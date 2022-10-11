https://ukraina.ru/20221011/1039584356.html

В Приморье усилили охрану мостов после теракта в Керченском проливе

В Приморье усилили охрану мостов после теракта в Керченском проливе - 11.10.2022 Украина.ру

В Приморье усилили охрану мостов после теракта в Керченском проливе

После подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту усилили охрану мостов в Приморье, в том числе моста на остров Русский и Золотого моста во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель регионального Минтранса

2022-10-11T07:56

2022-10-11T07:56

2022-10-11T07:56

новости

крымский мост

приморье

владивосток

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Он добавил, что речь о мостах, которые охраняет ведомственная охрана, "прежде всего Золотой и Русский мосты, низководный мост".Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. На мосту частично обрушились два автомобильных пролета. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.

https://ukraina.ru/20221010/1039577891.html

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Новости

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новости, крымский мост, приморье, владивосток