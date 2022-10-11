https://ukraina.ru/20221011/1039551435.html

Будущая экономика новых регионов России. Непростой путь от постУкраины в новую реальность

Будущая экономика новых регионов России. Непростой путь от постУкраины в новую реальность - 11.10.2022 Украина.ру

Будущая экономика новых регионов России. Непростой путь от постУкраины в новую реальность

Украина.ру, 11.10.2022

2022-10-11T04:10

2022-10-11T04:10

2022-10-11T04:10

иван лизан

эксклюзив

россия

территория

регионы

освобождённые регионы украины

экономика

российская экономика

развитие

займы

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Минэкономразвития РФ планирует к 2028 году довести валовый региональный продукт четырёх новых регионов России до 3 трлн рублей. По итогам 2020 года таким объёмом региональной экономики могли похвастаться Красноярский край (2,7 трлн рублей) и Ханты-Мансийский автономный округ (3,3 трлн рублей). Самое время понять, реалистичны ли эти планы, пригодны ли инструменты, которые для достижения данной цели планирует использовать Минэкономразвития, и с каким сложностями неизбежно столкнётся Россия при развитии новых территорий.Главный инструмент развития новых территорий, который планирует использовать Минэкономразвития, – создание единой свободной экономической зоны (СЭЗ) на территории всех 4 субъектов.СЭЗ – территория с льготным режимом налогообложения и ещё рядом преференций, которые, с одной стороны, поддерживают бизнес, а, с другой стороны, стимулируют инвестиции. Главными стимулами являются сниженные ставки налогов (на прибыль организаций), нулевая таможенная пошли на импорт иностранного оборудования и пониженные ставки страховых взносов. Ну, в качестве вишенки на торте, стоит отметить освобождение от уплаты налога на имущество (0% на 10 лет) и землю (0% на 3 года).Администратором СЭЗ стала Корпорация развития Крыма с офисом в Симферополе. Аналогичная структура, по всей видимости, будет создана и для четырёх новых территорий. В ДНР свою Корпорацию развития уже создали, её возглавил выходец из Минпромторга России Андрей Шпиленко.Подход не новый – таким же образом федеральное правительство стимулировало приток инвестиций в Крым и Севастополь. Этот факт облегчает как понимание сути СЭЗ, так и оценку эффективности их работы.Главный показатель эффективности как СЭЗ, так и федеральной целевой программы развития Крыма, – динамика его валового регионального продукта (ВР). Для Крыма он с 2014 по 2021 годы вырос в 3 раза (с 189, до 603 млрд рублей), в Севастополе рост куда более впечатляющий: ВРП за тот же период вырос в 4,6 раз (с 30 до 138 млрд рублей).Вычленить из этих цифр фактор свободной экономической зоны сложно, поэтому придётся довериться оценкам всё того же Минэкономразвития. Министерство ежегодно публикует статистику по СЭЗ Крыма и Севастополя. Так, за 7 лет – с 2014 по 2021 гг. – объём инвестиций участниками СЭЗ достиг 255 млрд рублей, из них 150 млрд пришлось на капитальные вложения. Удалось создать 84 тыс. новых рабочих мест. Налогов участники СЭЗ заплатили на сумму свыше 161 млрд рублей, а льгот им предоставили на 74,5 млрд рублей, из которых 46 млрд пришлись на компенсацию сниженных страховых взносов.В общем, цифры хорошие, особенно с учётом того, что 90% участников СЭ – предприятия малого и среднего бизнеса.Второй инструмент развития – федеральные целевые программы развития (ФЦП). Для Крыма её приняли в 2014 году, затем продлили до 2025 года. Общий объём финансирования – 1,37 трлн рублей. Если исходить из того, что федеральное правительство откажется от изобретения велосипеда и продолжит действовать так же, как и в Крыму, то – скорее всего – стоит отталкиваться от крымских показателей затрат в 52 млрд рублей на 1 млн жителей. С учётом 6-млн населения общая сумма в итоге – по окончанию периода ускоренного восстановления ЛНР и ДНР, на что выделено на 2 года 3,5 трлн рублей – немного превысит 300 млрд рублей. Сумма вполне демократичная, однако фантастическая с учётом отсутствия каких-либо инвестиций в развитие за последние 8 лет.Третий инструмент, который носит узкоспециализированный характер, – точечные инвестиции в промышленные предприятия. Фонд развития промышленности ДНР создали ещё в июле, его капитализация – 2 млрд рублей. У фонда два инструмента развития: льготные займы и гранты.• Льготные займы будут выдаваться малым и средним промышленным предприятиям под 1,5%, а на освобожденных территориях под 0%, сроком до 3 лет.• Гранты – то есть безвозвратное финансирование – будут предоставлять для решения точечных проблем, препятствующих перезапуску предприятия, например закупки оборудования.