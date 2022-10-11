https://ukraina.ru/20221011/1039562129.html

"Возмездие за Крымский мост": Марков рассказал про удары по Киеву

"Возмездие за Крымский мост": Марков рассказал про удары по Киеву - 11.10.2022 Украина.ру

"Возмездие за Крымский мост": Марков рассказал про удары по Киеву

Удары РФ по Киеву – это возмездие за Крымский мост, но Россия проявляет мягкость, потому что не бьет по офису президента Украины Владимира Зеленского и по нему самому, заявил политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру

2022-10-11T04:45

2022-10-11T04:45

2022-10-11T04:45

новости

сергей марков

россия

киев

крымский мост

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Утром 10 октября мэры нескольких украинских городов, в том числе Киева, заявили о ракетных ударах по объектам энергетической инфраструктуры. Украинские СМИ, власти и очевидцы распространили данные о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске и других населенных пунктах.Владимир Зеленский заявил, что сигнал воздушной тревоги не стихает по всей Украине.По его словам, удары пока не наносятся по офису президента Украины и по Владимиру Зеленскому, это говорит о большой мягкости действий России.Удары по Киеву – являются вынужденными, потому что общественность России требовала бить по центрам принятия решений уже много месяцев, заключил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221010/1039558080.html

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2022

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новости, сергей марков, россия, киев, крымский мост