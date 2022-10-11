В Приморье усилили охрану мостов после теракта в Керченском проливе - 11.10.2022 Украина.ру
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В Приморье усилили охрану мостов после теракта в Керченском проливе
В Приморье усилили охрану мостов после теракта в Керченском проливе - 11.10.2022 Украина.ру
В Приморье усилили охрану мостов после теракта в Керченском проливе
После подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту усилили охрану мостов в Приморье, в том числе моста на остров Русский и Золотого моста во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель регионального Минтранса
2022-10-11T07:56
2022-10-11T07:56
новости
крымский мост
приморье
владивосток
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Он добавил, что речь о мостах, которые охраняет ведомственная охрана, "прежде всего Золотой и Русский мосты, низководный мост".Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. На мосту частично обрушились два автомобильных пролета. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.
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новости, крымский мост, приморье, владивосток
Новости, Крымский мост, Приморье, Владивосток

В Приморье усилили охрану мостов после теракта в Керченском проливе

07:56 11.10.2022
 
© скриншот с видеоКрымский мост
Крымский мост
© скриншот с видео
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После подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту усилили охрану мостов в Приморье, в том числе моста на остров Русский и Золотого моста во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель регионального Минтранса
"На сегодняшний день на объектах ведется круглосуточная охрана с применением инженерно-технических средств. Проводится ежедневный осмотр подразделением ФГУП "УВО Минтранса России", увеличена частота осмотров объектов. Усилен пропускной и внутриобъектовый режим", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что речь о мостах, которые охраняет ведомственная охрана, "прежде всего Золотой и Русский мосты, низководный мост".
Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. На мосту частично обрушились два автомобильных пролета. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.
- РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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