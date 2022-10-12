"...И чтобы никто не ушел обиженным". День памяти Аркадия Стругацкого - 12.10.2022 Украина.ру
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"...И чтобы никто не ушел обиженным". День памяти Аркадия Стругацкого
"...И чтобы никто не ушел обиженным". День памяти Аркадия Стругацкого - 12.10.2022 Украина.ру
"...И чтобы никто не ушел обиженным". День памяти Аркадия Стругацкого
Тридцать один год прошёл, как нет с нами Аркадия Натановича Стругацкого — писателя, который во многом определил настроения и ожидания нескольких поколений... Украина.ру, 12.10.2022
2022-10-12T03:59
2022-10-12T03:59
эксклюзив
братья стругацкие
литература
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Тридцать один год прошёл, как нет с нами Аркадия Натановича Стругацкого — писателя, который во многом определил настроения и ожидания нескольких поколений читателей. Конечно, в тандеме с братом — Борисом Натановичем.Время летит быстро. Кажется, только вчера мы обменивались самиздатовскими томами братьев Стругацких и записывались в очередь в библиотеке, чтобы прочитать издания официальные.Так вышло, что автор этих строк рос в городе при научном центре и мог в связи с этим обстоятельством наблюдать жизнь людей науки. Конечно, это субъективное впечатление, но, как теперь кажется, их жизненный настрой во многом совпадал с настроем персонажей повести "Понедельник начинается в субботу". И не только."Тот, кто понял, что Быков, сидящий в удобном кресле, читающий газеты за последний месяц и отвечающий за все ("Стажеры"), неуемный Максим Каммерер, который на самом деле Ростиславский — Каммерером его сделала редактура, солидный Экселенц ("Жук в муравейнике") и большинство других героев Стругацких — это на самом деле один и тот же человек — "человек ответственный", человек, единственной целью которого является: "счастье для всех, даром и чтобы никто не ушел обиженный" ("Пикник на обочине") — тот понял самую суть творчества Стругацких", — отметил академик Алексей Шилейко.По его словам, которые приводит официальный сайт АБС, "писатель "Братья Стругацкие" никакой не фантаст, а самый что ни на есть реалист и притом гениальный писатель, входящий в десятку крупнейших мировых художников ХХ века…".Вернемся к жизненному настрою героев книг АБС. Его можно определить так: оптимизм и осмысленная работа ради людей, ради нашего общего светлого (как же иначе?) будущего. Аркадий Натанович, отвечая на вопросы читателей, считают ли они с братом сами себя "Прогрессорами", ответил так: "Прогрессором в том понимании этого слова, которое придаем ему мы, обязан быть каждый писатель. И не только писатель. Любой школьный учитель, если учит добру, понятиям чести и справедливости, — своего рода Прогрессор".И добавил: "Хотя, конечно, встречаются и "Регрессоры""…Кто мог тогда предвидеть, что будущее окажется не таким уж и светлым, а будет именно таким, каким является наше настоящее? Да те же братья Стругацкие… Относительно нынешнего нашего "регрессивного" духовного состояния есть на страницах их книг немало предостережений. Вот, например, "Хищные вещи века" (повесть написана в 1964 году, опубликована в 1965-м). Описывается внешне сверхблагополучное буржуазное общество, сохранившееся — речь идет о будущем XXI веке — в отдельных странах.Там как будто бы есть все необходимое для комфортного существования (хотя есть и голодные), но из-за общей бесцельности жизни идет погоня за сильными ощущениями — иногда смертельно опасная, как, например, у "рыбарей". А "меценаты" добывают произведения искусства, чтобы затем ритуально уничтожать их на своих собраниях. Общественная деятельность сводится к бесцельным демонстрациям ("грустецы" и "перши") или к протестам с требованием продолжить съемки любимого телесериала…Ничего не напоминает?Чтобы расшевелить обывателей, "интели" совершают террористические акты, но это ни к чему не приводит. В то же время обывателю предлагается преодолевать серость будней при помощи сильнейших наркотических иллюзий ("слег"). В повести нет победного финала, исход борьбы за "очеловечивание" человека в обществе потребления не предрешен. А эпиграфом к книге Стругацкие выбрали слова Сент-Экзюпери: "Есть лишь одна проблема — одна-единственная в мире — вернуть людям духовное содержание, духовные заботы…".Тогда, в недавнем еще прошлом, в такой "темный вариант" нашего будущего, — будущего, лишенного духовного содержания, не верилось. Однако будущее наступило. Мы XXI веке. Оглянемся вокруг…Аркадий Натанович Стругацкий скончался в 1991 году, на заре страшных 90-х, которые, в сущности, не заканчивались. Наступил век, в котором "Регрессоры" взяли верх, в котором "хищные вещи" победили… Точнее будет сказать, победил — или побеждает — хищнический инстинкт в нас самих. Возразят: нельзя так обобщать, говорить обо всех, и это верно — но тогда скажем, что, возможно, речь идет о большинстве. По крайней мере, наше общество устроено сегодня так, словно именно обладание престижными вещами и является главной жизненной целью. Приносит ли это счастье, судите сами.Но… все еще может измениться, если захотим и сумеем изменимся мы. И как знать, возможно, цель главного героя книг Стругацких, "человека ответственного", снова станет для нас общим руководством к действию.P.S. И еще о будущем, ставшем уже нашим настоящим. Архив братьев Стругацких (рукописи почти всех написанных ими произведений, письма и рисунки) в 2015 году находился в Донецке, где с ним работала исследовательница творчества писателей Светлана Бондаренко.Как сообщали украинские СМИ, архив в обстановке секретности был возвращен в Россию в связи с начавшимися в Донбассе боевыми действиями. В Киеве вывоз архива назвали "незаконным". В Минкультуры Украины считают, что был нарушен порядок вывоза культурных ценностей за пределы страны.
https://ukraina.ru/20210415/1031143459.html
https://ukraina.ru/20211104/1032579801.html
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эксклюзив, братья стругацкие, литература
Эксклюзив, Братья Стругацкие, литература

