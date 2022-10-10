https://ukraina.ru/20221010/1039548641.html

Кличко призвал украинцев не приезжать в Киев, а горожан - прятаться

Кличко призвал украинцев не приезжать в Киев, а горожан - прятаться - 10.10.2022 Украина.ру

Кличко призвал украинцев не приезжать в Киев, а горожан - прятаться

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в центре украинской столицы. Он призвал горожан оставаться в укрытиях на время тревоги, а жителей пригородов - не приезжать в Киев. Об этом Кличко написал 10 октября в телеграм-канале

2022-10-10T09:53

2022-10-10T09:53

2022-10-10T09:53

новости

кличко

киев

ракеты

взрывы

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В Шевченковском районе Киева прогремели несколько взрывов, в Соломенском - поражены неназванные "объекты". Кличко заявил о ракетном ударе. В Киеве объявили воздушную тревогу. Горожан попросили во время тревоги не покидать укрытия. Правоохранители перекрыли центральные улицы столицы.

https://ukraina.ru/20221010/1039546204.html

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2022

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новости, кличко, киев, ракеты, взрывы