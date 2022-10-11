На Украине объявили о задержке почти половины поездов - 11.10.2022 Украина.ру
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На Украине объявили о задержке почти половины поездов
На Украине объявили о задержке почти половины поездов - 11.10.2022 Украина.ру
На Украине объявили о задержке почти половины поездов
Около половины поездов по всей Украине задерживаются. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба "Укрзализныца" ("Украинские железные дороги" в своем телеграм-канале
2022-10-11T11:12
2022-10-11T11:29
новости
поезд
железная дорога
обстрелы
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Известно, что 40 поездов двигаются в штатном режиме, 14 составов задерживаются до получаса, и 23 рейса – от 30 минут и более.Местные власти нескольких областей Украины сообщают о возобновлении обстрелов. Так, есть информация, что в Винницкой области серьезно повреждена Ладыжская ТЭС, сообщается о работе ПВО в Хмельницкой и Киевской областях, обстреле Ровно и Кривого Рога, а также о взрывах в Николаевской области и Запорожье.
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новости, поезд, железная дорога, обстрелы, украина
Новости, поезд, железная дорога, обстрелы, Украина

На Украине объявили о задержке почти половины поездов

11:12 11.10.2022 (обновлено: 11:29 11.10.2022)
 
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Около половины поездов по всей Украине задерживаются. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба "Укрзализныца" ("Украинские железные дороги" в своем телеграм-канале

"Железнодорожные вокзалы работают по всей стране в обычном режиме, подземные переходы выполняют роль укрытия для пассажиров. Киевская кольцевая электричка продолжает движение по графику, чтобы обеспечить возможность передвигаться по городу для тех, кому это необходимо. Движение пригородных рейсов во всех регионах нормализовано, напряжение в контактной сети возобновлено", - говорится в сообщении.

Известно, что 40 поездов двигаются в штатном режиме, 14 составов задерживаются до получаса, и 23 рейса – от 30 минут и более.
Местные власти нескольких областей Украины сообщают о возобновлении обстрелов. Так, есть информация, что в Винницкой области серьезно повреждена Ладыжская ТЭС, сообщается о работе ПВО в Хмельницкой и Киевской областях, обстреле Ровно и Кривого Рога, а также о взрывах в Николаевской области и Запорожье.
Рудник имени Дзержинского - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11:00
Одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Украины приостановлено из-за обстрелаГорнодобывающая компания Ferrexpo, предприятия которой расположены в Полтавской области, приостановила работу из-за последствий ракетного удара. Об этом 11 октября сообщает Bloomberg
 
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11:00Одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Украины приостановлено из-за обстрела
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