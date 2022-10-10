https://ukraina.ru/20221010/1039553082.html

Кличко сообщил об ударах по объектам критической инфраструктуры

Кличко сообщил об ударах по объектам критической инфраструктуры - 10.10.2022 Украина.ру

Кличко сообщил об ударах по объектам критической инфраструктуры

Киевские власти сообщили о взрывах в украинской столице. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил сообщения об ударах по объектам критической инфраструктуры. Об этом он написал 10 октября в телеграм-канале

2022-10-10T10:28

2022-10-10T10:28

2022-10-10T10:28

новости

киев

взрывы

кличко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0a/1039552832_0:84:649:449_1920x0_80_0_0_3f822f92064f619164a5b874245c7da4.png

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попаданиях по нескольким объектам критической инфраструктуры. Движение поездов метрополитена остановлено, подземные станции используют как укрытия. Один из взрывов произошел в районе моста "имени Кличко" через Владимирский спуск, пишут украинские СМИ. Также взрывы зафиксированы в районах киевского главка МЧС, СБУ. Власти Житомира, Львова и Харькова заявили об ударах по объектам энергетической инфраструктуры. Во Львове сообщают о перебоях в работе мобильной связи.

https://ukraina.ru/20221010/1039548641.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, взрывы, кличко