Сотрудники ФСБ задержали украинского диверсанта в Брянске
© Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ предотвратила теракт в одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске
© Пресс-служба ФСБ РФ
В Брянске сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, который пытался заложить самодельное взрывное устройство на складе транспортной компании. Об этом 11 октября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на одном из транспортно-логистических терминалов Брянска. По подозрению в подготовке подрыва задержали 55-летнего гражданина Украины. По версии силовиков, мужчина получил задание от сотрудников СБУ.
Задержанный прибыл из Киева транзитом через Эстонию в приграничную область России. Там он нашел заранее подготовленный украинской спецслужбой схрон, забрал компоненты взрывных устройств. На съемной квартире он собрал взрывное устройство, затем провел разведку на складе одной транспортной компании с целью заложить бомбу и подорвать.
Мужчину задержали на остановке общественного транспорта. Силовики нашли в его рюкзаке коробку, обернутую пищевой пленкой.
"Изъято изготовленное им на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты взрывное устройство массой около трех килограммов в тротиловом эквиваленте, а также средства связи для поддержания контакта с сотрудниками СБУ", - говорится в распространенном сообщении.
По статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт <...> взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы" возбудили уголовные дела. Подозреваемый раскаялся и сотрудничает со следствием.
09:28По делу о теракте на Крымском мосту задержаны 8 человек: в ФСБ раскрыли все подробностиДиверсия на Крымском мосту была подготовлена и организована Главным управлением разведки Минобороны Украины, задержаны 5 граждан России, 3 граждан Украины и Армении. Об этом 12 октября сообщили в Центре общественных связей ФСБ