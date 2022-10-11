На Украине объявлена воздушная тревога - СМИ - 11.10.2022 Украина.ру
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На Украине объявлена воздушная тревога - СМИ
На Украине объявлена воздушная тревога - СМИ - 11.10.2022 Украина.ру
На Украине объявлена воздушная тревога - СМИ
В ряде областей Украины, в том числе в Киеве, объявлена воздушная тревога. Об этом 11 октября сообщает местное издание "Страна.ua"
2022-10-11T09:06
2022-10-11T09:06
новости
украина
тревога
сми
киев
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В публикации говорится, что воздушная тревога сработала в Киевской, Черниговской, Винницкой, Одесской, Сумской, Днепропетровской областях.В субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошел теракт. Были взорваны две автомобильные ветки и повреждена железнодорожная.В понедельник, 10 октября, был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. В основном повреждения получили ТЭС, в результате чего многие города Украины оказались обесточены.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Украина.ру
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новости, украина, тревога, сми, киев
Новости, Украина, тревога, СМИ, Киев

На Украине объявлена воздушная тревога - СМИ

09:06 11.10.2022
 
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
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В ряде областей Украины, в том числе в Киеве, объявлена воздушная тревога. Об этом 11 октября сообщает местное издание "Страна.ua"
В публикации говорится, что воздушная тревога сработала в Киевской, Черниговской, Винницкой, Одесской, Сумской, Днепропетровской областях.
В субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошел теракт. Были взорваны две автомобильные ветки и повреждена железнодорожная.
В понедельник, 10 октября, был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. В основном повреждения получили ТЭС, в результате чего многие города Украины оказались обесточены.
Запорожье - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
08:45
В подконтрольном Киеву Запорожье взрывы - РоговВ подконтрольном Киеву городе Запорожье были слышны минимум 16 взрывов. Об этом 11 октября сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале
 
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