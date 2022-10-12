https://ukraina.ru/20221012/1039635227.html
В Польше сообщили об утечке на нефтепроводе "Дружба"
В Польше сообщили об утечке на нефтепроводе "Дружба" - 12.10.2022 Украина.ру
В Польше сообщили об утечке на нефтепроводе "Дружба"
На проходящем через территорию Польши нефтепроводе "Дружба" обнаружена разгерметизация. Об этом сообщила 12 октября местная компания PERN Przyjaźń, занимающаяся транспортировкой нефти
2022-10-12T09:48
2022-10-12T09:48
2022-10-12T09:48
новости
польша
нефтепровод
авария
утечка
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В сообщении компании уточняется, что речь идёт о магистрали, по которой нефть поступает в Германию.На место немедленно отправились аварийные службы PERN и государственной пожарной охраны Польши, чтобы оценить ситуацию, обезопасить территорию и приступить к восстановительным работам. Перекачка нефти по повреждённому трубопроводу была отключена, сообщила компания.Нефтепровод "Дружба" был построен в 1960-х годах совместными усилиями стран Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). В настоящее время он обеспечивает экспорт нефти из России и Казахстана в Европу. Магистраль берёт начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши и Германии — и южный, через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
https://ukraina.ru/20220811/1037522806.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, польша, нефтепровод, авария, утечка
Новости, Польша, нефтепровод, авария, утечка
В Польше сообщили об утечке на нефтепроводе "Дружба"
На проходящем через территорию Польши нефтепроводе "Дружба" обнаружена разгерметизация. Об этом сообщила 12 октября местная компания PERN Przyjaźń, занимающаяся транспортировкой нефти
В сообщении компании уточняется, что речь идёт о магистрали, по которой нефть поступает в Германию.
Во вторник поздно вечером системы автоматизации Pern обнаружили негерметичность трубопровода "Дружба" на одной из двух ниток западного участка газопровода — примерно в 70 километрах от Плоцка
Пресс-служба компании PERN Przyjaźń
На место немедленно отправились аварийные службы PERN и государственной пожарной охраны Польши, чтобы оценить ситуацию, обезопасить территорию и приступить к восстановительным работам. Перекачка нефти по повреждённому трубопроводу была отключена, сообщила компания.
Нефтепровод "Дружба" был построен в 1960-х годах совместными усилиями стран Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). В настоящее время он обеспечивает экспорт нефти из России и Казахстана в Европу.
Магистраль берёт начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши и Германии — и южный, через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.