"...И чтобы никто не ушел обиженным". День памяти Аркадия Стругацкого

03:59 12.10.2022
 
© 24smi.orgАркадий Стругацкий
Аркадий Стругацкий
© 24smi.org
Читать в
Сергей Зуев
автор Украина.ру
Все материалы
Тридцать один год прошёл, как нет с нами Аркадия Натановича Стругацкого — писателя, который во многом определил настроения и ожидания нескольких поколений читателей. Конечно, в тандеме с братом — Борисом Натановичем.
Время летит быстро. Кажется, только вчера мы обменивались самиздатовскими томами братьев Стругацких и записывались в очередь в библиотеке, чтобы прочитать издания официальные.
Так вышло, что автор этих строк рос в городе при научном центре и мог в связи с этим обстоятельством наблюдать жизнь людей науки. Конечно, это субъективное впечатление, но, как теперь кажется, их жизненный настрой во многом совпадал с настроем персонажей повести "Понедельник начинается в субботу".
И не только.
"Тот, кто понял, что Быков, сидящий в удобном кресле, читающий газеты за последний месяц и отвечающий за все ("Стажеры"), неуемный Максим Каммерер, который на самом деле Ростиславский — Каммерером его сделала редактура, солидный Экселенц ("Жук в муравейнике") и большинство других героев Стругацких — это на самом деле один и тот же человек — "человек ответственный", человек, единственной целью которого является: "счастье для всех, даром и чтобы никто не ушел обиженный" ("Пикник на обочине") — тот понял самую суть творчества Стругацких", — отметил академик Алексей Шилейко.
По его словам, которые приводит официальный сайт АБС, "писатель "Братья Стругацкие" никакой не фантаст, а самый что ни на есть реалист и притом гениальный писатель, входящий в десятку крупнейших мировых художников ХХ века…".
Стругацкий Аркадий Борис
15 апреля 2021, 16:00
Стругацкие живы. А мы?В четверг, 15 апреля, у одного из братьев Стругацких, Бориса, день рождения. И потому мы решили вспомнить и самих братьев, и их творчество и рассказать о личных впечатлениях от встреч с ними
Вернемся к жизненному настрою героев книг АБС. Его можно определить так: оптимизм и осмысленная работа ради людей, ради нашего общего светлого (как же иначе?) будущего.
Аркадий Натанович, отвечая на вопросы читателей, считают ли они с братом сами себя "Прогрессорами", ответил так: "Прогрессором в том понимании этого слова, которое придаем ему мы, обязан быть каждый писатель. И не только писатель. Любой школьный учитель, если учит добру, понятиям чести и справедливости, — своего рода Прогрессор".
И добавил: "Хотя, конечно, встречаются и "Регрессоры""
Кто мог тогда предвидеть, что будущее окажется не таким уж и светлым, а будет именно таким, каким является наше настоящее? Да те же братья Стругацкие…
Относительно нынешнего нашего "регрессивного" духовного состояния есть на страницах их книг немало предостережений. Вот, например, "Хищные вещи века" (повесть написана в 1964 году, опубликована в 1965-м). Описывается внешне сверхблагополучное буржуазное общество, сохранившееся — речь идет о будущем XXI веке — в отдельных странах.
