https://ukraina.ru/20221010/1039537422.html

Мобилизацию надо было проводить полгода назад и воевать в полную силу - военный эксперт

Мобилизацию надо было проводить полгода назад и воевать в полную силу - военный эксперт - 10.10.2022 Украина.ру

Мобилизацию надо было проводить полгода назад и воевать в полную силу - военный эксперт

Основная наша беда — в половинчатости решений, либо мы воюем, либо не воюем, нельзя воевать наполовину - заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру.

2022-10-10T05:15

2022-10-10T05:15

2022-10-10T05:15

украина

россия

спецоперация

мобилизация

новости

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Мобилизацию надо было проводить полгода назад, а то получается, что они за это время подготовили несколько волн военнослужащих, а теперь мы их остановить не можем - считает эксперт.По мнению Евсеева, это еще один сигнал нашему обществу на войну с Украиной, что нельзя воевать наполовину, сейчас выявляются много проблем в российской армии, которые накапливались давно, слишком много было показного.Это все надо воспринимать как беду, но она приведет к оздоровлению общества, нужно осознать, что война на Украине касается всех и нельзя отсидеться ни в Москве, ни на Дальнем Востоке - добавил военный эксперт.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221008/1039518511.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, спецоперация, мобилизация, новости