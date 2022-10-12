https://ukraina.ru/20221012/1039637814.html

Politico объяснила, зачем в США раскрыли информацию об убийстве Дугиной

Politico объяснила, зачем в США раскрыли информацию об убийстве Дугиной - 12.10.2022 Украина.ру

Politico объяснила, зачем в США раскрыли информацию об убийстве Дугиной

Американские СМИ опубликовали информацию о причастности киевского режима к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной в знак возмущения Вашингтона организованным Киевом терактом. Об этом говорится в статье, опубликованной 11 октября в американской газете Politico

2022-10-12T10:28

2022-10-12T10:28

2022-10-12T10:28

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спецоперация

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Как пишет издание, в отношениях США и Украины возникла напряженность относительно стратегии противодействия спецоперации России.Американские власти "были возмущены", когда "украинцы взорвали заминированный автомобиль в Москве в августе", отмечает Politico.Пятого октября газета The New York Times сообщила, что американская разведка считает киевский режим организатором убийства Дугиной. По словам газеты, её источники не знают, какие именно руководители украинского правительства санкционировали миссию и дал ли Владимир Зеленский согласие на теракт. Одновременно издание утверждало, что США не причастны к преступлению, а Киев не информировал их о подготовке теракта.

https://ukraina.ru/20221006/1039450436.html

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новости, politico, сша, сми, киевский режим, дарья дугина, теракт, спецоперация