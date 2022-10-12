Гражданина Украины, готовившего теракт, арестовали в Брянске
11:46 12.10.2022 (обновлено: 11:59 12.10.2022)
© Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ предотвратила теракт в одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске
© Пресс-служба ФСБ РФ
Гражданина Украины 12 октября заключили под стражу в Брянске на два месяца. Его подозревают в подготовке террористического акта на одном из транспортно-логистических узлов в Брянской области
"По ходатайству органа расследования 8 октября 2022 года постановлением Советского районного суда города Брянска гражданину Украины, подозреваемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение и перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств в составе организованной группы), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщает пресс-служба Брянского областного суда.
ФСБ России пресекли подготовку украинскими спецслужбами террористического акта на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске. Задержан гражданин Украины, который по заданию СБУ прибыл из Киева.
У него изъято взрывное устройство массой около 3 килограммов в тротиловом эквиваленте. Это устройство он изготовил сам на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты.