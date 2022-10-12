Кнутов рассказал о работе беспилотников “Герань”

Как иранские беспилотники уничтожают американское оружие и где ждать контрнаступления - Рожин. Видео Эксперт центра военно-политической журналистики, автор ТГ-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру рассказал о том, что происходит на разных направлениях фронта, какова боевая эффективность ракетных комплексов "Искандер-М", а также о роли иранских беспилотников в ходе СВО: