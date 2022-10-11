https://ukraina.ru/20221011/1039587770.html

На Украине объявлена воздушная тревога - СМИ

На Украине объявлена воздушная тревога - СМИ - 11.10.2022 Украина.ру

На Украине объявлена воздушная тревога - СМИ

В ряде областей Украины, в том числе в Киеве, объявлена воздушная тревога. Об этом 11 октября сообщает местное издание "Страна.ua"

2022-10-11T09:06

2022-10-11T09:06

2022-10-11T09:06

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киев

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В публикации говорится, что воздушная тревога сработала в Киевской, Черниговской, Винницкой, Одесской, Сумской, Днепропетровской областях.В субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошел теракт. Были взорваны две автомобильные ветки и повреждена железнодорожная.В понедельник, 10 октября, был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. В основном повреждения получили ТЭС, в результате чего многие города Украины оказались обесточены.

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новости, украина, тревога, сми, киев