (не менее 3 суток без учета погодных условий) рекомендуется воспользоваться альтернативным сухопутным коридором в соответствии со схемой", - сообщил мэр Керчи Святослав Брусаков. Крымские власти предложили два варианта движения по сухопутному коридору: самостоятельный проезд, и организованный проезд в колонне при сопровождении сотрудников ГИБДД. Расстояние от Керчи до Таганрога через Донбасс составляет 457 километров. По подсчетам крымских властей, время в пути может составить 8 часов.
https://ukraina.ru/20221009/1039534550.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101519/64/1015196451_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dbc435caa55d92591c2eb0b321a76370.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, керчь, крым, донбасс, паромы, таганрог
Новости, Керчь, Крым, Донбасс, паромы, Таганрог

Власти Крыма рекомендовали дальнобойщикам сухопутный маршрут через Донбасс

14:02 13.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкРабота Керченской переправы в Крыму
Работа Керченской переправы в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
Власти Крыма посоветовали водителям грузовых автомобилей доставлять грузы в Таганрог через территории новых регионов России. Об этом 13 октября сообщил мэр Керчи Святослав Брусаков в своем Telegram-канале
В Крыму временно приостановили работу паромной переправы для грузовых автомобилей. Время ожидания в очереди растянулось до трех суток, поэтому водителям предложили добираться до Таганрога через Херсонскую и Запорожскую области, Донецкую Народную Республику.
"В связи с продолжительным временем ожидания на паромных переправах Республики Крым (не менее 3 суток без учета погодных условий) рекомендуется воспользоваться альтернативным сухопутным коридором в соответствии со схемой", - сообщил мэр Керчи Святослав Брусаков.
Крымские власти предложили два варианта движения по сухопутному коридору: самостоятельный проезд, и организованный проезд в колонне при сопровождении сотрудников ГИБДД.
Расстояние от Керчи до Таганрога через Донбасс составляет 457 километров. По подсчетам крымских властей, время в пути может составить 8 часов.
Керченская переправа паром
9 октября, 11:41
В Минтрансе рассказали, сколько рейсов совершил паром через Керченский пролив за суткиПосле диверсии на Крымском мосту паром между Крымом и Краснодарским краем выполнил три рейса, сообщает 9 октября пресс-служба Минтранса РФ в телеграм-канале
 
НовостиКерчьКрымДонбасспаромыТаганрог
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала