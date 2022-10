Politico объяснила, зачем в США раскрыли информацию об убийстве Дугиной

Песков прокомментировал резонансный материал The New York Times об убийстве Дугиной В Кремле надеются, что публикация The New York Times об убийстве журналистки Дарьи Дугиной не является попыткой снять с себя ответственность за вероятные теракты киевского режима, завил 6 октября во время брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков