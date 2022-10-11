https://ukraina.ru/20221011/1039610319.html
Тотальная экономия электроэнергии введена в Днепропетровской области
Тотальная экономия электроэнергии введена в Днепропетровской области - 11.10.2022 Украина.ру
Тотальная экономия электроэнергии введена в Днепропетровской области
Глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил, что в регионе вводится режим тотальной экономии электроэнергии. Об этом он написал 11 октября в своем Telegram-канале
2022-10-11T14:41
2022-10-11T14:41
2022-10-11T14:41
новости
днепропетровская область
днепродзержинск
ракетный удар
электричество
электроэнергия
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По его информации, ракетными ударами были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Павлоградском и Каменском районах. Резников сообщил о серьезных разрушениях и том, что многие населенные пункты остались без света.Он в очередной раз за минувшие сутки обратился к жителям области с просьбой экономить электричество.Ранее сообщалось о том, что с 11 октября в Киеве будут веерные отключения электроэнергии и график потребления по районам. Такие меры были приняты "Киевэнерго" и "ДТЭК". Учитывая то, что "ДТЭК" Рината Ахметова - единственный поставщик электроэнергии в Днепропетровской области, можно ожидать таких же мер.
https://ukraina.ru/20221011/1039608998.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, днепропетровская область, днепродзержинск, ракетный удар, электричество, электроэнергия
Новости, Днепропетровская область, Днепродзержинск, ракетный удар, электричество, электроэнергия
Тотальная экономия электроэнергии введена в Днепропетровской области
Глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил, что в регионе вводится режим тотальной экономии электроэнергии. Об этом он написал 11 октября в своем Telegram-канале
По его информации, ракетными ударами были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Павлоградском и Каменском районах. Резников сообщил о серьезных разрушениях и том, что многие населенные пункты остались без света.
В области вводится режим тотальной экономии электроэнергии, чтобы могли работать больницы, транспорт и другая важная социальная инфраструктура.
Он в очередной раз за минувшие сутки обратился к жителям области с просьбой экономить электричество.
Ранее сообщалось о том, что с 11 октября в Киеве будут веерные отключения электроэнергии и график потребления по районам. Такие меры были приняты "Киевэнерго" и "ДТЭК". Учитывая то, что "ДТЭК" Рината Ахметова - единственный поставщик электроэнергии в Днепропетровской области, можно ожидать таких же мер.