"Первый эпизод сыгран": Медведев призвал демонтировать режим Зеленского - 10.10.2022 Украина.ру
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"Первый эпизод сыгран": Медведев призвал демонтировать режим Зеленского
"Первый эпизод сыгран": Медведев призвал демонтировать режим Зеленского - 10.10.2022 Украина.ру
"Первый эпизод сыгран": Медведев призвал демонтировать режим Зеленского
Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 10 октября в своем Telegram-канале прокомментировал удары по украинской инфраструктуре и призвал сменить власть на Украине
2022-10-10T13:59
2022-10-10T13:59
новости
дмитрий медведев
удары
украина
инфраструктура
киевский режим
власть
россия
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Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Собеза заявил, что утром в понедельник были нанесены удары высокоточным оружием по объектам энергетической инфраструктуры Украины, военного управления и связи. По данным Минобороны России, все цели были поражены. "Первый эпизод сыгран. Будут и другие", - написал Медведев. По его словам, украинское государство "в нынешней конфигурации с с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу" РФ.Он отметил, что это его личная точка зрения. Сегодняшние удар по Киеву и другим городам Украины – это напоминание о том, что мы можем применять еще больше сил и средств, чтобы заставить украинскую власть понять, что с Россией подличать не надо, сказал ранее в интервью Украина.ру военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, дмитрий медведев, удары, украина, инфраструктура, киевский режим, власть, россия
Новости, Дмитрий Медведев, удары, Украина, инфраструктура, киевский режим, власть, Россия

"Первый эпизод сыгран": Медведев призвал демонтировать режим Зеленского

13:59 10.10.2022
 
© РИА Новости . Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Д. Медведев провел совещание по развитию аграрных отраслей экономики РФ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Д. Медведев провел совещание по развитию аграрных отраслей экономики РФ - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости . Юлия Зырянова
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Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 10 октября в своем Telegram-канале прокомментировал удары по украинской инфраструктуре и призвал сменить власть на Украине
Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Собеза заявил, что утром в понедельник были нанесены удары высокоточным оружием по объектам энергетической инфраструктуры Украины, военного управления и связи. По данным Минобороны России, все цели были поражены.
"Первый эпизод сыгран. Будут и другие", - написал Медведев.
По его словам, украинское государство "в нынешней конфигурации с с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу" РФ.

Поэтому помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Д. Медведев провел совещание по развитию аграрных отраслей экономики РФ
Дмитрий Медведев
Он отметил, что это его личная точка зрения.
Сегодняшние удар по Киеву и другим городам Украины – это напоминание о том, что мы можем применять еще больше сил и средств, чтобы заставить украинскую власть понять, что с Россией подличать не надо, сказал ранее в интервью Украина.ру военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
 
НовостиДмитрий МедведевударыУкраинаинфраструктуракиевский режимвластьРоссия
 
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