https://ukraina.ru/20221011/1039577405.html

Шимов о том, зачем РФ и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск

Шимов о том, зачем РФ и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск - 11.10.2022 Украина.ру

Шимов о том, зачем РФ и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск

Развертывание Белоруссией совместной с РФ военной группировки означает прикрывать западные рубежи Союзного государства от возможного нападения со стороны НАТО, сказал советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, старший научный сотрудник Центра белорусских исследований Института Европы РАН Всеволод Шимов интервью Украина.ру

2022-10-11T06:15

2022-10-11T06:15

2022-10-11T06:15

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.По его словам, белорусское общество против участия республики в СВО, поэтому "власти пойдут на такой шаг только в случае крайнего форс-мажора".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221010/1039572558.html

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