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Тотальная экономия электроэнергии введена в Днепропетровской области

Тотальная экономия электроэнергии введена в Днепропетровской области - 11.10.2022 Украина.ру

Тотальная экономия электроэнергии введена в Днепропетровской области

Глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил, что в регионе вводится режим тотальной экономии электроэнергии. Об этом он написал 11 октября в своем Telegram-канале

2022-10-11T14:41

2022-10-11T14:41

2022-10-11T14:41

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днепропетровская область

днепродзержинск

ракетный удар

электричество

электроэнергия

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По его информации, ракетными ударами были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Павлоградском и Каменском районах. Резников сообщил о серьезных разрушениях и том, что многие населенные пункты остались без света.Он в очередной раз за минувшие сутки обратился к жителям области с просьбой экономить электричество.Ранее сообщалось о том, что с 11 октября в Киеве будут веерные отключения электроэнергии и график потребления по районам. Такие меры были приняты "Киевэнерго" и "ДТЭК". Учитывая то, что "ДТЭК" Рината Ахметова - единственный поставщик электроэнергии в Днепропетровской области, можно ожидать таких же мер.

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новости, днепропетровская область, днепродзержинск, ракетный удар, электричество, электроэнергия