https://ukraina.ru/20221010/1039548641.html
Кличко призвал украинцев не приезжать в Киев, а горожан - прятаться
Кличко призвал украинцев не приезжать в Киев, а горожан - прятаться - 10.10.2022 Украина.ру
Кличко призвал украинцев не приезжать в Киев, а горожан - прятаться
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в центре украинской столицы. Он призвал горожан оставаться в укрытиях на время тревоги, а жителей пригородов - не приезжать в Киев. Об этом Кличко написал 10 октября в телеграм-канале
2022-10-10T09:53
2022-10-10T09:53
2022-10-10T09:53
новости
кличко
киев
ракеты
взрывы
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В Шевченковском районе Киева прогремели несколько взрывов, в Соломенском - поражены неназванные "объекты". Кличко заявил о ракетном ударе. В Киеве объявили воздушную тревогу. Горожан попросили во время тревоги не покидать укрытия. Правоохранители перекрыли центральные улицы столицы.
https://ukraina.ru/20221010/1039546204.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кличко, киев, ракеты, взрывы
Новости, Кличко, Киев, ракеты, взрывы
Кличко призвал украинцев не приезжать в Киев, а горожан - прятаться
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в центре украинской столицы. Он призвал горожан оставаться в укрытиях на время тревоги, а жителей пригородов - не приезжать в Киев. Об этом Кличко написал 10 октября в телеграм-канале