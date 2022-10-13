https://ukraina.ru/20221013/1039674711.html

Саудовская Аравия отрицает политическую подоплеку решения ОПЕК+

Саудовская Аравия отрицает политическую подоплеку решения ОПЕК+ - 13.10.2022 Украина.ру

Саудовская Аравия отрицает политическую подоплеку решения ОПЕК+

Саудовская Аравия отрицает политическую подоплеку решения стран-участниц соглашения ОПЕК+ о снижении добычи нефти и его направленность против каких-то государств. Об этом говорится 13 октября в заявлении министерства иностранных дел королевства

2022-10-13T07:47

2022-10-13T07:47

2022-10-13T07:47

опек

нефть

саудовская аравия

новости

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"Правительство Королевства Саудовская Аравия полностью отрицает эти заявления, которые не берут за основу факты и опираются на попытку представить решение ОПЕК+ выходящим за чисто экономические рамки. Это решение принято единогласно всеми странами группы... Отсрочка принятия этого решения на месяц, которую предлагали США, имела бы негативные экономические последствия", - сказано в заявлении.При этом МИД королевства указал на поддержку резолюций по ситуации на Украине и принципов в основе Устава ООН о суверенитете стран.На прошлой неделе государства, входящие в соглашение ОПЕК+, приняли решение с ноября уменьшить добычу нефти на два миллиона баррелей, продлив действие сделки до конца 2023 года, что вызвало недовольство президента США Джо Байдена, Вашингтон заявил о желании пересмотреть политику в отношении Саудовской Аравии.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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опек, нефть, саудовская аравия, новости