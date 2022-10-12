https://ukraina.ru/20221012/1039611125.html

"Вероятность есть": Скориков рассказал, будут ли переговоры между Москвой и Киевом

"Вероятность есть": Скориков рассказал, будут ли переговоры между Москвой и Киевом - 12.10.2022 Украина.ру

"Вероятность есть": Скориков рассказал, будут ли переговоры между Москвой и Киевом

Вероятность переговоров между Украиной и Россией есть всегда, потому что любой конфликт – заканчивается, но заключить мир возможно только после победы одной из сторон, так показывает история РФ, сказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью Украина.ру

2022-10-12T06:30

2022-10-12T06:30

2022-10-12T06:30

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирбиранее заявил, что Москва и Киев должны найти возможность начать переговоры. Также о необходимости возобновления российско-украинского диалога заявил бывший американский президент Дональд Трамп.По его мнению, ни одна из сторон на перемирие идти не готовы, каждый хочет достичь мира на своих условиях, это "возможно только на условиях стороны-победителя".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221011/1039608998.html

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2022

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новости, переговоры, россия, украина