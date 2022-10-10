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"Первый эпизод сыгран": Медведев призвал демонтировать режим Зеленского

"Первый эпизод сыгран": Медведев призвал демонтировать режим Зеленского - 10.10.2022 Украина.ру

"Первый эпизод сыгран": Медведев призвал демонтировать режим Зеленского

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 10 октября в своем Telegram-канале прокомментировал удары по украинской инфраструктуре и призвал сменить власть на Украине

2022-10-10T13:59

2022-10-10T13:59

2022-10-10T13:59

новости

дмитрий медведев

удары

украина

инфраструктура

киевский режим

власть

россия

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Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Собеза заявил, что утром в понедельник были нанесены удары высокоточным оружием по объектам энергетической инфраструктуры Украины, военного управления и связи. По данным Минобороны России, все цели были поражены. "Первый эпизод сыгран. Будут и другие", - написал Медведев. По его словам, украинское государство "в нынешней конфигурации с с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу" РФ.Он отметил, что это его личная точка зрения. Сегодняшние удар по Киеву и другим городам Украины – это напоминание о том, что мы можем применять еще больше сил и средств, чтобы заставить украинскую власть понять, что с Россией подличать не надо, сказал ранее в интервью Украина.ру военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

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новости, дмитрий медведев, удары, украина, инфраструктура, киевский режим, власть, россия