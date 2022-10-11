https://ukraina.ru/20221011/1039562129.html
"Возмездие за Крымский мост": Марков рассказал про удары по Киеву
"Возмездие за Крымский мост": Марков рассказал про удары по Киеву - 11.10.2022 Украина.ру
"Возмездие за Крымский мост": Марков рассказал про удары по Киеву
Удары РФ по Киеву – это возмездие за Крымский мост, но Россия проявляет мягкость, потому что не бьет по офису президента Украины Владимира Зеленского и по нему самому, заявил политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру
2022-10-11T04:45
2022-10-11T04:45
2022-10-11T04:45
новости
сергей марков
россия
киев
крымский мост
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Утром 10 октября мэры нескольких украинских городов, в том числе Киева, заявили о ракетных ударах по объектам энергетической инфраструктуры. Украинские СМИ, власти и очевидцы распространили данные о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске и других населенных пунктах.Владимир Зеленский заявил, что сигнал воздушной тревоги не стихает по всей Украине.По его словам, удары пока не наносятся по офису президента Украины и по Владимиру Зеленскому, это говорит о большой мягкости действий России.Удары по Киеву – являются вынужденными, потому что общественность России требовала бить по центрам принятия решений уже много месяцев, заключил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221010/1039558080.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей марков, россия, киев, крымский мост
"Возмездие за Крымский мост": Марков рассказал про удары по Киеву
Удары РФ по Киеву – это возмездие за Крымский мост, но Россия проявляет мягкость, потому что не бьет по офису президента Украины Владимира Зеленского и по нему самому, заявил политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру
Утром 10 октября мэры нескольких украинских городов, в том числе Киева, заявили о ракетных ударах по объектам энергетической инфраструктуры. Украинские СМИ, власти и очевидцы распространили данные о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске и других населенных пунктах.
Владимир Зеленский заявил, что сигнал воздушной тревоги не стихает по всей Украине.
Я думаю, что да. Это удар возмездия за Крымский мост. Удары наносятся, наконец, по центрам - СБУ и главного управления разведки, и, видимо, по штабам ВСУ, штаб-квартирам других структур, которых считают причастными к этому.
По его словам, удары пока не наносятся по офису президента Украины и по Владимиру Зеленскому, это говорит о большой мягкости действий России.
Удары по Киеву – являются вынужденными, потому что общественность России требовала бить по центрам принятия решений уже много месяцев, заключил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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