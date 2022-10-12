Кнутов рассказал о работе беспилотников “Герань”
Применяемые российской армией беспилотники “Герань” хорошо показали себя в ходе СВО на Украине. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Он заметил, что эти беспилотники “не уступают крылатым ракетам”, однако стоят гораздо меньше.
19 сентября, 15:23Как иранские беспилотники уничтожают американское оружие и где ждать контрнаступления - Рожин. ВидеоЭксперт центра военно-политической журналистики, автор ТГ-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру рассказал о том, что происходит на разных направлениях фронта, какова боевая эффективность ракетных комплексов "Искандер-М", а также о роли иранских беспилотников в ходе СВО:
Эксперт поделился мнением по поводу лучшего использования таких дронов.
Но их лучше применять по группировкам в ближнем тылу, потому что там больше сосредоточение техники. Хотя благодаря их высокоточным системам наведения их можно использовать против зенитно-ракетных комплексов
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.