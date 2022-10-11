https://ukraina.ru/20221011/1039577405.html
Шимов о том, зачем РФ и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск
Шимов о том, зачем РФ и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск - 11.10.2022 Украина.ру
Шимов о том, зачем РФ и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск
Развертывание Белоруссией совместной с РФ военной группировки означает прикрывать западные рубежи Союзного государства от возможного нападения со стороны НАТО, сказал советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, старший научный сотрудник Центра белорусских исследований Института Европы РАН Всеволод Шимов интервью Украина.ру
2022-10-11T06:15
2022-10-11T06:15
2022-10-11T06:15
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.По его словам, белорусское общество против участия республики в СВО, поэтому "власти пойдут на такой шаг только в случае крайнего форс-мажора".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221010/1039572558.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, белоруссия
Новости, Украина, Россия, Белоруссия
Шимов о том, зачем РФ и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск
Развертывание Белоруссией совместной с РФ военной группировки означает прикрывать западные рубежи Союзного государства от возможного нападения со стороны НАТО, сказал советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, старший научный сотрудник Центра белорусских исследований Института Европы РАН Всеволод Шимов интервью Украина.ру
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.
В Белоруссии уже не раз говорили о том, что они под этим понимают, — будут прикрывать западные рубежи Союзного государства от возможного нападения со стороны НАТО, т. е. Литвы и Польши.
Всеволод Шимов
советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, старший научный сотрудник Центра белорусских исследований Института Европы
По его словам, белорусское общество против участия республики в СВО, поэтому "власти пойдут на такой шаг только в случае крайнего форс-мажора".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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