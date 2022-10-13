Бывший премьер-министр РФ высказался по поводу участия Путина в новых президентских выборах - 13.10.2022 Украина.ру
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Бывший премьер-министр РФ высказался по поводу участия Путина в новых президентских выборах
Бывший премьер-министр РФ высказался по поводу участия Путина в новых президентских выборах - 13.10.2022 Украина.ру
Бывший премьер-министр РФ высказался по поводу участия Путина в новых президентских выборах
Президенту РФ Владимиру Путину нельзя “вечно” пребывать на своём посту, однако в условиях боевых действий ему “придётся” вновь выдвигать свою кандидатуру на пост президента РФ. Об этом заявил бывший председатель правительства России Сергей Степашин в ходе интервью РИА Новости, опубликованного 13 октября
2022-10-13T08:34
2022-10-13T08:40
новости
владимир путин
президентские выборы
политика
1917 г
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В ходе интервью он вспомнил о событиях 1917 года, когда, по его словам, ближайшее окружение Николая II “его предало”, и призвал “не повторять” этих событий."В июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос об участии главы государства в президентских выборах в 2024 году. Сам Путин, в свою очередь, заявил, что пока не решил, будет ли выставлять свою кандидатуру на выборах 2024 года.Степашин занимал пост Председателя правительства РФ с мая по август 1999 года. С 1998 по 1999 год был министром внутренних дел страны.
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новости, владимир путин, президентские выборы, политика, 1917 г
Новости, Владимир Путин, президентские выборы, политика, 1917 г

Бывший премьер-министр РФ высказался по поводу участия Путина в новых президентских выборах

08:34 13.10.2022 (обновлено: 08:40 13.10.2022)
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров
- РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости . Гавриил Григоров
Читать в
Президенту РФ Владимиру Путину нельзя “вечно” пребывать на своём посту, однако в условиях боевых действий ему “придётся” вновь выдвигать свою кандидатуру на пост президента РФ. Об этом заявил бывший председатель правительства России Сергей Степашин в ходе интервью РИА Новости, опубликованного 13 октября
В ходе интервью он вспомнил о событиях 1917 года, когда, по его словам, ближайшее окружение Николая II “его предало”, и призвал “не повторять” этих событий."

Я считаю, что Путину придется, хочет или не хочет, свой крест пронести еще, до того, как мы действительно сможем сделать настоящий мир

Сергей Степашин
Бывший председатель правительства РФ
В июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос об участии главы государства в президентских выборах в 2024 году. Сам Путин, в свою очередь, заявил, что пока не решил, будет ли выставлять свою кандидатуру на выборах 2024 года.
Экс-руководитель одной из израильских спецслужб «Натив» - Яков Кедми - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
29 января, 07:45
Яков Кедми объяснил, что стало бы с Россией, если бы Ельцин управлял страной еще несколько летЕсли бы события, которые привели к распаду Советского Союза, продолжались при Борисе Ельцине, то к 2005-2010 годам России бы не было. Об этом рассказал экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру
Степашин занимал пост Председателя правительства РФ с мая по август 1999 года. С 1998 по 1999 год был министром внутренних дел страны.
 
НовостиВладимир Путинпрезидентские выборыполитика1917 г
 
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