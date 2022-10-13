"Людей не считают за дорогую цель": эксперт о критериях, по которым ВСУ выбирают цели ударов - 13.10.2022 Украина.ру
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"Людей не считают за дорогую цель": эксперт о критериях, по которым ВСУ выбирают цели ударов
"Людей не считают за дорогую цель": эксперт о критериях, по которым ВСУ выбирают цели ударов - 13.10.2022 Украина.ру
"Людей не считают за дорогую цель": эксперт о критериях, по которым ВСУ выбирают цели ударов
Эксперт бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян рассказал, что удары ВСУ по гражданским объектам согласовываются напрямую с инструкторами НАТО
2022-10-13T06:45
2022-10-13T06:45
новости
террористы
всу
украина
киев
режим
спецоперация
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Эксперт рассказал, по какой системе работают ВСУ, осуществляя террористически атаки по мирным жителям освобожденных территорий. По его словам, украинские военные формирования используют следующий механизм: человек-агент сидит близ отеля и ставит крестики, второй звонит, еще один принимает звонок (к примеру, в Николаеве), и в лесу третий уже на сенсоре отмечает это все и согласует цель с инструктором НАТО. Тот ему говорит, насколько важна эта цель. Им надо правильно цель выбрать, отмечает эксперт, они же людей не считают за объективно дорогую цель. Они выбирают цель с помощью этих агентов на местах, заключил он.Полную версию интервью с Владимиром Ераносяном читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220915/1038743344.html
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новости, террористы, всу, украина, киев, режим, спецоперация
Новости, террористы, ВСУ, Украина, Киев, режим, Спецоперация

"Людей не считают за дорогую цель": эксперт о критериях, по которым ВСУ выбирают цели ударов

06:45 13.10.2022
 
© Фото : Євген Карась / TelegramHIMARS ВСУ
HIMARS ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Фото : Євген Карась / Telegram
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Эксперт бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян рассказал, что удары ВСУ по гражданским объектам согласовываются напрямую с инструкторами НАТО
Эксперт рассказал, по какой системе работают ВСУ, осуществляя террористически атаки по мирным жителям освобожденных территорий.
По его словам, украинские военные формирования используют следующий механизм: человек-агент сидит близ отеля и ставит крестики, второй звонит, еще один принимает звонок (к примеру, в Николаеве), и в лесу третий уже на сенсоре отмечает это все и согласует цель с инструктором НАТО. Тот ему говорит, насколько важна эта цель.
Быстро говорит, в течение двух-трех секунд принимаются решения, выпускать ли этот пакет "Хаймарса" туда, или выпустить одну ракету, два реактивных снаряда, стоимостью 150 тысяч долларов, либо весь пакет — стоимостью миллион долларов — "Хаймарса", шесть направляющих. Вот они эти шесть ракет выпускают — миллиона нет.
Владимир Ераносян
Владимир Ераносян
Кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса
Им надо правильно цель выбрать, отмечает эксперт, они же людей не считают за объективно дорогую цель. Они выбирают цель с помощью этих агентов на местах, заключил он.
Полную версию интервью с Владимиром Ераносяном читайте на сайте Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
07:00"Первым делом - внутри России": Ераносян рассказал, с чего нужно начинать борьбу с украинским терроризмом
06:45"Людей не считают за дорогую цель": эксперт о критериях, по которым ВСУ выбирают цели ударов
06:30"Ставят крестики на домах активистов": эксперт рассказал о террористических методах ВСУ
06:15Польский эксперт рассказал, чему поляки могут научиться у шотландцев
06:14Дмитрий Журавлев: Украина - даже не блюдо, а объедки на столе западной экономики
06:00"Мы воюем с террористической армией": эксперт о том, с кем столкнулись ВС России
05:56Александр Дудчак: Украина действует как тоталитарная секта, а Россия должна опираться на здравый смысл
05:45Польский политолог объяснил, как Польша, гоняясь за чужим ядерным оружием, теряет свой суверенитет
05:30У нас Крымский мост — это как Воронья слободка – Царев про атаки ВСУ
05:26Главное на 13 октября: в России и в мире
05:15"Лишнего не сболтнут": экс-сотрудник СБУ объяснил, почему не нужно мешать военкорам
05:00"Беснующаяся террористическая армия": Ераносян охарактеризовал действия ВСУ у российских границ
04:45Польский политолог рассказал о “катастрофических” результатах британского влияния на страну
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