https://ukraina.ru/20221013/1039699000.html
Власти Крыма рекомендовали дальнобойщикам сухопутный маршрут через Донбасс
Власти Крыма рекомендовали дальнобойщикам сухопутный маршрут через Донбасс - 13.10.2022 Украина.ру
Власти Крыма рекомендовали дальнобойщикам сухопутный маршрут через Донбасс
Власти Крыма посоветовали водителям грузовых автомобилей доставлять грузы в Таганрог через территории новых регионов России. Об этом 13 октября сообщил мэр Керчи Святослав Брусаков в своем Telegram-канале
2022-10-13T14:02
2022-10-13T14:02
2022-10-13T14:02
новости
керчь
крым
донбасс
паромы
таганрог
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В Крыму временно приостановили работу паромной переправы для грузовых автомобилей. Время ожидания в очереди растянулось до трех суток, поэтому водителям предложили добираться до Таганрога через Херсонскую и Запорожскую области, Донецкую Народную Республику. "В связи с продолжительным временем ожидания на паромных переправах Республики Крым (не менее 3 суток без учета погодных условий) рекомендуется воспользоваться альтернативным сухопутным коридором в соответствии со схемой", - сообщил мэр Керчи Святослав Брусаков. Крымские власти предложили два варианта движения по сухопутному коридору: самостоятельный проезд, и организованный проезд в колонне при сопровождении сотрудников ГИБДД. Расстояние от Керчи до Таганрога через Донбасс составляет 457 километров. По подсчетам крымских властей, время в пути может составить 8 часов.
https://ukraina.ru/20221009/1039534550.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, керчь, крым, донбасс, паромы, таганрог
Новости, Керчь, Крым, Донбасс, паромы, Таганрог
Власти Крыма рекомендовали дальнобойщикам сухопутный маршрут через Донбасс
Власти Крыма посоветовали водителям грузовых автомобилей доставлять грузы в Таганрог через территории новых регионов России. Об этом 13 октября сообщил мэр Керчи Святослав Брусаков в своем Telegram-канале
В Крыму временно приостановили работу паромной переправы для грузовых автомобилей. Время ожидания в очереди растянулось до трех суток, поэтому водителям предложили добираться до Таганрога через Херсонскую и Запорожскую области, Донецкую Народную Республику.
"В связи с продолжительным временем ожидания на паромных переправах Республики Крым (не менее 3 суток без учета погодных условий) рекомендуется воспользоваться альтернативным сухопутным коридором в соответствии со схемой", - сообщил мэр Керчи Святослав Брусаков.
Крымские власти предложили два варианта движения по сухопутному коридору: самостоятельный проезд, и организованный проезд в колонне при сопровождении сотрудников ГИБДД.
Расстояние от Керчи до Таганрога через Донбасс составляет 457 километров. По подсчетам крымских властей, время в пути может составить 8 часов.