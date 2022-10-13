https://ukraina.ru/20221013/1039664518.html

"Людей не считают за дорогую цель": эксперт о критериях, по которым ВСУ выбирают цели ударов

"Людей не считают за дорогую цель": эксперт о критериях, по которым ВСУ выбирают цели ударов - 13.10.2022 Украина.ру

"Людей не считают за дорогую цель": эксперт о критериях, по которым ВСУ выбирают цели ударов

Эксперт бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян рассказал, что удары ВСУ по гражданским объектам согласовываются напрямую с инструкторами НАТО

2022-10-13T06:45

2022-10-13T06:45

2022-10-13T06:45

новости

террористы

всу

украина

киев

режим

спецоперация

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Эксперт рассказал, по какой системе работают ВСУ, осуществляя террористически атаки по мирным жителям освобожденных территорий. По его словам, украинские военные формирования используют следующий механизм: человек-агент сидит близ отеля и ставит крестики, второй звонит, еще один принимает звонок (к примеру, в Николаеве), и в лесу третий уже на сенсоре отмечает это все и согласует цель с инструктором НАТО. Тот ему говорит, насколько важна эта цель. Им надо правильно цель выбрать, отмечает эксперт, они же людей не считают за объективно дорогую цель. Они выбирают цель с помощью этих агентов на местах, заключил он.Полную версию интервью с Владимиром Ераносяном читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220915/1038743344.html

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новости, террористы, всу, украина, киев, режим, спецоперация