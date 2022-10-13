https://ukraina.ru/20221013/1039674711.html
Саудовская Аравия отрицает политическую подоплеку решения ОПЕК+
Саудовская Аравия отрицает политическую подоплеку решения ОПЕК+ - 13.10.2022 Украина.ру
Саудовская Аравия отрицает политическую подоплеку решения ОПЕК+
Саудовская Аравия отрицает политическую подоплеку решения стран-участниц соглашения ОПЕК+ о снижении добычи нефти и его направленность против каких-то государств. Об этом говорится 13 октября в заявлении министерства иностранных дел королевства
2022-10-13T07:47
2022-10-13T07:47
2022-10-13T07:47
опек
нефть
саудовская аравия
новости
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"Правительство Королевства Саудовская Аравия полностью отрицает эти заявления, которые не берут за основу факты и опираются на попытку представить решение ОПЕК+ выходящим за чисто экономические рамки. Это решение принято единогласно всеми странами группы... Отсрочка принятия этого решения на месяц, которую предлагали США, имела бы негативные экономические последствия", - сказано в заявлении.При этом МИД королевства указал на поддержку резолюций по ситуации на Украине и принципов в основе Устава ООН о суверенитете стран.На прошлой неделе государства, входящие в соглашение ОПЕК+, приняли решение с ноября уменьшить добычу нефти на два миллиона баррелей, продлив действие сделки до конца 2023 года, что вызвало недовольство президента США Джо Байдена, Вашингтон заявил о желании пересмотреть политику в отношении Саудовской Аравии.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
опек, нефть, саудовская аравия, новости
ОПЕК, нефть, Саудовская Аравия, Новости
Саудовская Аравия отрицает политическую подоплеку решения ОПЕК+
Саудовская Аравия отрицает политическую подоплеку решения стран-участниц соглашения ОПЕК+ о снижении добычи нефти и его направленность против каких-то государств. Об этом говорится 13 октября в заявлении министерства иностранных дел королевства
"Правительство Королевства Саудовская Аравия полностью отрицает эти заявления, которые не берут за основу факты и опираются на попытку представить решение ОПЕК+ выходящим за чисто экономические рамки. Это решение принято единогласно всеми странами группы... Отсрочка принятия этого решения на месяц, которую предлагали США, имела бы негативные экономические последствия", - сказано в заявлении.
При этом МИД королевства указал на поддержку резолюций по ситуации на Украине и принципов в основе Устава ООН о суверенитете стран.
"Саудовская Аравия рассматривает отношения с Вашингтоном как стратегические, которые служат на пользу интересам обеих стран", - добавили в МИД.
На прошлой неделе государства, входящие в соглашение ОПЕК+, приняли решение с ноября уменьшить добычу нефти на два миллиона баррелей, продлив действие сделки до конца 2023 года, что вызвало недовольство президента США Джо Байдена, Вашингтон заявил о желании пересмотреть политику в отношении Саудовской Аравии.