Военный эксперт Литовкин объяснил, почему российские войска медленно освобождают Украину - 11.10.2022 Украина.ру
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Военный эксперт Литовкин объяснил, почему российские войска медленно освобождают Украину
Военный эксперт Литовкин объяснил, почему российские войска медленно освобождают Украину - 11.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт Литовкин объяснил, почему российские войска медленно освобождают Украину
Пока не подтянутся бойцы, призванные из запаса, то на фронте ВС РФ осуществлять не смогут больших наступлений, заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
2022-10-11T06:00
2022-10-11T06:00
новости
россия
украина
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По его мнению, успехи ВС РФ в Артемовске смогут отвлечь противника от атак на юге и на севере.Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны Украину освобождали три фронта по 500 тысяч человек полтора года, бомбили города всеми видами вооружений, а сегодня Россия этого не делает.Поэтому на сегодняшний день освобождение Украины идет медленно, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221010/1039569038.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина
Новости, Россия, Украина

Военный эксперт Литовкин объяснил, почему российские войска медленно освобождают Украину

06:00 11.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Пока не подтянутся бойцы, призванные из запаса, то на фронте ВС РФ осуществлять не смогут больших наступлений, заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
По его мнению, успехи ВС РФ в Артемовске смогут отвлечь противника от атак на юге и на севере.
Противник будет сопротивляться, но нужно понять простую вещь. У нас сейчас на две тысячи километров фронта действуют всего 200 000 войск. Пока не подтянутся ребята, призванные из запаса (на их индивидуальную подготовку и боевую слаженность нужно как минимум месяц), мы больших наступлений осуществлять не можем.
Виктор Литовкин интервью
Виктор Литовкин
военный обозреватель, полковник в отставке
Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны Украину освобождали три фронта по 500 тысяч человек полтора года, бомбили города всеми видами вооружений, а сегодня Россия этого не делает.
Поэтому на сегодняшний день освобождение Украины идет медленно, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 14:46
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