https://ukraina.ru/20221010/1039554482.html
Почти вся Сумская область обесточена – власти
Почти вся Сумская область обесточена – власти - 10.10.2022 Украина.ру
Почти вся Сумская область обесточена – власти
Во всех районах Сумской области проблемы со светом и интернетом, сообщил 10 октября губернатор региона Дмитрий Живицкий
2022-10-10T10:46
2022-10-10T10:46
2022-10-10T10:47
новости
сумская область
обесточивание
ракетный удар
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Он подтвердил ракетную атаку по Конотопу, повреждение критической инфраструктуры. По словам Живицкого, есть раненые.О проблемах с электричеством, водоснабжением и интернетом сообщается также во Львовской, Харьковской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Полтавской и Черкасской областях.
https://ukraina.ru/20221010/1039552971.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сумская область, обесточивание, ракетный удар
Новости, Сумская область, обесточивание, ракетный удар
Почти вся Сумская область обесточена – власти
10:46 10.10.2022 (обновлено: 10:47 10.10.2022)
Во всех районах Сумской области проблемы со светом и интернетом, сообщил 10 октября губернатор региона Дмитрий Живицкий