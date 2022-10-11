https://ukraina.ru/20221011/1039587770.html
На Украине объявлена воздушная тревога - СМИ
На Украине объявлена воздушная тревога - СМИ - 11.10.2022 Украина.ру
На Украине объявлена воздушная тревога - СМИ
В ряде областей Украины, в том числе в Киеве, объявлена воздушная тревога. Об этом 11 октября сообщает местное издание "Страна.ua"
2022-10-11T09:06
2022-10-11T09:06
2022-10-11T09:06
новости
украина
тревога
сми
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/16/1037927994_0:137:1920:1217_1920x0_80_0_0_0aac1f486f0ea77e0dabccddd14b883f.jpg.webp
В публикации говорится, что воздушная тревога сработала в Киевской, Черниговской, Винницкой, Одесской, Сумской, Днепропетровской областях.В субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошел теракт. Были взорваны две автомобильные ветки и повреждена железнодорожная.В понедельник, 10 октября, был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. В основном повреждения получили ТЭС, в результате чего многие города Украины оказались обесточены.
https://ukraina.ru/20221011/1039585700.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/16/1037927994_0:0:1695:1271_1920x0_80_0_0_e2c39f08d71f2f581e8f06e74d82b016.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, тревога, сми, киев
Новости, Украина, тревога, СМИ, Киев
На Украине объявлена воздушная тревога - СМИ
В ряде областей Украины, в том числе в Киеве, объявлена воздушная тревога. Об этом 11 октября сообщает местное издание "Страна.ua"