Путин заявил о теракте, удары по Киеву и Львову. Главное на Украине на утро 10 октября - 10.10.2022 Украина.ру
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Путин заявил о теракте, удары по Киеву и Львову. Главное на Украине на утро 10 октября
Путин заявил о теракте, удары по Киеву и Львову. Главное на Украине на утро 10 октября - 10.10.2022 Украина.ру
Путин заявил о теракте, удары по Киеву и Львову. Главное на Украине на утро 10 октября
Президент России Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом. В центре Киева, а также во Львове, Хмельницком, Житомире и Днепре прогремели взрывы
2022-10-10T10:07
2022-10-10T11:05
хроники
эксклюзив
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Заявление о произошедшем на Крымском мосту президент России Владимир Путин сделал на встрече с главой Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.«Здесь, как вы только что доложили, сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации», — сказал Путин, заслушав доклад Бастрыкина.Президент также отметил, что осуществлён этот теракт был спецслужбами Украины.«И авторы, исполнители, заказчики — спецслужбы Украины», — отметил Путин.Бастрыкин в ответ уточнил:«Спецслужбы Украины и граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта».До этого он подробно рассказал о том, какие.«Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошёл подрыв, — это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край. Кроме того, установлены перевозчики — лица, которые участвовали в организации движения этого грузовика. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт, и людей, которые действуют на территории Российской Федерации», — отметил Бастрыкин.Он также рассказал о выводах экспертов по поводу произошедшего.«Кроме того, мы продолжаем экспертные исследования в плане уточнения целей и задач этого подрыва. Он, безусловно, носит террористический характер. Это акт терроризма. Все наши данные первоначального этапа расследования сегодня позволяют нам сделать однозначный вывод — это теракт, который готовили украинские спецслужбы, и целью этого теракта было уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры, очень важного для Российской Федерации, особенно в Крыму», — рассказал Бастрыкин.Позже военкор Александр Коц сообщил о подробности том, как Болгария была задействована в подготовке теракта на Крымском мосту."По моей информации, в операции по Крымскому мосту были задействованы две большегрузные машины. Схема доставки была такова. Груз - 22 поддона пленки по 9 рулонов на каждом (один поддон весит около тонны) – прибыл по морю в грузинский порт Поти из Болгарии. Заказчиком выступал гражданин Украины. Далее он был погружен на фуру с иностранными номерами, водитель общался с заказчиком по Whatsapp (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России — Ред.). Из Поти грузовик отправился в Армению, где груз был растаможен по правилам Таможенного союза – говорят, это типичный, не вызывающий подозрений маршрут едущих в Россию, надеюсь, дальнобойщики пояснят", - отметил Коц.Он также описал дальнейший маршрут груза."Затем машина снова въехала в Грузию, а из нее - на территорию РФ через КПП Верхний Ларс. Тот самый, через который в Грузию от мобилизации бегут некоторые россияне. Конечной точкой был город Армавир, где поддоны перегрузили на другую фуру, которая отправилась в сторону Крыма. Судя по всему, взрывчатка каким-то образом была заложена в рулоны с пленкой. Причем так, что на рентгене ее не было видно. И сделано это было в Болгарии. А значит в организации этого теракта, помимо Украины, могли участвовать и иностранные спецслужбы", - рассказал журналист.Он сообщил, что скорее всего водителей обеих фур использовали вслепую."Водитель первой фуры уже дает показания. Скорее всего, как и шофер второй фуры, он был использован вслепую и не знал о том, что везёт", - рассказал Коц.Таким образом, в теракт были вовлечены и другие государства.Удар по КиевуВ столице Украины прогремели взрывы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко."Несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали позже", - отметил Кличко.Он призвал всех киевлян находиться в укрытиях. Власти города остановили движение по "красной" - Святошинско-Броварской линии. Её станции используются как бомбоубежища.Позже появились видео и фото с мест происшествия. Судя по одному из них, одна из ракет упала на перекрёстке Владимирской и бульвара Шевченко, что в трёх кварталах от главного управления СБУ.Медиаэксперт Анатолий Шарий опубликовал видео момента попадания ракеты в перекрёсток."Я только что увидела, как летит ракета. Я услышала это", - рассказывала девушка на видео.Когда она говорила последнюю фразу послышался звук новой ракеты и раздался взрыв.Новая ракета, судя по другому видео, поразила цель около парка Шевченко и Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко.Позже появилось ещё несколько видео, свидетельствующих о том, что эта ракета упала рядом с игровой площадкой в парке Шевченко.Ещё одно видео свидетельствует, что ещё одна ракета поразила цель в начале Крещатика — близ Европейской площади.Кроме того, появилось видео поражения Моста Кличко в Киеве.Также прогремели взрывы по Львове."Ракеты бьют теперь по западу Украины. Сообщают о взрывах во Львовской области. А глава губернатор Тернопольской области, где сообщалось о прилётах, призвал оставаться в укрытиях", - сообщило украинское издание "Страна".Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что сегодня обучение в школах города дистанционное."Обучение в школах Львова сегодня дистанционное. Онлайн-урок начнётся через час после окончания тревоги", - написал Садовый в соцсетях.Он также призвал всех находиться в укрытиях.Кроме того, взрывы раздались в Хмельницком и Житомире, а также в Днепре.
https://ukraina.ru/20221009/1039540394.html
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Егор Леев
Егор Леев
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хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Путин заявил о теракте, удары по Киеву и Львову. Главное на Украине на утро 10 октября

