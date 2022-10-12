https://ukraina.ru/20221012/1039626785.html
Эксперт подчеркнул важность наказания виновных в плохом снабжении армии
Эксперт подчеркнул важность наказания виновных в плохом снабжении армии - 12.10.2022 Украина.ру
Эксперт подчеркнул важность наказания виновных в плохом снабжении армии
Необходимо “показательно” судить виновных в отсутствии необходимых вещей у бойцов российской армии. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, руководитель Центра расследований "УкрЛикс" Василий Прозоров
2022-10-12T07:00
2022-10-12T07:00
2022-10-12T07:00
новости
василий прозоров
спецоперация
вс рф
коррупция
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Он признал, что несколько показательных процессов не решат всех проблем “халатности, коррупции, некомпетентности”.Прозоров перешёл на сторону ДНР в 2019 году. Он заявил, что с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им данные “по идейным соображениям”.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220731/1037044679.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, василий прозоров, спецоперация, вс рф, коррупция
Новости, Василий Прозоров, Спецоперация, ВС РФ, коррупция
Эксперт подчеркнул важность наказания виновных в плохом снабжении армии
Необходимо “показательно” судить виновных в отсутствии необходимых вещей у бойцов российской армии. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, руководитель Центра расследований "УкрЛикс" Василий Прозоров