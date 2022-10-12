В Польше сообщили об утечке на нефтепроводе "Дружба" - 12.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221012/1039635227.html
В Польше сообщили об утечке на нефтепроводе "Дружба"
В Польше сообщили об утечке на нефтепроводе "Дружба" - 12.10.2022 Украина.ру
В Польше сообщили об утечке на нефтепроводе "Дружба"
На проходящем через территорию Польши нефтепроводе "Дружба" обнаружена разгерметизация. Об этом сообщила 12 октября местная компания PERN Przyjaźń, занимающаяся транспортировкой нефти
2022-10-12T09:48
2022-10-12T09:48
новости
польша
нефтепровод
авария
утечка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102357/32/1023573290_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_2178c5df100c8feae74f7e5aa14cdd02.jpg
В сообщении компании уточняется, что речь идёт о магистрали, по которой нефть поступает в Германию.На место немедленно отправились аварийные службы PERN и государственной пожарной охраны Польши, чтобы оценить ситуацию, обезопасить территорию и приступить к восстановительным работам. Перекачка нефти по повреждённому трубопроводу была отключена, сообщила компания.Нефтепровод "Дружба" был построен в 1960-х годах совместными усилиями стран Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). В настоящее время он обеспечивает экспорт нефти из России и Казахстана в Европу. Магистраль берёт начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши и Германии — и южный, через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
https://ukraina.ru/20220811/1037522806.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102357/32/1023573290_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_79c4d618375cde04e7906f3636ab9c4e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, нефтепровод, авария, утечка
Новости, Польша, нефтепровод, авария, утечка

В Польше сообщили об утечке на нефтепроводе "Дружба"

09:48 12.10.2022
 
© РИА Новости . Егор Еремов / Перейти в фотобанкНефтеперерабатывающий завод и нефтепровод "Дружба"
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости . Егор Еремов
Перейти в фотобанк
Читать в
На проходящем через территорию Польши нефтепроводе "Дружба" обнаружена разгерметизация. Об этом сообщила 12 октября местная компания PERN Przyjaźń, занимающаяся транспортировкой нефти
В сообщении компании уточняется, что речь идёт о магистрали, по которой нефть поступает в Германию.

Во вторник поздно вечером системы автоматизации Pern обнаружили негерметичность трубопровода "Дружба" на одной из двух ниток западного участка газопровода — примерно в 70 километрах от Плоцка

Пресс-служба компании PERN Przyjaźń
На место немедленно отправились аварийные службы PERN и государственной пожарной охраны Польши, чтобы оценить ситуацию, обезопасить территорию и приступить к восстановительным работам. Перекачка нефти по повреждённому трубопроводу была отключена, сообщила компания.
Логотип компании Транснефть - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 08:30
"Транснефть" возобновила прокачку российской нефти по "Дружбе" через Украину"Транснефть" возобновила прокачку нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в направлении Венгрии и Словакии. Об этом 10 августа сообщил советник президента компании Игорь Демин, передает РИА Новости
Нефтепровод "Дружба" был построен в 1960-х годах совместными усилиями стран Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). В настоящее время он обеспечивает экспорт нефти из России и Казахстана в Европу.
Магистраль берёт начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши и Германии — и южный, через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
 
НовостиПольшанефтепроводаварияутечка
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:16В США пожаловались на нежелание Саудовской Аравии занимать "правильную" сторону в конфликте на Украине
10:48В Хмельницком отключают свет и воду, перебои в работе транспорта
10:41Кадыров задался вопросом, куда исчезли с фронта "чеченоговорящие шайтаны"
10:30"Все молимся": Добронравов рассказал о будущем "Сватов"
10:28Politico объяснила, зачем в США раскрыли информацию об убийстве Дугиной
10:13Украинский диверсант готовил теракт с ПЗРК "Игла" в Подмосковье
10:10Генпрокурор Краснов рассказал, как можно было избежать ошибок при мобилизации
10:06IRIS-T из Германии уже здесь, на подходе NASAMS из США - глава Минобороны Украины Резников
09:50"Европа безмолвствует": в МИД РФ прокомментировали ход расследования по "Северным потокам"
09:48В Польше сообщили об утечке на нефтепроводе "Дружба"
09:43Сотрудники ФСБ задержали украинского диверсанта в Брянске
09:33"Будут защищаться": во Франции предсказали последствия попытки наступления ВСУ на Крым
09:28По делу о теракте на Крымском мосту задержаны 8 человек: в ФСБ раскрыли все подробности
09:19В Николаевской области слышны звуки взрывов - СМИ
09:03В Киеве объявили воздушную тревогу
09:00Воздушная тревога и взрывы, обстрелы Донбасса, Байден о Путине. Главное на Украине на утро 12 октября
08:55Отставной офицер ФСБ рассказал, как Россия может лишить Украину поставок западного оружия
08:46Байден заявил, что не будет обсуждать с Россией контроль над бывшими частями Украины
08:41Президент ОАЭ Аль Нахайян проинформировал Путина о позиции Украины по некоторым вопросам
08:32В России будет создана новая крупнокалиберная снайперская винтовка
Лента новостейМолния