Кличко призвал украинцев не приезжать в Киев, а горожан - прятаться - 10.10.2022 Украина.ру
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Кличко призвал украинцев не приезжать в Киев, а горожан - прятаться
Кличко призвал украинцев не приезжать в Киев, а горожан - прятаться - 10.10.2022 Украина.ру
Кличко призвал украинцев не приезжать в Киев, а горожан - прятаться
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в центре украинской столицы. Он призвал горожан оставаться в укрытиях на время тревоги, а жителей пригородов - не приезжать в Киев. Об этом Кличко написал 10 октября в телеграм-канале
2022-10-10T09:53
2022-10-10T09:53
новости
кличко
киев
ракеты
взрывы
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В Шевченковском районе Киева прогремели несколько взрывов, в Соломенском - поражены неназванные "объекты". Кличко заявил о ракетном ударе. В Киеве объявили воздушную тревогу. Горожан попросили во время тревоги не покидать укрытия. Правоохранители перекрыли центральные улицы столицы.
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новости, кличко, киев, ракеты, взрывы
Новости, Кличко, Киев, ракеты, взрывы

Кличко призвал украинцев не приезжать в Киев, а горожан - прятаться

09:53 10.10.2022
 
© соцсетиВзрывы в Киеве 10 октября
Взрывы в Киеве 10 октября
© соцсети
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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в центре украинской столицы. Он призвал горожан оставаться в укрытиях на время тревоги, а жителей пригородов - не приезжать в Киев. Об этом Кличко написал 10 октября в телеграм-канале
В Шевченковском районе Киева прогремели несколько взрывов, в Соломенском - поражены неназванные "объекты". Кличко заявил о ракетном ударе.
"В город, если нет острой необходимости, сегодня лучше не въезжать. Об этом же прошу и жителей пригородов – не ехать сегодня в столицу", - написал Кличко.
В Киеве объявили воздушную тревогу. Горожан попросили во время тревоги не покидать укрытия. Правоохранители перекрыли центральные улицы столицы.
09:22
Одна из ракет упала поблизости от офиса ЗеленскогоОдна из ракет ударивших этим утром по Киеву, упала на Владимирской улице — возле офиса СБУ и Офиса Президента Украины, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Twitter 10 октября
 
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