https://ukraina.ru/20221011/1039573030.html
Военный эксперт Литовкин объяснил, почему российские войска медленно освобождают Украину
Военный эксперт Литовкин объяснил, почему российские войска медленно освобождают Украину - 11.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт Литовкин объяснил, почему российские войска медленно освобождают Украину
Пока не подтянутся бойцы, призванные из запаса, то на фронте ВС РФ осуществлять не смогут больших наступлений, заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
2022-10-11T06:00
2022-10-11T06:00
2022-10-11T06:00
новости
россия
украина
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По его мнению, успехи ВС РФ в Артемовске смогут отвлечь противника от атак на юге и на севере.Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны Украину освобождали три фронта по 500 тысяч человек полтора года, бомбили города всеми видами вооружений, а сегодня Россия этого не делает.Поэтому на сегодняшний день освобождение Украины идет медленно, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221010/1039569038.html
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2022
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина
Военный эксперт Литовкин объяснил, почему российские войска медленно освобождают Украину
Пока не подтянутся бойцы, призванные из запаса, то на фронте ВС РФ осуществлять не смогут больших наступлений, заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
По его мнению, успехи ВС РФ в Артемовске смогут отвлечь противника от атак на юге и на севере.
Противник будет сопротивляться, но нужно понять простую вещь. У нас сейчас на две тысячи километров фронта действуют всего 200 000 войск. Пока не подтянутся ребята, призванные из запаса (на их индивидуальную подготовку и боевую слаженность нужно как минимум месяц), мы больших наступлений осуществлять не можем.
Виктор Литовкин
военный обозреватель, полковник в отставке
Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны Украину освобождали три фронта по 500 тысяч человек полтора года, бомбили города всеми видами вооружений, а сегодня Россия этого не делает.
Поэтому на сегодняшний день освобождение Украины идет медленно, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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