Politico объяснила, зачем в США раскрыли информацию об убийстве Дугиной
© СК РФ / Перейти в фотобанкДочь политолога Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье
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Американские СМИ опубликовали информацию о причастности киевского режима к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной в знак возмущения Вашингтона организованным Киевом терактом. Об этом говорится в статье, опубликованной 11 октября в американской газете Politico
Как пишет издание, в отношениях США и Украины возникла напряженность относительно стратегии противодействия спецоперации России.
Американские власти "были возмущены", когда "украинцы взорвали заминированный автомобиль в Москве в августе", отмечает Politico.
Публичное обнародование информации об этом заговоре в последние дни было задумано отчасти как предупреждение Украине, чтобы она не повторяла такие провокационные действия, сообщил чиновник, знакомый с этим вопросом
Пятого октября газета The New York Times сообщила, что американская разведка считает киевский режим организатором убийства Дугиной. По словам газеты, её источники не знают, какие именно руководители украинского правительства санкционировали миссию и дал ли Владимир Зеленский согласие на теракт.
6 октября, 14:30Песков прокомментировал резонансный материал The New York Times об убийстве ДугинойВ Кремле надеются, что публикация The New York Times об убийстве журналистки Дарьи Дугиной не является попыткой снять с себя ответственность за вероятные теракты киевского режима, завил 6 октября во время брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Одновременно издание утверждало, что США не причастны к преступлению, а Киев не информировал их о подготовке теракта.