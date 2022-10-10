https://ukraina.ru/20221010/1039554482.html

Почти вся Сумская область обесточена – власти

Почти вся Сумская область обесточена – власти - 10.10.2022 Украина.ру

Почти вся Сумская область обесточена – власти

Во всех районах Сумской области проблемы со светом и интернетом, сообщил 10 октября губернатор региона Дмитрий Живицкий

2022-10-10T10:46

2022-10-10T10:46

2022-10-10T10:47

новости

сумская область

обесточивание

ракетный удар

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Он подтвердил ракетную атаку по Конотопу, повреждение критической инфраструктуры. По словам Живицкого, есть раненые.О проблемах с электричеством, водоснабжением и интернетом сообщается также во Львовской, Харьковской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Полтавской и Черкасской областях.

https://ukraina.ru/20221010/1039552971.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сумская область, обесточивание, ракетный удар