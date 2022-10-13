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Эксперт оценил возможности оставшейся для электроснабжения Киева ГЭС

Эксперт оценил возможности оставшейся для электроснабжения Киева ГЭС - 13.10.2022 Украина.ру

Эксперт оценил возможности оставшейся для электроснабжения Киева ГЭС

Оставшаяся для снабжения Киева электричеством Киевская ГЭС может не справиться с нагрузкой. Об этом рассказал анонимный специалист в электроэнергетике с опытом работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины, передает 13 октября РИА Новости

2022-10-13T08:19

2022-10-13T08:19

2022-10-13T08:19

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эксперт

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Он заметил, что работа Киевской ГЭС (первой станции каскада днепровских ГЭС) всегда ограничивалась небольшими объёмами по выдаче электроэнергии в пиковые часы и для подхвата нагрузки в системе.Она всегда срабатывала ограниченное количество воды в единицу времени, что на уровне нижнего бьефа (часть реки, примыкающая к гидротехническому сооружению - ред.) не сильно отражалось.По словам специалиста, теория с повышенным расходом воды для замещения выработки "отвалившихся" генераторов косвенно подтверждается тем, что на Киевской ГЭС было возгорание, возможно, произошла критическая перегрузка оборудования станции.Подтопление - временное явление, и через день-два вода уйдет – разойдется по всему бассейну до дамбы Каневской ГЭС, добавил эксперт.Нынешнее повышение уровня Днепра в Киеве, также отметил эксперт, можно объяснить тем, что после обстрелов все ТЭЦ города получили повреждения. В какой степени – неизвестно, но они не могут полноценно нести нагрузку."Эту функцию сейчас исполняет Киевская ГЭС, скорее всего, на максимуме своих возможностей. То есть она сейчас генерирует значительно большее количество электроэнергии в единицу времени, чем это было в прошлые штатные периоды, а значит через ее турбины проходит большее количество воды, что вызывает временное повышение уровня в нижнем бьефе – то есть в Киеве и его окрестностях", - рассказал специалист.В среду власти Киева заявили о повышении уровня воды в Днепре из-за интенсивной работы ГЭС. Там отметили, что поднятие уровня воды связано с особенностями работы Киевской и Каневской ГЭС, которые работают в интенсивном режиме для поддержания объединенной энергетической системы Украины.

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