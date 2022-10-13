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В Мариуполь заброшена группа диверсантов – МГБ

В Мариуполь заброшена группа диверсантов – МГБ - 13.10.2022 Украина.ру

В Мариуполь заброшена группа диверсантов – МГБ

В Мариуполь была заброшена диверсионная группа террористов из "Азова"*, сообщил 13 октября пресс-офицер МГБ Михаил Попов. Видео с его заявлением опубликовано в телеграм-канале штаба территориальной обороны ДНР

2022-10-13T10:57

2022-10-13T10:57

2022-10-13T11:00

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"азов"

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диверсанты

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Известно, что местные власти предпринимают все меры для их задержания.Кроме того, по информации агентства, в Мариуполе для них был заготовлен схрон с оружием.Накануне ФСБ РФ сообщили о нескольких задержаниях граждан, готовивших теракты на территории России под руководством украинских спецслужб.Так, подозреваемые были задержаны в Брянске, Нижнем Тагиле и Подмосковье. Кроме того, служба безопасности заявила о задержании восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту.*Запрещенная в РФ террористическая организация

https://ukraina.ru/20221012/1039665230.html

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2022

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новости, "азов", мариуполь, диверсанты