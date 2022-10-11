https://ukraina.ru/20221011/1039584254.html
Байден пообещал Зеленскому поставить на Украину современные системы ПВО
Байден пообещал Зеленскому поставить на Украину современные системы ПВО - 11.10.2022 Украина.ру
Байден пообещал Зеленскому поставить на Украину современные системы ПВО
Президент США Джо Байден в разговоре с лидером Украины Владимиром Зеленским пообещал продолжать поддерживать Киев необходимым для обороны, в том числе современными системами ПВО, сообщил Белый дом
2022-10-11T07:48
2022-10-11T07:48
2022-10-11T07:48
новости
джо байден
владимир зеленский
пво
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Также Байден в разговоре с Зеленским осудил ракетные удары российских войск по инфраструктуре и городам Украины, добавили в сообщении.Россия утром 10 октября нанесла массированный удар по Украине. Президент Владимир Путин позже заявил, что атака была направлена на объекты энергетики, военного управления и связи. Он назвал это ответом на атаки на российскую инфраструктуру.
https://ukraina.ru/20221010/1039582239.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, джо байден, владимир зеленский, пво
Новости, Джо Байден, Владимир Зеленский, ПВО
Байден пообещал Зеленскому поставить на Украину современные системы ПВО
Президент США Джо Байден в разговоре с лидером Украины Владимиром Зеленским пообещал продолжать поддерживать Киев необходимым для обороны, в том числе современными системами ПВО, сообщил Белый дом
"Байден пообещал продолжить предоставлять Украине необходимое для обороны, в том числе передовые системы ПВО", - говорится в сообщении Белого дома.
Также Байден в разговоре с Зеленским осудил ракетные удары российских войск по инфраструктуре и городам Украины, добавили в сообщении.
Россия утром 10 октября нанесла массированный удар по Украине. Президент Владимир Путин позже заявил, что атака была направлена на объекты энергетики, военного управления и связи. Он назвал это ответом на атаки на российскую инфраструктуру.