https://ukraina.ru/20221011/1039580022.html

Главное на 11 октября: в России и в мире

Главное на 11 октября: в России и в мире - 11.10.2022 Украина.ру

Главное на 11 октября: в России и в мире

Путин встретится с гендиректором МАГАТЭ, Великобритания начнет готовить ответ Шотландии на запрос о референдуме, министры обороны стран НАТО соберутся в Германии. Об этих и других событиях дня подробнее читайте в Украина.ру

2022-10-11T03:21

2022-10-11T03:21

2022-10-11T03:21

новости

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РоссияПрезидент России Владимир Путин встретится в Санкт-Петербурге с генеральным директором Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Ожидается визит Гросси в Россию для консультаций по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. 6 октября Гросси встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.Запалнированы переговоры президента России Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.ЗарубежьеВ Казахстане состоится совещание представителей государств СНГ и Исполнительного комитета СНГ по вопросам подготовки и проведения заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ 13–14 октября. Мероприятие состоится в Астане.МирСостоится ежегодная встреча Американо-российского делового совета (АРДС) в онлайн формате. Ожидается выступление заместителя министра торговли США по промышленности и безопасности Алана Эстевеса. В программе - дискуссия об экономики России на развивающихся рынках.Верховный суд Великобритании рассмотрит возможность провести новый референдум о независимости Шотландии.Референдум о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. 55% жителей региона проголосовали против отделения от Великобритании. В июне 2022 года первый премьер-министр Шотландии Никола Стёрджн обратилась к шотландскому генпрокурору с просьбой подать в Верховный суд запрос о возможности проведения референдума. Ранее она предлагала провести такой плебисцит 19 октября 2023 года, однако английские власти отказали.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступит на пресс-конференции перед встречей министров обороны стран Альянса 12-13 октября. Встреча состоится на авиабазе Рамштайн в Германии.Повестка дня не оглашалась, однако после ракетных ударов России по Украине, возможно обсуждение поставок вооружений Киеву, о чем сообщили журналисты американской газеты The Washington Post.

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Алексей Туманов

Алексей Туманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов

новости