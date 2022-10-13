https://ukraina.ru/20221013/1039687206.html
В Мариуполь заброшена группа диверсантов – МГБ
В Мариуполь заброшена группа диверсантов – МГБ - 13.10.2022 Украина.ру
В Мариуполь заброшена группа диверсантов – МГБ
В Мариуполь была заброшена диверсионная группа террористов из "Азова"*, сообщил 13 октября пресс-офицер МГБ Михаил Попов. Видео с его заявлением опубликовано в телеграм-канале штаба территориальной обороны ДНР
2022-10-13T10:57
2022-10-13T10:57
2022-10-13T11:00
новости
"азов"
мариуполь
диверсанты
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Известно, что местные власти предпринимают все меры для их задержания.Кроме того, по информации агентства, в Мариуполе для них был заготовлен схрон с оружием.Накануне ФСБ РФ сообщили о нескольких задержаниях граждан, готовивших теракты на территории России под руководством украинских спецслужб.Так, подозреваемые были задержаны в Брянске, Нижнем Тагиле и Подмосковье. Кроме того, служба безопасности заявила о задержании восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту.*Запрещенная в РФ террористическая организация
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, "азов", мариуполь, диверсанты
Новости, "Азов", Мариуполь, диверсанты
В Мариуполь заброшена группа диверсантов – МГБ
10:57 13.10.2022 (обновлено: 11:00 13.10.2022)
В Мариуполь была заброшена диверсионная группа террористов из "Азова"*, сообщил 13 октября пресс-офицер МГБ Михаил Попов. Видео с его заявлением опубликовано в телеграм-канале штаба территориальной обороны ДНР
Эти боевики готовили теракты в отношении органов власти и населения.
Известно, что местные власти предпринимают все меры для их задержания.
Кроме того, по информации агентства, в Мариуполе для них был заготовлен схрон с оружием.
Накануне ФСБ РФ сообщили о нескольких задержаниях граждан, готовивших теракты на территории России под руководством украинских спецслужб.
Так, подозреваемые были задержаны в Брянске, Нижнем Тагиле и Подмосковье. Кроме того, служба безопасности заявила о задержании восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту.
*Запрещенная в РФ террористическая организация