Там как будто бы есть все необходимое для комфортного существования (хотя есть и голодные), но из-за общей бесцельности жизни идет погоня за сильными ощущениями — иногда смертельно опасная, как, например, у "рыбарей". А "меценаты" добывают произведения искусства, чтобы затем ритуально уничтожать их на своих собраниях.
Общественная деятельность сводится к бесцельным демонстрациям ("грустецы" и "перши") или к протестам с требованием продолжить съемки любимого телесериала…
Ничего не напоминает?
Чтобы расшевелить обывателей, "интели" совершают террористические акты, но это ни к чему не приводит. В то же время обывателю предлагается преодолевать серость будней при помощи сильнейших наркотических иллюзий ("слег").
В повести нет победного финала, исход борьбы за "очеловечивание" человека в обществе потребления не предрешен. А эпиграфом к книге Стругацкие выбрали слова Сент-Экзюпери: "Есть лишь одна проблема — одна-единственная в мире — вернуть людям духовное содержание, духовные заботы…".
Тогда, в недавнем еще прошлом, в такой "темный вариант" нашего будущего, — будущего, лишенного духовного содержания, не верилось. Однако будущее наступило. Мы XXI веке. Оглянемся вокруг…
Стругацкий Аркадий Борис
4 ноября 2021, 18:26
Как архив братьев Стругацких спасли от войны в ДонбассеПоэт и публицист Анна Ревякина об архиве братьев Стругацких, который был эвакуирован из Донецка весной 2015 года
Аркадий Натанович Стругацкий скончался в 1991 году, на заре страшных 90-х, которые, в сущности, не заканчивались. Наступил век, в котором "Регрессоры" взяли верх, в котором "хищные вещи" победили…
Точнее будет сказать, победил — или побеждает — хищнический инстинкт в нас самих. Возразят: нельзя так обобщать, говорить обо всех, и это верно — но тогда скажем, что, возможно, речь идет о большинстве. По крайней мере, наше общество устроено сегодня так, словно именно обладание престижными вещами и является главной жизненной целью.
Приносит ли это счастье, судите сами.
Но… все еще может измениться, если захотим и сумеем изменимся мы. И как знать, возможно, цель главного героя книг Стругацких, "человека ответственного", снова станет для нас общим руководством к действию.
P.S. И еще о будущем, ставшем уже нашим настоящим. Архив братьев Стругацких (рукописи почти всех написанных ими произведений, письма и рисунки) в 2015 году находился в Донецке, где с ним работала исследовательница творчества писателей Светлана Бондаренко.
Как сообщали украинские СМИ, архив в обстановке секретности был возвращен в Россию в связи с начавшимися в Донбассе боевыми действиями. В Киеве вывоз архива назвали "незаконным". В Минкультуры Украины считают, что был нарушен порядок вывоза культурных ценностей за пределы страны.
 
ЭксклюзивБратья Стругацкиелитература
 
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