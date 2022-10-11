Главное на 11 октября: в России и в мире - 11.10.2022 Украина.ру
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Главное на 11 октября: в России и в мире
Главное на 11 октября: в России и в мире - 11.10.2022 Украина.ру
Главное на 11 октября: в России и в мире
Путин встретится с гендиректором МАГАТЭ, Великобритания начнет готовить ответ Шотландии на запрос о референдуме, министры обороны стран НАТО соберутся в Германии. Об этих и других событиях дня подробнее читайте в Украина.ру
2022-10-11T03:21
2022-10-11T03:21
новости
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РоссияПрезидент России Владимир Путин встретится в Санкт-Петербурге с генеральным директором Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Ожидается визит Гросси в Россию для консультаций по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. 6 октября Гросси встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.Запалнированы переговоры президента России Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.ЗарубежьеВ Казахстане состоится совещание представителей государств СНГ и Исполнительного комитета СНГ по вопросам подготовки и проведения заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ 13–14 октября. Мероприятие состоится в Астане.МирСостоится ежегодная встреча Американо-российского делового совета (АРДС) в онлайн формате. Ожидается выступление заместителя министра торговли США по промышленности и безопасности Алана Эстевеса. В программе - дискуссия об экономики России на развивающихся рынках.Верховный суд Великобритании рассмотрит возможность провести новый референдум о независимости Шотландии.Референдум о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. 55% жителей региона проголосовали против отделения от Великобритании. В июне 2022 года первый премьер-министр Шотландии Никола Стёрджн обратилась к шотландскому генпрокурору с просьбой подать в Верховный суд запрос о возможности проведения референдума. Ранее она предлагала провести такой плебисцит 19 октября 2023 года, однако английские власти отказали.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступит на пресс-конференции перед встречей министров обороны стран Альянса 12-13 октября. Встреча состоится на авиабазе Рамштайн в Германии.Повестка дня не оглашалась, однако после ракетных ударов России по Украине, возможно обсуждение поставок вооружений Киеву, о чем сообщили журналисты американской газеты The Washington Post.
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Алексей Туманов
Алексей Туманов
Новости
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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1920
1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости
Новости

Главное на 11 октября: в России и в мире

03:21 11.10.2022
 
© rawpixel.com
© rawpixel.com
Читать в
Алексей Туманов
Все материалы
Путин встретится с гендиректором МАГАТЭ, Великобритания начнет готовить ответ Шотландии на запрос о референдуме, министры обороны стран НАТО соберутся в Германии. Об этих и других событиях дня подробнее читайте в Украина.ру
Россия
Президент России Владимир Путин встретится в Санкт-Петербурге с генеральным директором Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Ожидается визит Гросси в Россию для консультаций по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. 6 октября Гросси встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Запалнированы переговоры президента России Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Зарубежье
В Казахстане состоится совещание представителей государств СНГ и Исполнительного комитета СНГ по вопросам подготовки и проведения заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ 13–14 октября. Мероприятие состоится в Астане.
Мир
Состоится ежегодная встреча Американо-российского делового совета (АРДС) в онлайн формате. Ожидается выступление заместителя министра торговли США по промышленности и безопасности Алана Эстевеса. В программе - дискуссия об экономики России на развивающихся рынках.
Верховный суд Великобритании рассмотрит возможность провести новый референдум о независимости Шотландии.
Референдум о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. 55% жителей региона проголосовали против отделения от Великобритании. В июне 2022 года первый премьер-министр Шотландии Никола Стёрджн обратилась к шотландскому генпрокурору с просьбой подать в Верховный суд запрос о возможности проведения референдума. Ранее она предлагала провести такой плебисцит 19 октября 2023 года, однако английские власти отказали.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступит на пресс-конференции перед встречей министров обороны стран Альянса 12-13 октября. Встреча состоится на авиабазе Рамштайн в Германии.
Повестка дня не оглашалась, однако после ракетных ударов России по Украине, возможно обсуждение поставок вооружений Киеву, о чем сообщили журналисты американской газеты The Washington Post.
 
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Заголовок открываемого материала
03:21Главное на 11 октября: в России и в мире
01:01"Приезжай, без дела не останешься". Что Берия делал в Киеве
19:15Ракетные удары. Итоги 10 октября на Украине
18:14СБУ ищет Марию Захарову
18:13Призывы "ястребов" и слова сторонников мира: как разные страны отреагировали на удары России по Украине
18:03В Киеве погиб начальник департамента киберполиции Украины
17:58Минск: информация о планах нападения Белоруссии на Украину — вброс
17:42Началась новая стадия СВО. О чём говорили эксперты 10 октября
17:26Царёв о том, что будет, если Киев продолжит пересекать красные линии. Видео
17:14Пугачева раскрыла свое местонахождение
17:09СБУ ищет Дмитрия Медведева
17:08Пока все плохо. Военный эксперт о том, сколько Россия еще будет терпеть в обороне против ВСУ
16:58В Крыму предложили запретить мужчинам уезжать из России
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16:31Алексей Леонков: Украина хочет втянуть Польшу в войну, поэтому Россия прикрывает Белоруссию
16:18Заявление Путина, обесточенный Львов, дело об убийствах. Главное на Украине на 16:00 10 октября
16:07Лукашенко: мы не должны им позволить втянуть нас в войну
16:01Во Львове остановили движение трамваев и троллейбусов - нет электричества
15:58Украинский политик Пашинский признался в связях с ЦРУ и назвал себя автором "операции" на Змеином
15:48Россия наступает. Эксперты и политики о ракетных ударах по Киеву и по Украине
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