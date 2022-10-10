Во Львове и Харькове повреждены объекты энергетической инфраструктуры – власти - 10.10.2022 Украина.ру
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Во Львове и Харькове повреждены объекты энергетической инфраструктуры – власти
Во Львове и Харькове повреждены объекты энергетической инфраструктуры – власти - 10.10.2022 Украина.ру
Во Львове и Харькове повреждены объекты энергетической инфраструктуры – власти
В результате ракетного удара во Львовской и Харьковской областях повреждены объекты энергетической инфраструктуры, сообщают местные власти 10 октября
2022-10-10T10:27
2022-10-10T10:27
новости
львов
харьков
энергетика
ракетный удар
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Губернатор Львовской области Максим Козицкий сообщил о попаданиях в объекты энергетической инфраструктуры областного центра и призвал жителей региона оставаться в укрытиях.С аналогичным заявлением выступил мэр Харькова Игорь Терехов, он сообщил, что в нескольких районах города нет света.О перебоях с электричеством также сообщают в Житомире, Хмельницком, Полтавской области.
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новости, львов, харьков, энергетика, ракетный удар
Новости, Львов, Харьков, энергетика, ракетный удар

Во Львове и Харькове повреждены объекты энергетической инфраструктуры – власти

10:27 10.10.2022
 
© Фото : скриншот видео из телеграм-канала Анатолия ШарияВзрыв в парке Шевченко в Киеве
Взрыв в парке Шевченко в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : скриншот видео из телеграм-канала Анатолия Шария
Читать в
В результате ракетного удара во Львовской и Харьковской областях повреждены объекты энергетической инфраструктуры, сообщают местные власти 10 октября
Губернатор Львовской области Максим Козицкий сообщил о попаданиях в объекты энергетической инфраструктуры областного центра и призвал жителей региона оставаться в укрытиях.
С аналогичным заявлением выступил мэр Харькова Игорь Терехов, он сообщил, что в нескольких районах города нет света.
О перебоях с электричеством также сообщают в Житомире, Хмельницком, Полтавской области.
- РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10:07
Путин заявил о теракте, удары по Киеву и Львову. Главное на Украине на утро 10 октябряПрезидент России Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом. В центре Киева, а также во Львове, Хмельницком, Житомире и Днепре прогремели взрывы
 
НовостиЛьвовХарьковэнергетикаракетный удар
 
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