10:07 10.10.2022 (обновлено: 11:05 10.10.2022)
 
© AP / Adam Schreck
- РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP / Adam Schreck
Читать в
Егор Леев
автор Украина.ру
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Президент России Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом. В центре Киева, а также во Львове, Хмельницком, Житомире и Днепре прогремели взрывы
Заявление о произошедшем на Крымском мосту президент России Владимир Путин сделал на встрече с главой Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
«Здесь, как вы только что доложили, сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации», — сказал Путин, заслушав доклад Бастрыкина.
Президент также отметил, что осуществлён этот теракт был спецслужбами Украины.
«И авторы, исполнители, заказчики — спецслужбы Украины», — отметил Путин.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
Вчера, 19:00
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Бастрыкин в ответ уточнил:
«Спецслужбы Украины и граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта».
До этого он подробно рассказал о том, какие.
«Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошёл подрыв, — это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край. Кроме того, установлены перевозчики — лица, которые участвовали в организации движения этого грузовика. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт, и людей, которые действуют на территории Российской Федерации», — отметил Бастрыкин.
Он также рассказал о выводах экспертов по поводу произошедшего.
«Кроме того, мы продолжаем экспертные исследования в плане уточнения целей и задач этого подрыва. Он, безусловно, носит террористический характер. Это акт терроризма. Все наши данные первоначального этапа расследования сегодня позволяют нам сделать однозначный вывод — это теракт, который готовили украинские спецслужбы, и целью этого теракта было уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры, очень важного для Российской Федерации, особенно в Крыму», — рассказал Бастрыкин.
Позже военкор Александр Коц сообщил о подробности том, как Болгария была задействована в подготовке теракта на Крымском мосту.
"По моей информации, в операции по Крымскому мосту были задействованы две большегрузные машины. Схема доставки была такова. Груз - 22 поддона пленки по 9 рулонов на каждом (один поддон весит около тонны) – прибыл по морю в грузинский порт Поти из Болгарии. Заказчиком выступал гражданин Украины. Далее он был погружен на фуру с иностранными номерами, водитель общался с заказчиком по Whatsapp (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России — Ред.). Из Поти грузовик отправился в Армению, где груз был растаможен по правилам Таможенного союза – говорят, это типичный, не вызывающий подозрений маршрут едущих в Россию, надеюсь, дальнобойщики пояснят", - отметил Коц.
Он также описал дальнейший маршрут груза.
"Затем машина снова въехала в Грузию, а из нее - на территорию РФ через КПП Верхний Ларс. Тот самый, через который в Грузию от мобилизации бегут некоторые россияне. Конечной точкой был город Армавир, где поддоны перегрузили на другую фуру, которая отправилась в сторону Крыма. Судя по всему, взрывчатка каким-то образом была заложена в рулоны с пленкой. Причем так, что на рентгене ее не было видно. И сделано это было в Болгарии. А значит в организации этого теракта, помимо Украины, могли участвовать и иностранные спецслужбы", - рассказал журналист.
Он сообщил, что скорее всего водителей обеих фур использовали вслепую.
"Водитель первой фуры уже дает показания. Скорее всего, как и шофер второй фуры, он был использован вслепую и не знал о том, что везёт", - рассказал Коц.
Таким образом, в теракт были вовлечены и другие государства.
Канадский солдат тренирует военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
Вчера, 16:13
Тренировочная миссия для ВСУ, новые гаубицы, убийства в Купянске. Главное на Украине на 16:00 9 октябряСтали известны подробности о тренировочной миссии ЕС для украинских военных. Словакия предоставила Украине новые гаубицы. Член запрещённого в РФ "Азова"* Максим Жорин опубликовал видео расправы над мирными жителями Купянска, в некоторых опознали учителей, проходивших подготовку в России
Удар по Киеву
В столице Украины прогремели взрывы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали позже", - отметил Кличко.
Он призвал всех киевлян находиться в укрытиях. Власти города остановили движение по "красной" - Святошинско-Броварской линии. Её станции используются как бомбоубежища.
Позже появились видео и фото с мест происшествия. Судя по одному из них, одна из ракет упала на перекрёстке Владимирской и бульвара Шевченко, что в трёх кварталах от главного управления СБУ.
Медиаэксперт Анатолий Шарий опубликовал видео момента попадания ракеты в перекрёсток.
"Я только что увидела, как летит ракета. Я услышала это", - рассказывала девушка на видео.
Когда она говорила последнюю фразу послышался звук новой ракеты и раздался взрыв.
Новая ракета, судя по другому видео, поразила цель около парка Шевченко и Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко.
Позже появилось ещё несколько видео, свидетельствующих о том, что эта ракета упала рядом с игровой площадкой в парке Шевченко.
Ещё одно видео свидетельствует, что ещё одна ракета поразила цель в начале Крещатика — близ Европейской площади.
Кроме того, появилось видео поражения Моста Кличко в Киеве.
Также прогремели взрывы по Львове.
"Ракеты бьют теперь по западу Украины. Сообщают о взрывах во Львовской области. А глава губернатор Тернопольской области, где сообщалось о прилётах, призвал оставаться в укрытиях", - сообщило украинское издание "Страна".
Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что сегодня обучение в школах города дистанционное.
"Обучение в школах Львова сегодня дистанционное. Онлайн-урок начнётся через час после окончания тревоги", - написал Садовый в соцсетях.
Он также призвал всех находиться в укрытиях.
Кроме того, взрывы раздались в Хмельницком и Житомире, а также в Днепре.
 
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