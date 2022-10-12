Гражданина Украины, готовившего теракт, арестовали в Брянске - 12.10.2022 Украина.ру
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Гражданина Украины, готовившего теракт, арестовали в Брянске
Гражданина Украины, готовившего теракт, арестовали в Брянске - 12.10.2022 Украина.ру
Гражданина Украины, готовившего теракт, арестовали в Брянске
Гражданина Украины 12 октября заключили под стражу в Брянске на два месяца. Его подозревают в подготовке террористического акта на одном из транспортно-логистических узлов в Брянской области
2022-10-12T11:46
2022-10-12T11:59
новости
украина
брянск
арест
заключение
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ФСБ России пресекли подготовку украинскими спецслужбами террористического акта на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске. Задержан гражданин Украины, который по заданию СБУ прибыл из Киева. У него изъято взрывное устройство массой около 3 килограммов в тротиловом эквиваленте. Это устройство он изготовил сам на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты.
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452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, брянск, арест, заключение
Новости, Украина, Брянск, арест, заключение

Гражданина Украины, готовившего теракт, арестовали в Брянске

11:46 12.10.2022 (обновлено: 11:59 12.10.2022)
 
© Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ предотвратила теракт в одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске
ФСБ РФ предотвратила теракт в одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске
© Пресс-служба ФСБ РФ
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Гражданина Украины 12 октября заключили под стражу в Брянске на два месяца. Его подозревают в подготовке террористического акта на одном из транспортно-логистических узлов в Брянской области
"По ходатайству органа расследования 8 октября 2022 года постановлением Советского районного суда города Брянска гражданину Украины, подозреваемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение и перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств в составе организованной группы), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщает пресс-служба Брянского областного суда.
ФСБ России пресекли подготовку украинскими спецслужбами террористического акта на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске. Задержан гражданин Украины, который по заданию СБУ прибыл из Киева.
У него изъято взрывное устройство массой около 3 килограммов в тротиловом эквиваленте. Это устройство он изготовил сам на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты.
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