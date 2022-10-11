https://ukraina.ru/20221011/1039599000.html

На Украине объявили о задержке почти половины поездов

На Украине объявили о задержке почти половины поездов - 11.10.2022 Украина.ру

На Украине объявили о задержке почти половины поездов

Около половины поездов по всей Украине задерживаются. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба "Укрзализныца" ("Украинские железные дороги" в своем телеграм-канале

2022-10-11T11:12

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2022-10-11T11:29

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Известно, что 40 поездов двигаются в штатном режиме, 14 составов задерживаются до получаса, и 23 рейса – от 30 минут и более.Местные власти нескольких областей Украины сообщают о возобновлении обстрелов. Так, есть информация, что в Винницкой области серьезно повреждена Ладыжская ТЭС, сообщается о работе ПВО в Хмельницкой и Киевской областях, обстреле Ровно и Кривого Рога, а также о взрывах в Николаевской области и Запорожье.

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новости, поезд, железная дорога, обстрелы, украина