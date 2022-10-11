Шимов о том, зачем РФ и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск - 11.10.2022 Украина.ру
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Шимов о том, зачем РФ и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск
Шимов о том, зачем РФ и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск - 11.10.2022 Украина.ру
Шимов о том, зачем РФ и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск
Развертывание Белоруссией совместной с РФ военной группировки означает прикрывать западные рубежи Союзного государства от возможного нападения со стороны НАТО, сказал советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, старший научный сотрудник Центра белорусских исследований Института Европы РАН Всеволод Шимов интервью Украина.ру
2022-10-11T06:15
2022-10-11T06:15
новости
украина
россия
белоруссия
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.По его словам, белорусское общество против участия республики в СВО, поэтому "власти пойдут на такой шаг только в случае крайнего форс-мажора".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221010/1039572558.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, россия, белоруссия
Новости, Украина, Россия, Белоруссия

Шимов о том, зачем РФ и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск

06:15 11.10.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссия и Белоруссия начала совместные учения "Союзная решимость - 2022"
Россия и Белоруссия начала совместные учения Союзная решимость - 2022
© Министерство обороны РФ
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Развертывание Белоруссией совместной с РФ военной группировки означает прикрывать западные рубежи Союзного государства от возможного нападения со стороны НАТО, сказал советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, старший научный сотрудник Центра белорусских исследований Института Европы РАН Всеволод Шимов интервью Украина.ру
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.
В Белоруссии уже не раз говорили о том, что они под этим понимают, — будут прикрывать западные рубежи Союзного государства от возможного нападения со стороны НАТО, т. е. Литвы и Польши.
Всеволод Шимов интервью
Всеволод Шимов
советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, старший научный сотрудник Центра белорусских исследований Института Европы
По его словам, белорусское общество против участия республики в СВО, поэтому "власти пойдут на такой шаг только в случае крайнего форс-мажора".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 15:48
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Заголовок открываемого материала
06:30"Прикрываются жителями": Литовкин о том, почему Украина взорвала все мосты на границе с Белоруссией
06:15Шимов о том, зачем РФ и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск
06:00Военный эксперт Литовкин объяснил, почему российские войска медленно освобождают Украину
05:45Дробницкий предположил, какой будет ответ Запада на удары РФ по Украине
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