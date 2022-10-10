Во Львове и Харькове повреждены объекты энергетической инфраструктуры – власти

Путин заявил о теракте, удары по Киеву и Львову. Главное на Украине на утро 10 октября Президент России Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом. В центре Киева, а также во Львове, Хмельницком, Житомире и Днепре прогремели взрывы