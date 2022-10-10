https://ukraina.ru/20221010/1039582239.html

Ракетные удары. Итоги 10 октября на Украине

Ракетные удары. Итоги 10 октября на Украине - 10.10.2022 Украина.ру

Ракетные удары. Итоги 10 октября на Украине

По Украине были нанесены ракетные удары. Президент России Владимир Путин предупредил Киев о жёстком ответе за организованные Украиной теракты

2022-10-10T19:15

2022-10-10T19:15

2022-10-10T19:15

эксклюзив

хроники

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Утром стало известно о взрывах в Киеве и Киевской области."Несколько взрывов в Шевченковском районе — в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали позже", — сообщил около 9 утра мэр Киева Виталий Кличко.Он призвал всех киевлян находиться в укрытиях. Власти города остановили движение по "красной" — Святошинско-Броварской линии. Её станции используются как бомбоубежища.Позже появились видео и фото с мест происшествия. Судя по одному из них, одна из ракет упала на перекрёстке Владимирской и бульвара Шевченко, что в трёх кварталах от главного управления СБУ.Медиаэксперт Анатолий Шарий опубликовал видео момента попадания ракеты в перекрёсток."Я только что увидела, как летит ракета. Я услышала это", — рассказывала девушка на видео.Когда она говорила последнюю фразу послышался звук новой ракеты и раздался взрыв.Новая ракета, судя по другому видео, упала около парка Шевченко и Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко.Позже появилось ещё несколько видео, свидетельствующих о том, что эта ракета упала рядом с игровой площадкой в парке Шевченко.Как утверждает ряд источников — это — ракета украинского комплекса С-300, которая не успела сбить российскую крылатую ракету.Ещё одно видео свидетельствует, что ещё одна ракета поразила цель в начале Крещатика — близ Европейской площади. Позже появилось видео поражения Моста Кличко в Киеве.Также прогремели взрывы по Львове.Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что сегодня обучение в школах города дистанционное."Обучение в школах Львова сегодня дистанционное. Онлайн-урок начнётся через час после окончания тревоги", — написал Садовый в соцсетях.Он также призвал всех находиться в укрытиях.Также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам в стране. Как позже выяснил проект "Рыбарь", среди поражённых оказались: Киевская ТЭЦ-3, Киевская ТЭЦ-5, ПС Вокзальная, Дарницкая ТЭЦ, ПС "Ровно", ПС "Хмельницкая", ПС "Тернополь", ПС "Конотоп", Криворожская ТЭС, ПС "Житомир", Львовская ТЭЦ-1, Бурштынская ТЭЦ и объекты в Харькове.Как сообщили во Львовском городском совете, около 90% Львова осталось без электроснабжения. В городе не курсируют трамваи и троллейбусы. В то же время увеличили количество автобусов на маршрутах."Более 80% светофоров не работает. На больших перекрестках работают регуляторы", — говорится в сообщении.Кроме того, в городе отсутствует подача горячей воды. Через резервное питание подается холодная вода."Также трудности с сотовой связью. На контакте с мобильными операторами", — добавили в горсовете.Власти Украины обратились к населению всей страны с просьбой экономить электроэнергию, в частности, ограничить её потребление с 17:00 до 23:00 в пиковые часы нагрузки."Вследствие сегодняшнего обстрела убедительно просим всех по возможности сегодня с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии. Это поможет пройти критические нагрузки наших электросетей", — заявил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.В свою очередь, председатель энергетического комитета Верховной Рады Украины Андрей Герус, заявил, что сегодня будет "один из самых сложных вечеров для украинской энергетики"."Это будет один из самых сложных вечеров для украинской энергетики. В некоторых регионах временно отсутствует электроэнергия, а в некоторых введены графики аварийных отключений (так называемые веерные отключения)", — отметил Герус.Он пояснил, что вечерний пик потребления связан с потреблением домохозяйств. Поэтому использование меньшего количества электроэнергии "существенно поможет энергосистеме и уменьшит потребность в аварийных отключениях".Герус также перечислил наиболее энергозатратные приборы: электрообогреватели, бойлеры, электроплита, микроволновая печь, стиральная машина, электрический духовой шкаф, электрочайник (кофеварка), утюг, посудомоечная машина, кондиционер, зарядные устройства, пылесос, компьютер и телевизор.Мэр Киева Виталий Кличко заявил об ограничении электроснабжения в украинской столице."Будет частично ограничено электроснабжение промышленным клиентам и части бытовых клиентов Киева и всей области. Энергетики вместе со спасательными службами делают всё необходимое, чтобы максимально быстро восстановить нормальную работу энергосистемы", — заявил Кличко.Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о целях ударов."Утро тяжёлое... Десятки ракет, иранские "шахиды". У них две мишени. Энергообъекты — по всей стране. Киевщина и Хмельницкая (область), Львов и Днепр, Винница, Ивано-Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житомирщина, Кировоград, юг. Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему", — заявил Зеленский.Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович находясь в бункере записал обращение, в котором назвал происходящее "мелкой пакостью". При этом он пообещал, что на днях будет "крупный ответ [Украины] за мелкую пакость".Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак начал угрожать россиянам."Ну что ж, ад им покажется раем", — завил он.Позже он также начал грозить Белоруссии, однако спустя некоторое время удалил угрозы белорусам.Заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля было не таким оптимистичным, как заявления Арестовича и Ермака."Сейчас часть областей обесточены. Нужно быть готовыми ко временным перебоям со светом, водоснабжением, связью", — заявил Шмыгаль.Днём 10 октября президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности заявил, что РФ будет жёстко отвечать на теракты, организованные властями Украины на российской территории."Данные криминалистической и других экспертиз, а также оперативная информация говорят о том, что взрыв [на Крымском мосту], устроенный 8 октября, — это террористический акт. Теракт, направленный на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России. Очевидно также, что заказчики, организаторы, исполнители теракта — это украинские спецслужбы", — заявил Путин.Он также обвинил Украину в актах ядерного терроризма — обстрелах Запорожской АЭС и попытках диверсии на Курской АЭС."Спецслужбы Украины осуществили также уже три террористических акта в отношении Курской АЭС России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанции. В результате третьего такого теракта было повреждено сразу три таких линии. Принятыми мерами ущерб был в кратчайшие сроки ликвидирован, каких бы то ни было серьезных последствий не допущено", — подчеркнул Путин.Также президент России рассказал о попытках украинских властей взорвать один из участков газотранспортной системы "Турецкий поток"."Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно", — подчеркнул Путин.Он также рассказал о том, что российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины."В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жёсткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений", — резюмировал глава государства.Вечером Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о том, что произошло попадание по объектам критической инфраструктуры в 12 областях и Киеве, где возникло свыше 30 пожаров. Частично нарушено электроснабжение в 15 областях, среди которых: Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельникая, Черновицкая и в городе Киеве.

https://ukraina.ru/20221010/1039575213.html

https://ukraina.ru/20221010/1039559026.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники