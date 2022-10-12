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В Польше сообщили об утечке на нефтепроводе "Дружба"

В Польше сообщили об утечке на нефтепроводе "Дружба" - 12.10.2022 Украина.ру

В Польше сообщили об утечке на нефтепроводе "Дружба"

На проходящем через территорию Польши нефтепроводе "Дружба" обнаружена разгерметизация. Об этом сообщила 12 октября местная компания PERN Przyjaźń, занимающаяся транспортировкой нефти

2022-10-12T09:48

2022-10-12T09:48

2022-10-12T09:48

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польша

нефтепровод

авария

утечка

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В сообщении компании уточняется, что речь идёт о магистрали, по которой нефть поступает в Германию.На место немедленно отправились аварийные службы PERN и государственной пожарной охраны Польши, чтобы оценить ситуацию, обезопасить территорию и приступить к восстановительным работам. Перекачка нефти по повреждённому трубопроводу была отключена, сообщила компания.Нефтепровод "Дружба" был построен в 1960-х годах совместными усилиями стран Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). В настоящее время он обеспечивает экспорт нефти из России и Казахстана в Европу. Магистраль берёт начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши и Германии — и южный, через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.

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новости, польша, нефтепровод, авария, утечка