https://ukraina.ru/20221010/1039537422.html
Мобилизацию надо было проводить полгода назад и воевать в полную силу - военный эксперт
Мобилизацию надо было проводить полгода назад и воевать в полную силу - военный эксперт - 10.10.2022 Украина.ру
Мобилизацию надо было проводить полгода назад и воевать в полную силу - военный эксперт
Основная наша беда — в половинчатости решений, либо мы воюем, либо не воюем, нельзя воевать наполовину - заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру.
2022-10-10T05:15
2022-10-10T05:15
2022-10-10T05:15
украина
россия
спецоперация
мобилизация
новости
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Мобилизацию надо было проводить полгода назад, а то получается, что они за это время подготовили несколько волн военнослужащих, а теперь мы их остановить не можем - считает эксперт.По мнению Евсеева, это еще один сигнал нашему обществу на войну с Украиной, что нельзя воевать наполовину, сейчас выявляются много проблем в российской армии, которые накапливались давно, слишком много было показного.Это все надо воспринимать как беду, но она приведет к оздоровлению общества, нужно осознать, что война на Украине касается всех и нельзя отсидеться ни в Москве, ни на Дальнем Востоке - добавил военный эксперт.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221008/1039518511.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, спецоперация, мобилизация, новости
Мобилизацию надо было проводить полгода назад и воевать в полную силу - военный эксперт
Основная наша беда — в половинчатости решений, либо мы воюем, либо не воюем, нельзя воевать наполовину - заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру.
Мобилизацию надо было проводить полгода назад, а то получается, что они за это время подготовили несколько волн военнослужащих, а теперь мы их остановить не можем - считает эксперт.
Повторюсь, теракт на Крымском мосту — это следствие безалаберности и половинчатости решений. Нельзя воевать наполовину. Надо воевать полностью. Почему мы по Киеву удары не наносим? Почему мы не уничтожаем железнодорожную инфраструктуру, по которой они перебрасывают войска? Этого я не понимаю.
Владимир Евсеев
военный эксперт Института стран СНГ
По мнению Евсеева, это еще один сигнал нашему обществу на войну с Украиной, что нельзя воевать наполовину, сейчас выявляются много проблем в российской армии, которые накапливались давно, слишком много было показного.
Это все надо воспринимать как беду, но она приведет к оздоровлению общества, нужно осознать, что война на Украине касается всех и нельзя отсидеться ни в Москве, ни на Дальнем Востоке - добавил военный эксперт.
Полную версию интервью можно прочитать здесь: