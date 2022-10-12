Сотрудники ФСБ задержали украинского диверсанта в Брянске - 12.10.2022 Украина.ру
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Сотрудники ФСБ задержали украинского диверсанта в Брянске
Сотрудники ФСБ задержали украинского диверсанта в Брянске - 12.10.2022 Украина.ру
Сотрудники ФСБ задержали украинского диверсанта в Брянске
В Брянске сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, который пытался заложить самодельное взрывное устройство на складе транспортной компании. Об этом 11 октября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России
2022-10-12T09:43
2022-10-12T09:43
новости
фсб
украина
брянск
теракт
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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на одном из транспортно-логистических терминалов Брянска. По подозрению в подготовке подрыва задержали 55-летнего гражданина Украины. По версии силовиков, мужчина получил задание от сотрудников СБУ.Задержанный прибыл из Киева транзитом через Эстонию в приграничную область России. Там он нашел заранее подготовленный украинской спецслужбой схрон, забрал компоненты взрывных устройств. На съемной квартире он собрал взрывное устройство, затем провел разведку на складе одной транспортной компании с целью заложить бомбу и подорвать. Мужчину задержали на остановке общественного транспорта. Силовики нашли в его рюкзаке коробку, обернутую пищевой пленкой. По статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт &lt;...&gt; взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы" возбудили уголовные дела. Подозреваемый раскаялся и сотрудничает со следствием.
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новости, фсб, украина, брянск, теракт
Новости, ФСБ, Украина, Брянск, теракт

Сотрудники ФСБ задержали украинского диверсанта в Брянске

09:43 12.10.2022
 
© Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ предотвратила теракт в одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске
ФСБ РФ предотвратила теракт в одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске
© Пресс-служба ФСБ РФ
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В Брянске сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, который пытался заложить самодельное взрывное устройство на складе транспортной компании. Об этом 11 октября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на одном из транспортно-логистических терминалов Брянска. По подозрению в подготовке подрыва задержали 55-летнего гражданина Украины. По версии силовиков, мужчина получил задание от сотрудников СБУ.
Задержанный прибыл из Киева транзитом через Эстонию в приграничную область России. Там он нашел заранее подготовленный украинской спецслужбой схрон, забрал компоненты взрывных устройств. На съемной квартире он собрал взрывное устройство, затем провел разведку на складе одной транспортной компании с целью заложить бомбу и подорвать.
Мужчину задержали на остановке общественного транспорта. Силовики нашли в его рюкзаке коробку, обернутую пищевой пленкой.
"Изъято изготовленное им на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты взрывное устройство массой около трех килограммов в тротиловом эквиваленте, а также средства связи для поддержания контакта с сотрудниками СБУ", - говорится в распространенном сообщении.
По статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт <...> взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы" возбудили уголовные дела. Подозреваемый раскаялся и сотрудничает со следствием.
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По делу о теракте на Крымском мосту задержаны 8 человек: в ФСБ раскрыли все подробностиДиверсия на Крымском мосту была подготовлена и организована Главным управлением разведки Минобороны Украины, задержаны 5 граждан России, 3 граждан Украины и Армении. Об этом 12 октября сообщили в Центре общественных связей ФСБ
 
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