В ЛНР, Херсонской и Запорожской областях фонды развития промышленности планируют создать в ближайшее время.Однако – несмотря на простоту, понятность и эффективность инструментов развития – есть несколько факторов, которые усложнят их использование.Во-первых, институциональная специфика регионов.Крым и Севастополь вошли в состав России, выйдя из состава "старой" Украины, экономика которой, во многом, опиралась на общие и для России регуляторные практики. Например, работающую систему санэпидемстанций, унаследованные от СССР государственные стандарты (ГОСТы).ЛНР и ДНР есть своя государственность, местные власти проделали очень большую работу по гармонизации республиканской нормативно-правовой базы с Россией, там есть аккредитованные Росаккредитацией испытательные центы и метрологические лаборатории. В Херсонской и Запорожской областях государственности пока нет, многие институты власти были уничтожены. Там, например, сеть лабораторий, скорее всего, придётся создавать с нуля, а также долгое время адаптироваться к российским стандартам и техническим стандартам Евразийского экономического союза. И это без учёта того, что в областях ещё нужно и вертикаль власти создать с учетом сбежавших чиновников, регулярных терактов и покушений, а также общего саботажа части местной бюрократии. В городе Днепрорудное Запорожской области в городской администрации к моменту её переучреждения продолжили работать лишь три человека – все остальные либо уехали, либо предпочли не сотрудничать с новой властью.Во-вторых, различное состояние экономик новых субъектов.ЛНР и ДНР в своих границах до 24 февраля были промышленными регионами. После ЛНР получила свыше 1 млн га пашни в дополнение к своим 180 тыс. га и стала аграрно-промышленным регионом. А вот Херсонская и Запорожская области подверглись жесточайшей деиндустриализации.Следовательно, в ЛНР и ДНР на первый план выйдут республиканские фонды развития промышленности – им предстоит профинансировать модернизацию предприятий и критическое значение будут иметь объёмы заказов со стороны России на местную промышленную продукцию. А в Запорожской и Херсонской области с их аграрной спецификой первую скрипку предстоит играть Минсельхозу с его инструментами развития с/х предприятий (субсидии, компенсации капитальных затрат, льготный лизинг).В-третьих, специфическими взаимоотношениями между государством в лице бюрократии и обществом.Норма для всех территорий постУкраины – тотальное лицемерие: власть делала вид, что заботилась о гражданине, гражданин делал вид, что платит налоги и соблюдает законы. В действительности же между ними пролегала пропасть, преодолеть которую помогала коррупция: деньги решали почти все проблемы. Общество постУкраины привыкло жить без государства. Его появление для многих станет шоком, который породит массу проблем: необходимость платить налоги, легализовать самострой, смириться со сносом дачного домика, построенного у самой кромки воды, приять необходимость производства продукции хотя бы по минимальным стандартам качества. Чиновников ждут другие открытия: окажется, что бюджетные деньги – это не их личные деньги, а воровать на стройках нужно с умом, чтобы эти самые стройки были сданы в срок и без серьёзных замечаний. Тот же Крым стал свидетелем посадок трёх подряд вице-премьеров, ответственных за реализацию федеральных целевых программ.Эта специфика – жизнь без государства – потребует проведения масштабной просветительской кампании. Предпринимателям нужно будет объяснить, почему необходимо регистрироваться как ИП или самозанятым, крестьянам из Херсонской и Запорожской областей растолковать как создавать сельскохозяйственные кооперативы и вести переговоры с торговыми сетями, владельцам баз отдыха и мини-гостиниц разъяснить как устранить те недостатки и нарушения санитарных норм, которые в годы Украины считались нормой.А ещё эта специфика таит в себе большую опасность: многими попытки приучить их к жизни в государстве приведут в лучшем случае к уходу в оппозицию к власти с фигой в кармане, а в худшем сподвигнут к финансированию необандеровщины.И если не учесть институциональную специфику, особенности экономик, а также специфику взаимоотношений между властью и обществом, усыпив себя тем, что постУкраина – это просто бедная Россия, то эффект от всех инструментов развития и миллиардных инвестиций будет крайне неоднозначным.

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_346:0:900:554_100x100_80_0_0_207419a0c6e1136d55995685b7d9e7e1.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_346:0:900:554_100x100_80_0_0_207419a0c6e1136d55995685b7d9e7e1.jpg

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_346:0:900:554_100x100_80_0_0_207419a0c6e1136d55995685b7d9e7e1.jpg

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