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Путин сравнил Украину с одиозными террористическими группировками

Путин сравнил Украину с одиозными террористическими группировками - 10.10.2022 Украина.ру

Путин сравнил Украину с одиозными террористическими группировками

Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности 10 октября отреагировал на теракт Украины на Крымском мосту

2022-10-10T13:37

2022-10-10T13:37

2022-10-10T13:37

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владимир путин

украина

крымский мост

терроризм

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"Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками", - сказал глава российского государства.Заседание Совета безопасности началось с обсуждения происшествия, случившегося в минувшую субботу. СКР сообщал, что на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвали грузовик, из-за чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, направлявшихся на полуостров.Накануне Владимир Путин на встрече с председателем Следственного комитета страны Александром Бастрыкиным назвал подрыв Крымского моста терактом. По его словам, он был направлен на разрушение критически важной инфраструктуры государства — "сомнений нет". Авторами, исполнителями и заказчиками преступления он назвал украинские спецслужбы.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, украина, крымский мост, терроризм