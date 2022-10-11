https://ukraina.ru/20221011/1039573030.html

Военный эксперт Литовкин объяснил, почему российские войска медленно освобождают Украину

Военный эксперт Литовкин объяснил, почему российские войска медленно освобождают Украину - 11.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт Литовкин объяснил, почему российские войска медленно освобождают Украину

Пока не подтянутся бойцы, призванные из запаса, то на фронте ВС РФ осуществлять не смогут больших наступлений, заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру

2022-10-11T06:00

2022-10-11T06:00

2022-10-11T06:00

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По его мнению, успехи ВС РФ в Артемовске смогут отвлечь противника от атак на юге и на севере.Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны Украину освобождали три фронта по 500 тысяч человек полтора года, бомбили города всеми видами вооружений, а сегодня Россия этого не делает.Поэтому на сегодняшний день освобождение Украины идет медленно, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221010/1039569038.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, украина