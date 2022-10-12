Кнутов рассказал о работе беспилотников “Герань” - 12.10.2022 Украина.ру
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Кнутов рассказал о работе беспилотников “Герань”
Кнутов рассказал о работе беспилотников “Герань” - 12.10.2022 Украина.ру
Кнутов рассказал о работе беспилотников “Герань”
Применяемые российской армией беспилотники “Герань” хорошо показали себя в ходе СВО на Украине. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-10-12T06:15
2022-10-12T06:15
новости
спецоперация
беспилотники
юрий кнутов
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Он заметил, что эти беспилотники “не уступают крылатым ракетам”, однако стоят гораздо меньше.Эксперт поделился мнением по поводу лучшего использования таких дронов.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220919/1038867342.html
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новости, спецоперация, беспилотники, юрий кнутов
Новости, Спецоперация, беспилотники, Юрий Кнутов

Кнутов рассказал о работе беспилотников “Герань”

06:15 12.10.2022
 
© commons.wikimedia.org / Fars Media Corporation
- РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© commons.wikimedia.org / Fars Media Corporation
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Применяемые российской армией беспилотники “Герань” хорошо показали себя в ходе СВО на Украине. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Он заметил, что эти беспилотники “не уступают крылатым ракетам”, однако стоят гораздо меньше.
Как иранские беспилотники уничтожают американское оружие и где ждать контрнаступления - Рожин
19 сентября, 15:23
Как иранские беспилотники уничтожают американское оружие и где ждать контрнаступления - Рожин. ВидеоЭксперт центра военно-политической журналистики, автор ТГ-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру рассказал о том, что происходит на разных направлениях фронта, какова боевая эффективность ракетных комплексов "Искандер-М", а также о роли иранских беспилотников в ходе СВО:
Эксперт поделился мнением по поводу лучшего использования таких дронов.

Но их лучше применять по группировкам в ближнем тылу, потому что там больше сосредоточение техники. Хотя благодаря их высокоточным системам наведения их можно использовать против зенитно-ракетных комплексов

Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Директор Музея войск ПВО
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиСпецоперациябеспилотникиЮрий Кнутов
 
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