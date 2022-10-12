Эксперт подчеркнул важность наказания виновных в плохом снабжении армии - 12.10.2022 Украина.ру
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Эксперт подчеркнул важность наказания виновных в плохом снабжении армии
Эксперт подчеркнул важность наказания виновных в плохом снабжении армии - 12.10.2022 Украина.ру
Эксперт подчеркнул важность наказания виновных в плохом снабжении армии
Необходимо “показательно” судить виновных в отсутствии необходимых вещей у бойцов российской армии. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, руководитель Центра расследований "УкрЛикс" Василий Прозоров
2022-10-12T07:00
2022-10-12T07:00
новости
василий прозоров
спецоперация
вс рф
коррупция
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Он признал, что несколько показательных процессов не решат всех проблем “халатности, коррупции, некомпетентности”.Прозоров перешёл на сторону ДНР в 2019 году. Он заявил, что с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им данные “по идейным соображениям”.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, василий прозоров, спецоперация, вс рф, коррупция
Новости, Василий Прозоров, Спецоперация, ВС РФ, коррупция

Эксперт подчеркнул важность наказания виновных в плохом снабжении армии

07:00 12.10.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОбыски в Федеральной таможенной службе
Обыски в Федеральной таможенной службе - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Необходимо “показательно” судить виновных в отсутствии необходимых вещей у бойцов российской армии. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, руководитель Центра расследований "УкрЛикс" Василий Прозоров
Он признал, что несколько показательных процессов не решат всех проблем “халатности, коррупции, некомпетентности”.

Но это даст сильный психологический толчок для других, что надо оторвать задницу и пошевелиться, чтобы обеспечить бойцов всем нужным, а то, может быть, и к тебе завтра придут вежливые следователи Следственного комитета

П/к по событиям на постмайданной Украине
Василий Прозоров
Бывший сотрудник СБУ
Прозоров перешёл на сторону ДНР в 2019 году. Он заявил, что с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им данные “по идейным соображениям”.
ФСБ РФ пресекла деятельность преступной группы по незаконному обороту оружия
31 июля, 08:00
Прозоров: СБУ с 2015 года серьёзно готовила подпольщиков и допускала потерю юга УкраиныНа прошлой неделе было сообщение об уничтожении группы диверсантов в районе Херсона, попыток диверсий украинцы не оставляют, рассказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиВасилий ПрозоровСпецоперацияВС РФкоррупция
 
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Заголовок открываемого материала
07:22Конрад Рэнкас: Польша и Украина - лишь запал для ядерной войны мировой элиты против России
07:00Эксперт подчеркнул важность наказания виновных в плохом снабжении армии
06:55Миротворцев много, гарантов – нет. Эксперты о мирных инициативах Турции
06:45Корнилов: России необходимо жёстко ответить на диверсии против своих объектов
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