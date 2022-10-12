https://ukraina.ru/20221012/1039627598.html

Миротворцев много, гарантов – нет. Эксперты о мирных инициативах Турции

Миротворцев много, гарантов – нет. Эксперты о мирных инициативах Турции - 12.10.2022 Украина.ру

Миротворцев много, гарантов – нет. Эксперты о мирных инициативах Турции

Накануне встречи лидеров России и Турции в Астане украинские и российские эксперты оценили перспективы приближения переговорных позиций по Украине. Прорывов не... Украина.ру, 12.10.2022

2022-10-12T06:55

2022-10-12T06:55

2022-10-12T06:57

переговоры

эксклюзив

украина

россия

турция

эрдоган

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1a/1036882863_0:112:2948:1770_1920x0_80_0_0_c2b1681a7d5a8caec52d58bb313a344c.jpg.webp

Накануне встречи лидеров России и Турции в Астане украинские и российские эксперты оценили перспективы приближения переговорных позиций по Украине. Прорывов не ждут, но сам процесс важен тем, что дипломатическая работа ведется интенсивно и на высшем уровне.Украинский политический эксперт Василий Апасов проанализировал, что активность по мирным переговорам за неделю вышла на новый уровень: "Турецкое телевидение заявляет, что Эрдоган в Астане предложит [себя] Путину быть посредником в вопросе мирного урегулирования в Украине.Это уже не первая новость о предстоящей встрече в таком ключе за последние два дня. Да и не первый раз Эрдоган что-то предлагает.Попытки России выйти на переговорную площадку звучат отовсюду уже с неделю, последнее заявление Лаврова также о многом говорит, где он прямо пытается пригласить Путина на G20 для обсуждения этих вопросов. Но стараются это сделать так, как будто им это не надо и их надо попросить или умолять. А пока никто не просит.Но вернёмся к Эрдогану. Насколько я понимаю почерк нашей официальной дипломатии за последнее время, если где-то кто-то начинает самовольно нам что-то указывать или договариваться о нас без нас, мы быстро пытаемся показать, что этого делать не стоит. Причем показываем это не всегда лучшим способом. Через соцсети, заявления бывших послов, да и официальных лиц в том числе. Ну так, ярко заявляем, как бы.Тут же я вижу молчание.Я предполагаю, что Эрдоган все-таки консультируется с нашей стороной и все эти встречи проходят не без согласия.Правильно ли то, что это не заявляется на прямую и публично - не знаю. Могу найти аргументы и за и против. Но мне кажется очень важно знать людям, что работа ведется на всех дипломатических фронтах в том числе".Российский журналист Сергей Станкевич подчеркнул, что времени для принятия мирных предложений остается немного: "Судя по развитию событий и по заявлению президента РФ В.В. Путина на заседании Совета Безопасности РФ 10.10.2022:- это не ультиматум, за которым следует военное положение и всеобщая мобилизация;- это не сигнал о переходе к опережающей эскалации в режиме полномасштабной инфраструктурной войны;- это предупреждение ("если продолжатся попытки... то...)Предупреждение сохраняет пространство для перехода к содержательным переговорам между сторонами конфликта без предельных ультимативных требований.Вопрос только в том, кто выступит инициатором.Президент Зеленский зачем-то сам себя исключил письменным указом.Президент Эрдоган предлагает вариант собрать на разговор высоких представителей России и Запада, пока без Украины.Много неофициальных инициатив - от Трампа до Маска.От Вашингтона прозвучал призыв в исполнении "стратегического коммуникатора" Джона Кирби. Это знак, но не инициатива.То, что произошло, ещё не полномасштабная инфраструктурная война, но её тесное преддверие. Полномасштабную можно с внутренним содроганием прогнозировать на конец ноября или декабрь.Есть полтора-два месяца, чтобы прекратить огонь и начать содержательные переговоры.Нужен внятный и весомый инициатор".Журналист Георгий Бовт отметил интерес Эрдогана в этом процессе:"Учитывая степень контроля со стороны турецких властей за массмедиа, можно предположить, что публикация уважаемой газеты Milliyet была инспирирована сверху. Президент Эрдоган при этом не оставляет и личных миротворческих усилий, призывая с регулярностью примерно раз в неделю президентов России и Украины к переговорам. Для него такое миротворчество во многом носит самодостаточный характер, позволяя сдерживать давление со стороны США и Запада в целом за то, что Турция косвенно помогает Москве обходить санкции. Роль миротворца на этот случай хорошо "продаваема": мол, только я имею доверительный контакт и с Путиным, и с Зеленским, посему прошу мне не мешать".Украинский политический обозреватель Андрей Попов не верит в переговорный процесс:"Сразу после обстрелов в РФ спустили методички про "перемирие". Эрдоган усиленно лоббирует эту тему в Европе и росСМИ даже отмечают якобы его успехи...Но знаете что? Это всё было по инерции до сегодняшних масштабных обстрелов. Та же Франция начала отстраняться от переговоров с РФ. Уверен, другие тоже не смогут открыто вести переговоры с Путиным за спиной Украины после такого откровенного и наглого теракта.То есть Путин сильно подпортил планы Эрдогану. Впрочем, Анкара вряд-ли всерьёз ожидает какие-либо успехи своей инициативы с переговорами. Это тот случай, когда процесс важнее результата, ведь пока процесс идет, Путин будет давать Турции сырье и зерно с дисконтом, сдаст Карабах, не будет мешать турецким интересам в Сирии, Казахстане и Кыргызстане, плюс Турция примет всех платежеспособных беженцев от мобилизации в РФ (и пусть едут - чем слабее у РФ человеческий потенциал и капитал, тем нам лучше). А всё что надо Путину взамен - мирные инициативы от Эрдогана...Китай и Индия идут следом, получая от Путина всё, что они хотят за непризнание (!) санкций - т.е. вообще ничего делать не требуется, а бонусы очевидны".Политолог Виктор Небоженко не видит гарантов мирных переговоров:"Украине зарубежные сердобольные "миротворцы" постоянно подсовывают идею немедленных переговоров с Россией на ее условиях, как способ спасти мир от ядерного шантажа Путина. Вдруг возникло много "посредников", от Маска до Эрдогана и Папы Римского. Но оказалось, что никто не хочет брать на себя ответственность за этот переговорный процесс. В мире нет одного гаранта этой возможной сомнительной сделки с Россией".

https://ukraina.ru/20221012/1039611125.html

https://ukraina.ru/20221009/1039534716.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

переговоры, эксклюзив, украина, россия, турция, эрдоган, владимир путин