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Путин сравнил Украину с одиозными террористическими группировками
Путин сравнил Украину с одиозными террористическими группировками - 10.10.2022 Украина.ру
Путин сравнил Украину с одиозными террористическими группировками
Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности 10 октября отреагировал на теракт Украины на Крымском мосту
2022-10-10T13:37
2022-10-10T13:37
2022-10-10T13:37
новости
владимир путин
украина
крымский мост
терроризм
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"Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками", - сказал глава российского государства.Заседание Совета безопасности началось с обсуждения происшествия, случившегося в минувшую субботу. СКР сообщал, что на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвали грузовик, из-за чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, направлявшихся на полуостров.Накануне Владимир Путин на встрече с председателем Следственного комитета страны Александром Бастрыкиным назвал подрыв Крымского моста терактом. По его словам, он был направлен на разрушение критически важной инфраструктуры государства — "сомнений нет". Авторами, исполнителями и заказчиками преступления он назвал украинские спецслужбы.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, украина, крымский мост, терроризм
Новости, Владимир Путин, Украина, Крымский мост, терроризм
Путин сравнил Украину с одиозными террористическими группировками
Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности 10 октября отреагировал на теракт Украины на Крымском мосту
"Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками", - сказал глава российского государства.
Заседание Совета безопасности началось с обсуждения происшествия, случившегося в минувшую субботу.
СКР сообщал, что на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвали грузовик, из-за чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, направлявшихся на полуостров.
Накануне Владимир Путин на встрече с председателем Следственного комитета страны Александром Бастрыкиным назвал подрыв Крымского моста терактом. По его словам, он был направлен на разрушение критически важной инфраструктуры государства — "сомнений нет". Авторами, исполнителями и заказчиками преступления он назвал украинские спецслужбы.