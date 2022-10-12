https://ukraina.ru/20221012/1039626785.html

Эксперт подчеркнул важность наказания виновных в плохом снабжении армии

Эксперт подчеркнул важность наказания виновных в плохом снабжении армии - 12.10.2022 Украина.ру

Эксперт подчеркнул важность наказания виновных в плохом снабжении армии

Необходимо “показательно” судить виновных в отсутствии необходимых вещей у бойцов российской армии. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, руководитель Центра расследований "УкрЛикс" Василий Прозоров

2022-10-12T07:00

2022-10-12T07:00

2022-10-12T07:00

новости

василий прозоров

спецоперация

вс рф

коррупция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101774/41/1017744150_0:154:3165:1934_1920x0_80_0_0_c3d074a0ad62a8910cbad6cfd661b2d5.jpg.webp

Он признал, что несколько показательных процессов не решат всех проблем “халатности, коррупции, некомпетентности”.Прозоров перешёл на сторону ДНР в 2019 году. Он заявил, что с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им данные “по идейным соображениям”.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220731/1037044679.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, василий прозоров, спецоперация, вс рф, коррупция