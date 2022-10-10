https://ukraina.ru/20221010/1039559983.html

Да, это возмездие за Крымский мост, люди этого ждали, - Сергей Марков об ударах по украинским городам

Да, это возмездие за Крымский мост, люди этого ждали, - Сергей Марков об ударах по украинским городам - 10.10.2022 Украина.ру

Да, это возмездие за Крымский мост, люди этого ждали, - Сергей Марков об ударах по украинским городам

Украина.ру, 10.10.2022

2022-10-10T12:51

2022-10-10T12:51

2022-10-10T12:52

интервью

сергей марков

украина

россия

удары

спецоперация

киев

полтава

сво

сбу

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По офису Зеленского и по нему самому пока не бьют - Россия проявляет мягкость - заявил политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру.— Сергей Александрович, ряд ударов по украинским городам сегодня утром, в том числе по Киеву, это ответ за Крымский мост или нет? И что нас ждет дальше? Сегодня же еще будет заседание Совбеза.— Я думаю, что да. Это удар возмездия за Крымский мост. Удары наносятся, наконец, по центрам - СБУ и главного управления разведки, и, видимо, по штабам ВСУ, штаб-квартирам других структур, которых считают причастными к этому. Удары пока не наносятся по офису президента Украины и офису Зеленского и по Владимиру Зеленскому.Это говорит, по-прежнему, о большой мягкости действий России. Потому что, конечно, были бы это американцы, давно бы уже нанесли бы удар по Зеленскому. Принимает он решения или нет – не важно, он марионетка, но он обслуживает террористический режим, многие считают его руководителем этого режима. Но Россия по-прежнему проявляет мягкость.При этом, надо сказать, что этот удар, в какой-то мере, является вынужденным. Потому что общественность России требует наносить удары по пресловутым центрам принятия решений уже много месяцев.И если бы после теракта на Крымском мосту российского руководство не нанесло хотя бы символические удары по этим центрам, в том числе, в хорошо известное место в центре на Владимирской, штаб-квартире СБУ, это привело бы к огромному разочарованию в российском обществе. И к падению рейтинга президента и разочарованию в действующей армии, которая много месяцев с очень большим непониманием относится к тому, что не наносятся эти удары. Можно сказать, что Кремль принял такое решение под колоссальным давлением российского общественного мнения, которое просто уже стучит кулаком по столу, требуя нанесения ударов по центрам принятия решений.— Что можно сказать о последствиях?- Трудно сказать, какие последствия будут. Я думаю, что перед терактом на Крымском мосту, все вот эти структуры были переведены в другое место, и прямых непосредственных последствий пока не будет. Организаторы терактов наверняка спрятаны в бункерах где-то. А вот удастся ли вычислить эти бункеры – вопрос открытый.Пропаганда их ЦИПСО будет сейчас разносить максимально информацию и видео показывать, что российские ракеты падают по площадям и жилым домам, а по центрам принятия решений попасть никто не может. Это ложь. 99% - все наши ракеты попадают туда, куда надо. Не всегда можно вычислить эти тайные бункеры, но все попадают, куда надо. Но не надо вестись на пропаганду киевского преступного режима. Они сейчас массу непонятных съемок вывалят, будут и фейки.Главное - Россия нанесла ответный удар по центрам принятия решений, а также по местам дислокации вооруженных структур террористического режима.— Там еще и проблемы с электроснабжением, это удар и по энергосистеме?— Мы пока не знаем, видим, что где-то и свет, и интернет пропал. Наверное, и по гражданской инфраструктуре тоже.Ясно, что наносятся удары по местам дислокации ВСУ, СБУ, военной разведки Украины и другим сотрудничающим с ними террористическим организациям. Эти структуры киевского режима на сегодняшний день являются самой крупной в мире террористической организацией, ставшей сильнее по своей мощи, чем ИГИЛ* и Алькиада*.*Запрещенные в РФ террористические организации

https://ukraina.ru/20221010/1039558080.html

https://ukraina.ru/20221010/1039555347.html

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

интервью, сергей марков, украина, россия, удары, спецоперация, киев, полтава, сво, сбу