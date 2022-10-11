Тотальная экономия электроэнергии введена в Днепропетровской области - 11.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221011/1039610319.html
Тотальная экономия электроэнергии введена в Днепропетровской области
Тотальная экономия электроэнергии введена в Днепропетровской области - 11.10.2022 Украина.ру
Тотальная экономия электроэнергии введена в Днепропетровской области
Глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил, что в регионе вводится режим тотальной экономии электроэнергии. Об этом он написал 11 октября в своем Telegram-канале
2022-10-11T14:41
2022-10-11T14:41
новости
днепропетровская область
днепродзержинск
ракетный удар
электричество
электроэнергия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101968/86/1019688652_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_5e1f0f18e1612c9d55edd831cf12c528.jpg
По его информации, ракетными ударами были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Павлоградском и Каменском районах. Резников сообщил о серьезных разрушениях и том, что многие населенные пункты остались без света.Он в очередной раз за минувшие сутки обратился к жителям области с просьбой экономить электричество.Ранее сообщалось о том, что с 11 октября в Киеве будут веерные отключения электроэнергии и график потребления по районам. Такие меры были приняты "Киевэнерго" и "ДТЭК". Учитывая то, что "ДТЭК" Рината Ахметова - единственный поставщик электроэнергии в Днепропетровской области, можно ожидать таких же мер.
https://ukraina.ru/20221011/1039608998.html
днепродзержинск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101968/86/1019688652_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_1ddf4de1552500cab68c8f9e85518403.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, днепропетровская область, днепродзержинск, ракетный удар, электричество, электроэнергия
Новости, Днепропетровская область, Днепродзержинск, ракетный удар, электричество, электроэнергия

Тотальная экономия электроэнергии введена в Днепропетровской области

14:41 11.10.2022
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВысоковольтные линии электропередач в Минской области
Высоковольтные линии электропередач в Минской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости . Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать в
Глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил, что в регионе вводится режим тотальной экономии электроэнергии. Об этом он написал 11 октября в своем Telegram-канале
По его информации, ракетными ударами были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Павлоградском и Каменском районах. Резников сообщил о серьезных разрушениях и том, что многие населенные пункты остались без света.
В области вводится режим тотальной экономии электроэнергии, чтобы могли работать больницы, транспорт и другая важная социальная инфраструктура.
Он в очередной раз за минувшие сутки обратился к жителям области с просьбой экономить электричество.
Ранее сообщалось о том, что с 11 октября в Киеве будут веерные отключения электроэнергии и график потребления по районам. Такие меры были приняты "Киевэнерго" и "ДТЭК". Учитывая то, что "ДТЭК" Рината Ахметова - единственный поставщик электроэнергии в Днепропетровской области, можно ожидать таких же мер.
пожар, возникший в результате ракетного удара - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
14:28
Последнее предупреждение. Эксперты и политики о последствиях ракетных ударов по Киеву и по Украине
 
НовостиДнепропетровская областьДнепродзержинскракетный ударэлектричествоэлектроэнергия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:15По каким странам ударила Россия, отключив Украину от электроэнергии - Юшков. Видео
16:00Колоссальный ущерб энергосистеме, реакция Кремля на поставки США. Главное на Украине на 16:00 11 октября
15:53Николай Межевич: Когда Россия разберется с Украиной, она загонит Польшу и Прибалтику в палату №6
15:50Владимир Ераносян о секретах организации украинской армии и технологии убийства российских граждан
15:45Новый украинский раунд Генассамблеи ООН: Россию пытались обмануть, Запад отказался от тезисов Киева
15:39Василий Прозоров о том, почему нельзя повторять путь Украины в информационной политике
15:32Во Львовской области уничтожены два энергообъекта – власти
15:12Financial Times: ракетная атака России показала слабость украинской ПВО
15:00Фактор Средней Азии. Эрдоган возможно встретится с Путиным в Астане, чтобы обсудить украинский кризис
14:59В Кремле прокомментировали поставки американских ПВО на Украину
14:41Тотальная экономия электроэнергии введена в Днепропетровской области
14:28Последнее предупреждение. Эксперты и политики о последствиях ракетных ударов по Киеву и по Украине
14:26"У кого халат, тот и врач": Межевич о том, как угомонить Польшу и Прибалтику. Видео
14:23Смешного не было совсем. Как киевские власти отреагировали на ракетные удары по Украине
13:46Американский сенатор: решение ОПЕК+ помогает России вести боевые действия
13:28Юрий Кнутов: В ответ на удары России Украина получит ПВО с американскими расчетами
13:23В Минобороны РФ рассказали о продолжении ракетной атаки по Украине
13:03Владимир Жарихин: России стоит отвечать на обстрелы Донецка так же жёстко, как на теракты
12:57Силы СВО теперь защищают Родину. Даже официально
12:47Губернатор оккупированной ВСУ части Запорожской области заявил о попаданиях ракет С-300
Лента новостейМолния