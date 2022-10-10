Всеволод Шимов: Украина вступит в военные действия только в случае провокаций со стороны Киева - 10.10.2022 Украина.ру
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Всеволод Шимов: Украина вступит в военные действия только в случае провокаций со стороны Киева
Всеволод Шимов: Украина вступит в военные действия только в случае провокаций со стороны Киева - 10.10.2022 Украина.ру
Всеволод Шимов: Украина вступит в военные действия только в случае провокаций со стороны Киева
Белорусско-украинская граница сейчас действительно напоминает скорее позиционный фронт, чем границу двух государств. Однако Белоруссия начнет какие-то действия... Украина.ру, 10.10.2022
2022-10-10T14:03
2022-10-10T14:03
интервью
всеволод шимов
сво
белоруссия
украина
провокации
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Белорусско-украинская граница сейчас действительно напоминает скорее позиционный фронт, чем границу двух государств. Однако Белоруссия начнет какие-то действия лишь в случае вопиющей провокации со стороны киевского режима, считает советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, старший научный сотрудник Центра белорусских исследований Института Европы РАН Всеволод Шимов.Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру.- Что означает развертывание Белоруссией совместной с Россией военной группировки? Что, Белоруссия будет участвовать в СВО? Как это встретит белорусское общество?- Нет, в Белоруссии уже не раз говорили о том, что они под этим понимают - будут прикрывать западные рубежи Союзного государства от возможного нападения со стороны НАТО, т.е. Литвы и Польши. Белорусское общество против участия республики в СВО, поэтому власти пойдут на такой шаг только в случае крайнего форс-мажора.- Лукашенко говорит о том, что Украина может нанести удар по Белоруссии, устроив ей "Крымский мост-2". Насколько это серьезное заявление?- Теоретически украинцы могут начать обстрелы белорусской территории, как они это делают в отношении пограничных российских областей - Брянской, Курской и Белгородской. Причем, если прилет произойдет, к примеру, на Мозырский НПЗ, это действительно будет иметь эффект, во многом аналогичный подрыву Крымского моста. Однако пока украинцы ограничиваются лишь мелкими провокациями. Думаю, что повторное открытие Северного фронта им сейчас не нужно.- Зачем украинцы взорвали все мосты и заминировали все дороги? Ждут вторжения? Насколько это серьезно?- Это вполне рациональный шаг, учитывая, что в самом начале СВО российские войска уже заходили на Украину с территории Белоруссии. Белорусско-украинская граница сейчас действительно напоминает скорее позиционный фронт, чем границу двух государств. Однако вероятность эскалации на этом направлении сейчас представляется невысокой. Белоруссия начнет какие-то действия лишь в случае вопиющей провокации - наподобие подрыва НПЗ.Может ли отважиться на такое Украина? Теоретически - да, учитывая непредсказуемость и истеричность, которые там сейчас царят. Но если это произойдет, то это будет означать, что рационализм окончательно покинул киевский режим.
https://ukraina.ru/20221010/1039558915.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, всеволод шимов, сво, белоруссия, украина, провокации
Интервью, Всеволод Шимов, СВО, Белоруссия, Украина, провокации

Всеволод Шимов: Украина вступит в военные действия только в случае провокаций со стороны Киева

14:03 10.10.2022
 
© Всеволод ШимовВсеволод Шимов интервью
Всеволод Шимов интервью
© Всеволод Шимов
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Александр Чаленко
Обозреватель Ukraina.ru
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Белорусско-украинская граница сейчас действительно напоминает скорее позиционный фронт, чем границу двух государств. Однако Белоруссия начнет какие-то действия лишь в случае вопиющей провокации со стороны киевского режима, считает советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, старший научный сотрудник Центра белорусских исследований Института Европы РАН Всеволод Шимов.
Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру.
- Что означает развертывание Белоруссией совместной с Россией военной группировки? Что, Белоруссия будет участвовать в СВО? Как это встретит белорусское общество?
- Нет, в Белоруссии уже не раз говорили о том, что они под этим понимают - будут прикрывать западные рубежи Союзного государства от возможного нападения со стороны НАТО, т.е. Литвы и Польши. Белорусское общество против участия республики в СВО, поэтому власти пойдут на такой шаг только в случае крайнего форс-мажора.
- Лукашенко говорит о том, что Украина может нанести удар по Белоруссии, устроив ей "Крымский мост-2". Насколько это серьезное заявление?
- Теоретически украинцы могут начать обстрелы белорусской территории, как они это делают в отношении пограничных российских областей - Брянской, Курской и Белгородской. Причем, если прилет произойдет, к примеру, на Мозырский НПЗ, это действительно будет иметь эффект, во многом аналогичный подрыву Крымского моста. Однако пока украинцы ограничиваются лишь мелкими провокациями. Думаю, что повторное открытие Северного фронта им сейчас не нужно.
Лукашенко
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- Зачем украинцы взорвали все мосты и заминировали все дороги? Ждут вторжения? Насколько это серьезно?
- Это вполне рациональный шаг, учитывая, что в самом начале СВО российские войска уже заходили на Украину с территории Белоруссии. Белорусско-украинская граница сейчас действительно напоминает скорее позиционный фронт, чем границу двух государств. Однако вероятность эскалации на этом направлении сейчас представляется невысокой. Белоруссия начнет какие-то действия лишь в случае вопиющей провокации - наподобие подрыва НПЗ.
Может ли отважиться на такое Украина? Теоретически - да, учитывая непредсказуемость и истеричность, которые там сейчас царят. Но если это произойдет, то это будет означать, что рационализм окончательно покинул киевский режим.
 
ИнтервьюВсеволод ШимовСВОБелоруссияУкраинапровокации
 
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