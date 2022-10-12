https://ukraina.ru/20221012/1039640320.html

Гражданина Украины, готовившего теракт, арестовали в Брянске

Гражданина Украины, готовившего теракт, арестовали в Брянске - 12.10.2022 Украина.ру

Гражданина Украины, готовившего теракт, арестовали в Брянске

Гражданина Украины 12 октября заключили под стражу в Брянске на два месяца. Его подозревают в подготовке террористического акта на одном из транспортно-логистических узлов в Брянской области

2022-10-12T11:46

2022-10-12T11:46

2022-10-12T11:59

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ФСБ России пресекли подготовку украинскими спецслужбами террористического акта на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске. Задержан гражданин Украины, который по заданию СБУ прибыл из Киева. У него изъято взрывное устройство массой около 3 килограммов в тротиловом эквиваленте. Это устройство он изготовил сам на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты.

https://ukraina.ru/20221011/1039584356.html

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новости, украина, брянск, арест, заключение