Кличко сообщил об ударах по объектам критической инфраструктуры
© соцсетиВзрывы в Киеве 10 октября 2022 года
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Киевские власти сообщили о взрывах в украинской столице. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил сообщения об ударах по объектам критической инфраструктуры. Об этом он написал 10 октября в телеграм-канале
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попаданиях по нескольким объектам критической инфраструктуры. Движение поездов метрополитена остановлено, подземные станции используют как укрытия.
Один из взрывов произошел в районе моста "имени Кличко" через Владимирский спуск, пишут украинские СМИ. Также взрывы зафиксированы в районах киевского главка МЧС, СБУ.
Власти Житомира, Львова и Харькова заявили об ударах по объектам энергетической инфраструктуры. Во Львове сообщают о перебоях в работе мобильной связи.
09:53Кличко призвал украинцев не приезжать в Киев, а горожан - прятатьсяМэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в центре украинской столицы. Он призвал горожан оставаться в укрытиях на время тревоги, а жителей пригородов - не приезжать в Киев. Об этом Кличко написал 10 октября в телеграм-канале