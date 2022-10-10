https://ukraina.ru/20221010/1039567755.html

Всеволод Шимов: Украина вступит в военные действия только в случае провокаций со стороны Киева

Всеволод Шимов: Украина вступит в военные действия только в случае провокаций со стороны Киева - 10.10.2022 Украина.ру

Всеволод Шимов: Украина вступит в военные действия только в случае провокаций со стороны Киева

Белорусско-украинская граница сейчас действительно напоминает скорее позиционный фронт, чем границу двух государств. Однако Белоруссия начнет какие-то действия... Украина.ру, 10.10.2022

2022-10-10T14:03

2022-10-10T14:03

2022-10-10T14:03

интервью

всеволод шимов

сво

белоруссия

украина

провокации

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Белорусско-украинская граница сейчас действительно напоминает скорее позиционный фронт, чем границу двух государств. Однако Белоруссия начнет какие-то действия лишь в случае вопиющей провокации со стороны киевского режима, считает советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, старший научный сотрудник Центра белорусских исследований Института Европы РАН Всеволод Шимов.Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру.- Что означает развертывание Белоруссией совместной с Россией военной группировки? Что, Белоруссия будет участвовать в СВО? Как это встретит белорусское общество?- Нет, в Белоруссии уже не раз говорили о том, что они под этим понимают - будут прикрывать западные рубежи Союзного государства от возможного нападения со стороны НАТО, т.е. Литвы и Польши. Белорусское общество против участия республики в СВО, поэтому власти пойдут на такой шаг только в случае крайнего форс-мажора.- Лукашенко говорит о том, что Украина может нанести удар по Белоруссии, устроив ей "Крымский мост-2". Насколько это серьезное заявление?- Теоретически украинцы могут начать обстрелы белорусской территории, как они это делают в отношении пограничных российских областей - Брянской, Курской и Белгородской. Причем, если прилет произойдет, к примеру, на Мозырский НПЗ, это действительно будет иметь эффект, во многом аналогичный подрыву Крымского моста. Однако пока украинцы ограничиваются лишь мелкими провокациями. Думаю, что повторное открытие Северного фронта им сейчас не нужно.- Зачем украинцы взорвали все мосты и заминировали все дороги? Ждут вторжения? Насколько это серьезно?- Это вполне рациональный шаг, учитывая, что в самом начале СВО российские войска уже заходили на Украину с территории Белоруссии. Белорусско-украинская граница сейчас действительно напоминает скорее позиционный фронт, чем границу двух государств. Однако вероятность эскалации на этом направлении сейчас представляется невысокой. Белоруссия начнет какие-то действия лишь в случае вопиющей провокации - наподобие подрыва НПЗ.Может ли отважиться на такое Украина? Теоретически - да, учитывая непредсказуемость и истеричность, которые там сейчас царят. Но если это произойдет, то это будет означать, что рационализм окончательно покинул киевский режим.

https://ukraina.ru/20221010/1039558915.html

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2022

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, всеволод шимов, сво, белоруссия, украина, провокации