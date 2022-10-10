https://ukraina.ru/20221010/1039552971.html
Во Львове и Харькове повреждены объекты энергетической инфраструктуры – власти
Во Львове и Харькове повреждены объекты энергетической инфраструктуры – власти - 10.10.2022 Украина.ру
Во Львове и Харькове повреждены объекты энергетической инфраструктуры – власти
В результате ракетного удара во Львовской и Харьковской областях повреждены объекты энергетической инфраструктуры, сообщают местные власти 10 октября
2022-10-10T10:27
2022-10-10T10:27
2022-10-10T10:27
новости
львов
харьков
энергетика
ракетный удар
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Губернатор Львовской области Максим Козицкий сообщил о попаданиях в объекты энергетической инфраструктуры областного центра и призвал жителей региона оставаться в укрытиях.С аналогичным заявлением выступил мэр Харькова Игорь Терехов, он сообщил, что в нескольких районах города нет света.О перебоях с электричеством также сообщают в Житомире, Хмельницком, Полтавской области.
https://ukraina.ru/20221010/1039549924.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, львов, харьков, энергетика, ракетный удар
Новости, Львов, Харьков, энергетика, ракетный удар
Во Львове и Харькове повреждены объекты энергетической инфраструктуры – власти
В результате ракетного удара во Львовской и Харьковской областях повреждены объекты энергетической инфраструктуры, сообщают местные власти 10 октября