Бывший премьер-министр РФ высказался по поводу участия Путина в новых президентских выборах
08:34 13.10.2022 (обновлено: 08:40 13.10.2022)
Президенту РФ Владимиру Путину нельзя “вечно” пребывать на своём посту, однако в условиях боевых действий ему “придётся” вновь выдвигать свою кандидатуру на пост президента РФ. Об этом заявил бывший председатель правительства России Сергей Степашин в ходе интервью РИА Новости, опубликованного 13 октября
В ходе интервью он вспомнил о событиях 1917 года, когда, по его словам, ближайшее окружение Николая II “его предало”, и призвал “не повторять” этих событий."
Я считаю, что Путину придется, хочет или не хочет, свой крест пронести еще, до того, как мы действительно сможем сделать настоящий мир
В июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос об участии главы государства в президентских выборах в 2024 году. Сам Путин, в свою очередь, заявил, что пока не решил, будет ли выставлять свою кандидатуру на выборах 2024 года.
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Степашин занимал пост Председателя правительства РФ с мая по август 1999 года. С 1998 по 1999 год был министром внутренних дел страны.