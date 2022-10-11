https://ukraina.ru/20221011/1039584254.html

Байден пообещал Зеленскому поставить на Украину современные системы ПВО

Байден пообещал Зеленскому поставить на Украину современные системы ПВО - 11.10.2022 Украина.ру

Байден пообещал Зеленскому поставить на Украину современные системы ПВО

Президент США Джо Байден в разговоре с лидером Украины Владимиром Зеленским пообещал продолжать поддерживать Киев необходимым для обороны, в том числе современными системами ПВО, сообщил Белый дом

2022-10-11T07:48

2022-10-11T07:48

2022-10-11T07:48

новости

джо байден

владимир зеленский

пво

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Также Байден в разговоре с Зеленским осудил ракетные удары российских войск по инфраструктуре и городам Украины, добавили в сообщении.Россия утром 10 октября нанесла массированный удар по Украине. Президент Владимир Путин позже заявил, что атака была направлена на объекты энергетики, военного управления и связи. Он назвал это ответом на атаки на российскую инфраструктуру.

https://ukraina.ru/20221010/1039582239.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, джо байден, владимир зеленский, пво