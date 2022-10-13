Бывший премьер-министр РФ высказался по поводу участия Путина в новых президентских выборах

Яков Кедми объяснил, что стало бы с Россией, если бы Ельцин управлял страной еще несколько лет

Если бы события, которые привели к распаду Советского Союза, продолжались при Борисе Ельцине, то к 2005-2010 годам России бы не было. Об этом рассказал экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру